«Реал» 3-й год подряд признан самым дорогим клубом мира по версии Forbes

«Реал» 3-й год подряд признается самым дорогим клубом мира по версии Forbes.

В этом году мадридский клуб стал первым с оценкой в 6,6 млрд долларов. В 2023-м « » оценили в 6,07 млрд, в 2022-м – в 5,1 млрд.

В 2021 году самым дорогим клубом мира была признана «Барселона» – 4,76 млрд.

«Реал» за 6,6 млрд долларов – самый дорогой клуб мира по версии Forbes, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «Ман Сити» – 5-й|