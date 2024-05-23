«Реал» 3-й год подряд признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes
«Реал» 3-й год подряд признается самым дорогим клубом мира по версии Forbes.
В этом году мадридский клуб стал первым с оценкой в 6,6 млрд долларов. В 2023-м «Реал» оценили в 6,07 млрд, в 2022-м – в 5,1 млрд.
В 2021 году самым дорогим клубом мира была признана «Барселона» – 4,76 млрд.
«Реал» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й|
Расскажите, пожалуйста, как изменилась дюрация и нагрузка на обслуживание краткосрочного долга клуба, по сравнению с моментом активации последнего "рычага" в 2022?
И какие именно кредиторы придут в ближайшее время за деньгами к клубу?
А еще напомните , пожалуйста, сколько клуб заработал/потратил на момент публикации последнего официального финансового отчета?
А ещё до 1го июня будет концертный дебют обновлённого стадиона Саньягу Бернабеу (Тейлор Свифт) - и всё это убирающееся поле, крыша, круговой дисплей и т.д. на цену Мадрида повлияют ещё больше ;)
Ты слышал такое слово «обязательство перед спонсорами»?
Год два поиграть средним составом чтобы что? Не получить десятки миллионов спонсорских денег?!
Там каждый чих деньги.
Не умничайте, там без вас разберутся!
Смотрите футбол!
По поводу вашего вопроса, Вы сможете получить исчерпывающий ответ,если внимательно погуглите и найдете ответы на те три вопроса, которые я задал п юзеру wadwill 13