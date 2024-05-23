Смолов о приглашении на пробы в российскую адаптацию «Постучись в мою дверь»: «В «Динамо» прислали запрос отпустить меня на 185 рабочих дней. Клуб отказал – это я попросил»
Федор Смолов рассказал, что мог сняться в популярном сериале.
– В «Динамо» присылали запрос с просьбой отпустить меня на 185 рабочих дней для пробы в съемках сериала «Постучись в мою дверь», в российской адаптации.
– Всего 185 дней! А все остальное время ты можешь тренироваться?
– Да, оставшиеся полгода.
– И что «Динамо»?
– «Динамо» каким-то образом отказали. Ну, это я их попросил, они [были] готовы, – сказал смеясь форвард «Динамо» в подкасте Smol Talk.
«Постучись в мою дверь» – турецкий романтический телесериал.
- но в году всего 365...
- езжай уже, Федь