Смолов о приглашении на пробы в российскую адаптацию «Постучись в мою дверь»: «В «Динамо» прислали запрос отпустить меня на 185 рабочих дней. Клуб отказал – это я попросил»

Федор Смолов рассказал, что мог сняться в популярном сериале.

– В « » присылали запрос с просьбой отпустить меня на 185 рабочих дней для пробы в съемках сериала «Постучись в мою дверь», в российской адаптации.

– Всего 185 дней! А все остальное время ты можешь тренироваться?

– Да, оставшиеся полгода.

– И что «Динамо»?

– «Динамо» каким-то образом отказали. Ну, это я их попросил, они [были] готовы, – сказал смеясь форвард «Динамо» в подкасте Smol Talk.

«Постучись в мою дверь» – турецкий романтический телесериал.