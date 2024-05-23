«Реал» 3-й год подряд признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

Теги Реал Мадрид Ла Лига рейтинги бизнес деньги Футбол

«Реал» 3-й год подряд признается самым дорогим клубом мира по версии Forbes.

В этом году мадридский клуб стал первым с оценкой в 6,6 млрд долларов. В 2023-м «Реал» оценили в 6,07 млрд, в 2022-м – в 5,1 млрд.

В 2021 году самым дорогим клубом мира была признана «Барселона» – 4,76 млрд.

«Реал» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й|

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25 комментариев
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Самый титулованный, самый дорогой, справедливо!
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Ответ wadwill13
Всего за три года барса растерялась всё богатство и продолжает это делать. А они благодарят лапорту который вместо популизма и отстраивание команды года два продолжает рычаги дёргать в долги продолжая вводить. В чем проблемы год - два поиграть средним составом? Избавится от 50 % долга? Болельщики даже не понимают что долг растёт, бумаги барсы перекредитовываются под больший процент дополнительно и это не учитывают в ежегодных отчётах пока банки не начали полностью спрашивать проценты по выплатам. Они минусуют любую тему и даже никто не проверит что делает барса в нынешние три года подробно. Они приводят в пример избавления от 2-3 игроков с большой личкой и не понимают что часть имущества при этом продолжают закладывать дальше, а деньги тратятся на новые контракты вместо долгов...
Фанаты мадрида,конечно, лучше всех разбираются(нет) в финансовых вопросах Барселоны, и накидывают бессмысленные простыни на спортсе ,будучи максимально далекими и некомпетентными в любых вопросах связанных с экономикой.
Расскажите, пожалуйста, как изменилась дюрация и нагрузка на обслуживание краткосрочного долга клуба, по сравнению с моментом активации последнего "рычага" в 2022?
И какие именно кредиторы придут в ближайшее время за деньгами к клубу?
А еще напомните , пожалуйста, сколько клуб заработал/потратил на момент публикации последнего официального финансового отчета?
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Ответ Олег Мастерков
отвечаю
Клянешься?
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Ответ wadwill13
Всего за три года барса растерялась всё богатство и продолжает это делать. А они благодарят лапорту который вместо популизма и отстраивание команды года два продолжает рычаги дёргать в долги продолжая вводить. В чем проблемы год - два поиграть средним составом? Избавится от 50 % долга? Болельщики даже не понимают что долг растёт, бумаги барсы перекредитовываются под больший процент дополнительно и это не учитывают в ежегодных отчётах пока банки не начали полностью спрашивать проценты по выплатам. Они минусуют любую тему и даже никто не проверит что делает барса в нынешние три года подробно. Они приводят в пример избавления от 2-3 игроков с большой личкой и не понимают что часть имущества при этом продолжают закладывать дальше, а деньги тратятся на новые контракты вместо долгов...
А еще я ржу когда наши пишут про кредиты, это не твои кредиты в микрозайме на водочку со ставкой в 30% годовых. На западе кредитование это такой же обычный процесс в бизнесе. У нас если ты берешь кредит - значит у тебя нет своих денег, и ты залезаешь в долг. На западе если тебе дают кредит значит дела у тебя хорошо и тебе можно доверить деньги! У Барсы в кредиторах компании с миллиардными оборотами, а тут Вася жопкин ржет с этого!
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в прошлом месяце вроде МЮ,был кто помнит?
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Странно, что такой рейтинг опубликовали до окончания футбольного сезона. Матч Мадрида с Дортмундом хоть и немного, но ведь повлияет.

А ещё до 1го июня будет концертный дебют обновлённого стадиона Саньягу Бернабеу (Тейлор Свифт) - и всё это убирающееся поле, крыша, круговой дисплей и т.д. на цену Мадрида повлияют ещё больше ;)
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Ответ cZeiss
Плюс самые титулованные судьи в комплекте
отвечаю
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Ответ cZeiss
Плюс самые титулованные судьи в комплекте
Докажешь? Или пустослов?
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Ответ Великий Алонсо
Воистину Королевский клуб. Барса причмокивает бибу 💪💪💪
воистину судейский команда Реал
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Ответ wadwill13
Всего за три года барса растерялась всё богатство и продолжает это делать. А они благодарят лапорту который вместо популизма и отстраивание команды года два продолжает рычаги дёргать в долги продолжая вводить. В чем проблемы год - два поиграть средним составом? Избавится от 50 % долга? Болельщики даже не понимают что долг растёт, бумаги барсы перекредитовываются под больший процент дополнительно и это не учитывают в ежегодных отчётах пока банки не начали полностью спрашивать проценты по выплатам. Они минусуют любую тему и даже никто не проверит что делает барса в нынешние три года подробно. Они приводят в пример избавления от 2-3 игроков с большой личкой и не понимают что часть имущества при этом продолжают закладывать дальше, а деньги тратятся на новые контракты вместо долгов...
Ахахахаах
Ты слышал такое слово «обязательство перед спонсорами»?
Год два поиграть средним составом чтобы что? Не получить десятки миллионов спонсорских денег?!
Там каждый чих деньги.
Не умничайте, там без вас разберутся!
Смотрите футбол!
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Ответ f0rmoceft
Эксперт вылез)) ну-ка поведай нам, умник))) или только слова заумные вычитал где-то?
Заумные они только для тех, кто далек от темы экономики и финансов , но пытается "определить" клуб , исходя только из своей хейтерской натуры или определенных клубных предпочтений , строча при этом полную ахинею в комментариях на спортсе.

По поводу вашего вопроса, Вы сможете получить исчерпывающий ответ,если внимательно погуглите и найдете ответы на те три вопроса, которые я задал п юзеру wadwill 13
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