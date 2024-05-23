«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Йоро. «Лилль» может отпустить защитника за 60 млн евро

Теги Лилль ПСЖ Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Оливье Летанг Лени Йоро Футбол

«ПСЖ» работает над трансфером Лени Йоро.

Парижский клуб хочет приобрести защитника «Лилля» в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport. «ПСЖ» хотел оформить трансфер еще зимой, но тогда «доги» отказали. Сейчас стороны возобновили переговоры. 

Отмечается, что сумма трансфера может быть ниже той, которую озвучивал президент «Лилля» – Оливье Летанг говорил, что может отпустить Йоро за 90-100 миллионов евро. На самом деле потенциальные покупатели могут подписать игрока за 60 миллионов евро, если не дешевле – его контракт истекает через год. От продления соглашения Лени отказался. 

В «ПСЖ» высоко оценивают шансы подписать Йоро.В его трансфере также заинтересован «Реал», но мадридцы не хотят переплачивать. Кроме того, за защитником внимательно следит «Ливерпуль». 

В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

6 комментариев
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псж всегда будет мешком. Я это знаю, вы это знаете.
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Ответ Black Phoenix
Сафонов аут, короче, ушла любовь и завяли помидоры, все дела.
Какое отношение трансфер Йоро имеет к трансферу Сафонова?
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Ага. И будет с Йоро тоже самое что с остальными французскими талантами купленными за большие бабки. Такие как Диалло, Мукиеле, Экитиком или Коло-Муани.
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Ответ Олег Самсонович
псж всегда будет мешком. Я это знаю, вы это знаете.
Лично я это не знаю. Шейхам может надоесть в футбол играться - тогда ПСЖ запросто может перестать быть мешком и заново начнет учиться считать деньги.
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18 лет. Через год контракт заканчивается. Давайте возьмём за 60м Евро)))
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