«ПСЖ» ведет переговоры о трансфере Йоро. «Лилль» может отпустить защитника за 60 млн евро

«ПСЖ» работает над трансфером Лени Йоро.

Парижский клуб хочет приобрести защитника « » в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport. « » хотел оформить трансфер еще зимой, но тогда «доги» отказали. Сейчас стороны возобновили переговоры.

Отмечается, что сумма трансфера может быть ниже той, которую озвучивал президент «Лилля» – Оливье Летанг говорил, что может отпустить Йоро за 90-100 миллионов евро. На самом деле потенциальные покупатели могут подписать игрока за 60 миллионов евро, если не дешевле – его контракт истекает через год. От продления соглашения Лени отказался.

В «ПСЖ» высоко оценивают шансы подписать .В его трансфере также заинтересован « », но мадридцы не хотят переплачивать. Кроме того, за защитником внимательно следит « ».

В минувшем сезоне защитник провел 32 матча в Лиге 1 и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.