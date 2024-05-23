Депутат Журова о реакция людей, если в России не покажут Евро: «У большинства это не вызовет отторжения. Многие скажут: «Ну вот и хорошо, деньги сэкономим, потратим на что-то хорошее»

Теги премьер-лига Россия телевидение Светлана Журова Государственная дума Политика Евро-2024 Футбол

Светлана Журова высказался на тему показа Евро-2024 в России.

– Как вы думаете, если в России впервые не покажут Евро, это вызовет взрыв негодования? 

– Среди любителей футбола, может быть, и вызовет. Массовые болельщики, которым все равно на футбол, наверное, может, даже и скажут: «Ну и правильно».

Матчи же не покажут по центральным каналам, а в остальном все равно же просмотр будет доступен. Допускаю, что у большинства это не вызовет никакого отторжения. 

– Если России не дадут права на показ Евро – это не выглядит как унижение? ЧМ-2022 показывали. 

– Знаете, многие скажут: «Ну вот и хорошо, деньги сэкономим». Люди просто скажут: «Значит, потратим на что-то хорошее эти деньги». Например, на развитие собственного телевидения, спорта.

Не надо расстраиваться по этому поводу. От нас же это не зависит, давайте по-честному. Надо радоваться тому, что деньги останутся в стране.  

– Есть ли смысл транслировать международные турниры, если там не участвуют россияне? 

– В футболе мы не всегда попадали туда, что транслировали. Есть ряд турниров, где мы не участвовали.

Понятно, что смотрели выступления других команд для того, чтобы учиться. Там есть хороший футбол, поэтому людям хочется его посмотреть.

Наш человек ничем не отличается от человека в Америке или в Европе, кому интересно посмотреть матч. Поэтому, наверное, только из-за этого расстраиваешься, – сказала депутат Государственной думы.

Терюшков о показе Евро-2024: «Пропагандировать забавы недружественных стран – цинизм и лицемерие. Можно допустить на экранах в Новороссии, Крыму, Белгородской и Курской областях»

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Рискуя получить бан всë-таки скажу - очень трудно быть глупее депутата Госдумы.
+23
0
+23
Уже решила за людей. Откуда ей знать, что мы скажем
+18
0
+18
Мы бы деньги сэкономили если бы Олимпиаду в Сочи не проводили.
+17
-2
+15
Дайте Арматуру
+10
0
+10
Думе урезали зарплату. Реакция большинства: «Ну вот и хорошо, деньги сэкономим».
+11
-1
+10
Российскую версию американского фильма " Пролетая над гнездом кукушки" можно было бы снимать в Государственной Думе. Это честно.
+7
-1
+6
Если вас всех разгонят, то люди скажут, хорошо, что деньги сэкономим. Но если вы не покажете Евро, никаких сэкономленных денег для народа не будет. Просто вы их себе по карманам распихаете
+5
-1
+4
Вот вы шутите, прикалываетесь, но ведь все эти Журова, Терюшков..и подобные индивидуумы , это ведь ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛИ СТРАНЫ. Это не смешно, это страшно. Иногда кажется, что это сон и я вот вот проснусь.
+5
-1
+4
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Рискуя получить бан всë-таки скажу - очень трудно быть глупее депутата Госдумы.
Не ссы. Уже всего боисся)
За такое бан тут не дают, сядешь лет на 7 возможно, но бана не будет, точно
+3
0
+3
Человек с говорящей фамилией. Постоянно журчит всякую ерунду
+3
0
+3
Как хорошо ( нет ) , что стереотип про тупых спортсменов в ее случае не стереотип )
+2
0
+2
всё правильно!можно деньги сэкономить и построить,например Аквадискотеку или новый дом Кабаеву
+1
0
+1
Я не против отправки Журовой в монастырь, тоже будет хорошо и деньги сэкономим
+1
0
+1
После вчерашнего комментария про Безрукова: «Адекватность?» а нет, показалось!
+1
0
+1
То есть показать по платным каналам Футбол 1-3 это патриотично, у кого есть деньги лишние тот пусть и смотрит? Такого бреда я не ожидал даже от депутатов
+1
0
+1
Одни сэкономили, другие положили в карман. Русский лайфхак в действии.
0
0
0
Когда удалял VK несколько лет назад, не думал что я опять к нему вернусь ради трансляций.
0
0
0
Если бы Журова и компания ее содепутатов не были в думе или не получали бы зп за это дело , ещё больше бы людей сказали , что денег сэкономили.
0
0
0
А может войну прекратим? Сколько лишних денег будет!
0
0
0
вот так вот.. с лёгкой руки
а что? а ничего
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий