Силкин не считает Смолова легендой «Динамо»: «Для российского футбола – да, но не для «Динамо». Легендарным назвал бы Яшина»

Сергей Силкин заявил, что не считает Федора Смолова легендой «Динамо».

«Легендарным я бы назвал Яшина. Если говорить о Смолове, то для российского футбола – это значимый игрок. Но для «Динамо» – это не легендарный футболист. Да, для российского футбола – это личность легендарная, потому что он забил больше 100 голов за карьеру.

Но, повторюсь, это не легенда «Динамо». Конечно, это определять не мне, могу сказать только своё мнение. Но дело в том, что вечных футболистов не бывает.

Смолов бы с удовольствием забивал больше, но любой игрок после 30 лет теряет качество, не делает лишних движений», – сказал бывший главным тренер «Динамо».

Всего за карьеру Смолов провел 559 матчей и забил 176 голов. За «Динамо» форвард отметился 29 мячами в 156 играх.