«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Йоро. «Лилль» может отпустить защитника за 60 млн евро
«ПСЖ» работает над трансфером Лени Йоро.
Парижский клуб хочет приобрести защитника «Лилля» в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» хотел оформить трансфер еще зимой, но тогда «доги» отказали. Сейчас стороны возобновили переговоры.
Отмечается, что сумма трансфера может быть ниже той, которую озвучивал президент «Лилля» – Оливье Летанг говорил, что может отпустить Йоро за 90-100 миллионов евро. На самом деле потенциальные покупатели могут подписать игрока за 60 миллионов евро, если не дешевле – его контракт истекает через год. От продления соглашения Лени отказался.
В «ПСЖ» высоко оценивают шансы подписать Йоро.В его трансфере также заинтересован «Реал», но мадридцы не хотят переплачивать. Кроме того, за защитником внимательно следит «Ливерпуль».
В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.