«Кокорин был бы на уровне сильнейших в мире, если бы попал в грамотную струю. Огромные деньги сыграли с Сашей злую шутку». Экс-вратарь «Динамо» Березовский о форварде

Роман Березовский высказался о карьере Александра Кокорина.

– Чем вас в «Динамо» впечатлил Кокорин?

– Он от природы очень резкий, взрывной парень. И по фигуре прямо видно было: предрасположен к футболу. Не в обиду тому же Смолову, Кокорин все же чуть талантливее. Если бы в грамотную струю попал, Саня был бы топ-игроком. На уровне самых сильных футболистов мира. Но карьера пошла иначе.

– Поплыл он уже при вас?

– Думаю, да. Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Сашей злую шутку. Человек еще не сформировался как мужчина: по сути 18-летний юноша, а получает такую зарплату. Если рядом нет хорошего советчика, надежного друга, пройти это очень сложно, – сказал бывший вратарь «Зенита» и «Динамо».