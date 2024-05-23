Зидан, Роналдиньо, Анри, Пуйоль, Таффарел – в символической сборной всех времен от Левандовского. Сам поляк – тренер

Теги Тьерри Анри Барселона Реал Мадрид Карлес Пуйоль Роналдиньо Ла Лига Зинедин Зидан Клаудио Таффарел Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски составил сборную из 5 лучших игроков в истории.

Нападающий «Барселоны» составил символическую команду, включив туда 5 лучших футболистов всех времен по своему мнению. 

«Итак, вратарем, я думаю, будет Таффарел из Бразилии. Это было 20 лет назад, но он тот вратарь, за которым я любил наблюдать. Защитник – Пуйоль. Теперь мне надо выбрать трех атакующих игроков.

Итак, среди полузащитников я выберу Зидана... а среди нападающих – Тьерри Анри. Я буду тренером. Я буду на бровке, я могу руководить ими. Кто будет еще одним? Ах, да. Пиковый Роналдиньо, это точно», – сказал Левандовски

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16 комментариев
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Тут даже не важно, Кто на первой строчке, Кто на десятой, Кто на двадцатой. Просто читай фамилии, вспоминай миллион ярких моментов, эмоций, чистый кайф!!!
+16
-3
+13
Прочитал как Лобановский
+6
-1
+5
Ответ Vakhore
Моя пятерка: Микаэль Ландро Таль Бен-Хаим Чириако Сфорца Хуан Аранго Бенжани Мварувари
Интересные имена, наверно обыграли бы всех
+4
0
+4
Ответ Vakhore
Моя пятерка: Микаэль Ландро Таль Бен-Хаим Чириако Сфорца Хуан Аранго Бенжани Мварувари
Легенды, ультимативная сборная :)
+4
-1
+3
Ответ Vakhore
Моя пятерка: Микаэль Ландро Таль Бен-Хаим Чириако Сфорца Хуан Аранго Бенжани Мварувари
чем оригинальнее, тем круче?)
+2
0
+2
Ответ Spartakus1984
Менее,он входит в другой эшелон,ниже уровнем,потому,что он не яркий и не силен индивидуальными действиями.
всего-то входит в топ 5 бомбардиров за год , всего-то должен был получить минимум 1 зм, всего-то показывает стабильную игру 10+ лет.
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Я буду тренером. Я буду на бровке, я могу руководить ими.- Ага, я даже представил-Левандовски бегает, отжимается, чистит им бутсы, а эта пятерка легенд с серьезным выражением лица внимает его наставлениям!))
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Ответ Вечно Молодой
чем оригинальнее, тем круче?)
Такие ветки - единственный способ напомнить о крутых достойных игроках, которых забыли)
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Ответ zzakichh
всего-то входит в топ 5 бомбардиров за год , всего-то должен был получить минимум 1 зм, всего-то показывает стабильную игру 10+ лет.
Ну вот смотри,Левандовски за карьеру забил больше голов чем Ронльдо(бразилец),но как думаешь,кого 90% людей считают более великми футболистом?Это простой пример.
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Молодые не могут объективно выбрать лучших всех времен,потмоу,что они не видели как многие играли.В памяти у людей,только то что было не атк давно.Но по приколу такой рейтинг можно составить.
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Очень инетерсный ход в таких вопросах - поставить себя тренером!

Тони Кроос в похожем опрос на 11 лучших как-то поступил чуть иначе - поставил Крооса в команду - но своего не столь талантливого брата ;)
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Ответ Vakhore
Моя пятерка: Микаэль Ландро Таль Бен-Хаим Чириако Сфорца Хуан Аранго Бенжани Мварувари
Моя пятерка:
Абдельила Баги
Люк Зоа
Серж Бранко
Беннетт Мнгуни
Баба Адаму
+2
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Ответ zzakichh
лева не менее легендарен чем половина из них.
Менее,он входит в другой эшелон,ниже уровнем,потому,что он не яркий и не силен индивидуальными действиями.
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