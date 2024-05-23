Силкин не считает Смолова легендой «Динамо»: «Для российского футбола – да, но не для «Динамо». Легендарным назвал бы Яшина»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Лев Яшин Динамо Москва Сергей Силкин Футбол

Сергей Силкин заявил, что не считает Федора Смолова легендой «Динамо».

«Легендарным я бы назвал Яшина. Если говорить о Смолове, то для российского футбола – это значимый игрок. Но для «Динамо» – это не легендарный футболист. Да, для российского футбола – это личность легендарная, потому что он забил больше 100 голов за карьеру.

Но, повторюсь, это не легенда «Динамо». Конечно, это определять не мне, могу сказать только своё мнение. Но дело в том, что вечных футболистов не бывает.

Смолов бы с удовольствием забивал больше, но любой игрок после 30 лет теряет качество, не делает лишних движений», – сказал бывший главным тренер «Динамо».

Всего за карьеру Смолов провел 559 матчей и забил 176 голов. За «Динамо» форвард отметился 29 мячами в 156 играх.

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8 комментариев
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Ахаха, какая легенда российского футбола, у него 2 сезона в Краснодаре хороших , все что было до вообще позор, после Краснодара по сути обычный середняк , условный Чалов больше легенда чем Смолов
+3
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+3
И для российского не легенда
+2
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Федька-колхозник уже легенда? Разве что, легенда пиара.
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Силкин также вообще легендарный тренер
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какой футбол такие и лехэнды.
других игрочишек у меня для вас нет...
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Ответ Champions of the World
И для российского не легенда
Почему это? Можно подумать российский футбол на уровне испанского например. Это не так. А для периода, когда играл Смолов, он 100% легенда российского футбола.
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Ответ Доктор Верховцев
Федька-колхозник уже легенда? Разве что, легенда пиара.
лехэнда жиллет
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Ответ Эдуард Романов
Ахаха, какая легенда российского футбола, у него 2 сезона в Краснодаре хороших , все что было до вообще позор, после Краснодара по сути обычный середняк , условный Чалов больше легенда чем Смолов
Ну, человек входит в клуб Федотова, таких в принципе не так много в истории именно России. Может и не легенда, но свой вклад сделал. А для Динамо конечно нет, по молодости запомнился всем больше как мем с голевой засухой, вернулся если не сбитым летчиком, то явно игроком не того уровня, что зажигал в Краснодаре и Урале, даже в Локо были яркие отрезки, а в Динамо только вспышки по типу гола в ворота Зенита в кубке. Да Тюкавин уже сделал как минимум не меньше для Динамо, чем Смолов
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