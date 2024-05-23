Зидан, Роналдиньо, Анри, Пуйоль, Таффарел – в символической сборной всех времен от Левандовского. Сам поляк – тренер

Роберт Левандовски составил сборную из 5 лучших игроков в истории.

Нападающий «Барселоны» составил символическую команду, включив туда 5 лучших футболистов всех времен по своему мнению.

«Итак, вратарем, я думаю, будет Таффарел из Бразилии. Это было 20 лет назад, но он тот вратарь, за которым я любил наблюдать. Защитник – Пуйоль. Теперь мне надо выбрать трех атакующих игроков.

Итак, среди полузащитников я выберу Зидана... а среди нападающих – Тьерри Анри. Я буду тренером. Я буду на бровке, я могу руководить ими. Кто будет еще одним? Ах, да. Пиковый Роналдиньо, это точно», – сказал Левандовски.