Смолов о приглашении на пробы в российскую адаптацию «Постучись в мою дверь»: «В «Динамо» прислали запрос отпустить меня на 185 рабочих дней. Клуб отказал – это я попросил»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва кино Футбол

Федор Смолов рассказал, что мог сняться в популярном сериале.

– В «Динамо» присылали запрос с просьбой отпустить меня на 185 рабочих дней для пробы в съемках сериала «Постучись в мою дверь», в российской адаптации.

– Всего 185 дней! А все остальное время ты можешь тренироваться?

– Да, оставшиеся полгода.

– И что «Динамо»?

– «Динамо» каким-то образом отказали. Ну, это я их попросил, они [были] готовы, – сказал смеясь форвард «Динамо» в подкасте Smol Talk.

«Постучись в мою дверь» – турецкий романтический телесериал.

9 комментариев
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- Федь, да мы тебя готовы отпустить даже на 385 дней
- но в году всего 365...
- езжай уже, Федь
+43
-1
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185 рабочих дней? Федя за всю карьеру столько не отработал
+19
-3
+16
Лучше бы отпустил, там больше толку от тебя было бы, чем на поле. Без Кэшбэка уже чемпионами были бы.
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Это ты зря Федя глядишь приз бы получил за лучшую роль в сериале...
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185 дней на пробы? Пробы чего?
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Он просто побоялся "зайти не в ту дверь"
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Конечно Динамо сделало крупную ошибку.
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Ответ Ноу криминалити
185 рабочих дней? Федя за всю карьеру столько не отработал
Откуда столько негатива к нему? Смолов нормальный человек.
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