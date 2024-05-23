Депутат Журова о реакция людей, если в России не покажут Евро: «У большинства это не вызовет отторжения. Многие скажут: «Ну вот и хорошо, деньги сэкономим, потратим на что-то хорошее»

Светлана Журова высказался на тему показа Евро-2024 в России.

– Как вы думаете, если в России впервые не покажут , это вызовет взрыв негодования?

– Среди любителей футбола, может быть, и вызовет. Массовые болельщики, которым все равно на футбол, наверное, может, даже и скажут: «Ну и правильно».

Матчи же не покажут по центральным каналам, а в остальном все равно же просмотр будет доступен. Допускаю, что у большинства это не вызовет никакого отторжения.

– Если России не дадут права на показ Евро – это не выглядит как унижение? ЧМ-2022 показывали.

– Знаете, многие скажут: «Ну вот и хорошо, деньги сэкономим». Люди просто скажут: «Значит, потратим на что-то хорошее эти деньги». Например, на развитие собственного телевидения, спорта.

Не надо расстраиваться по этому поводу. От нас же это не зависит, давайте по-честному. Надо радоваться тому, что деньги останутся в стране.

– Есть ли смысл транслировать международные турниры, если там не участвуют россияне?

– В футболе мы не всегда попадали туда, что транслировали. Есть ряд турниров, где мы не участвовали.

Понятно, что смотрели выступления других команд для того, чтобы учиться. Там есть хороший футбол, поэтому людям хочется его посмотреть.

Наш человек ничем не отличается от человека в Америке или в Европе, кому интересно посмотреть матч. Поэтому, наверное, только из-за этого расстраиваешься, – сказала депутат .

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