«Кокорин был бы на уровне сильнейших в мире, если бы попал в грамотную струю. Огромные деньги сыграли с Сашей злую шутку». Экс-вратарь «Динамо» Березовский о форварде

Теги Зенит Роман Березовский Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Роман Березовский высказался о карьере Александра Кокорина.

– Чем вас в «Динамо» впечатлил Кокорин?

– Он от природы очень резкий, взрывной парень. И по фигуре прямо видно было: предрасположен к футболу. Не в обиду тому же Смолову, Кокорин все же чуть талантливее. Если бы в грамотную струю попал, Саня был бы топ-игроком. На уровне самых сильных футболистов мира. Но карьера пошла иначе.

– Поплыл он уже при вас?

– Думаю, да. Огромные деньги, которые начали попадать в российский футбол, сыграли с Сашей злую шутку. Человек еще не сформировался как мужчина: по сути 18-летний юноша, а получает такую зарплату. Если рядом нет хорошего советчика, надежного друга, пройти это очень сложно, – сказал бывший вратарь «Зенита» и «Динамо».

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13 комментариев
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То есть если у Сани был бы суровый батя, отбиравший ЗП, Саня стал бы топ игроком. Портит людей не пиво, а много денег.
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Кокоша попал под золотой дождь. А потом ещё попал в голову Паку. А лучше бы просто попадал в ворота.
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Он попал под струю сокамерников
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а это кто?
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Я понимаю, почему на этом сайте, любого игрока, когда-либо игравшего за Спартак, на фото покажут в спартаковской форме, но Роман Березовский как экс-вратарь Динамо - это, конечно, новый уровень.
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Хватит уже этой дичи про сверхспособности Кокоши.
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Коко сначала попал в струю шампанского🍾, а потом в струю чифиря☕️
Целая палитра вкусов😎
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Ответ football.in.kg
То есть если у Сани был бы суровый батя, отбиравший ЗП, Саня стал бы топ игроком. Портит людей не пиво, а много денег.
Или умная подруга. Не путать с "уткогубы", это как раз наоборот не от ума.
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Ответ Великий Алонсо
Только в футболе такое может быть, когда игрок не реализовал потенциал в своем виде спорта, считается средним игрочишкой, но по итогу все равно стал долларовым миллионером.
В целом да.
В хоккее в России конкуренция сильнее среди доморощенных игроков. В баскете сильная конкуренция от иностранцев.
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