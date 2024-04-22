Араухо рассказал, что Гюндоган извинился за слова об удалении защитника в матче с «ПСЖ»: «На этом для меня тема закрыта»

Теги ПСЖ Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Илкай Гюндоган Рональд Араухо Футбол

Рональд Араухо рассказал, что конфликт с Илкаем Гюндоганом улажен.

После поражения от «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов полузащитник дал понять, что на месте уругвайского защитника предпочел бы допустить выход один на один, а не получить красную карточку за фол.

«Он извинился, и на этом для меня тема закрыта. Больше сказать нечего.

Я очень силен психологически. Я попал в эту команду потому, что психологически очень силен. Я много работаю. Думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. На днях произошла одна вещь, было огорчение. Все об этом знают, а также знают, что мне нужно не унывать», – сказал защитник «Барселоны».

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24 комментария
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Красную получил и команду подвёл Араухо, но извинился Гюндоган. Все понял 🤣🤣
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Гюндоган не обязан извиниться, он в Сити привык выигрывать трофейи, а тут такие унижении происходит и он высказал своё мнение.!
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Блин, как меня бомбит, что за бардак, что эта мелочь ( в футбольном плане) о себе возомнила? как команда собирается добиваться успеха, если эти сопляки ведут себя таким образом и не уважают старших???
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+17
Ответ Stannis_Baratheon
Красную получил и команду подвёл Араухо, но извинился Гюндоган. Все понял 🤣🤣
Это когда жена подходит и говорит : "Извинись ". Хотя виновата сама.
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Просто представьте на секунду, что бы Пуйоль или Иньеста извинялись перед Пике например 🤣🤣🤣
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Боже, великий страдалец
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позорище, кто такой Араухо, что перед ним должны извиняться взрослые и опытные игроки ? Что за мерзкая атмосфера в клубе? где иерархия на основе заслуг и опыта? Может все таки продать этого борзого, пока платят? видишь ли, слил команду своим глупым поступком и нельзя ничего сказать, более того нужно еще и извиниться, надеюсь, что Гюндоган добьётся трансфера и уйдёт из этого цирка, где щенки вроде Араухо ведут себя подобным образом и никто не может им ничего возразить.
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Ответ Stannis_Baratheon
Просто представьте на секунду, что бы Пуйоль или Иньеста извинялись перед Пике например 🤣🤣🤣
Проблема не в том, что опытный игрок извинился перед молодым, а в том, что Гюндоган был прав, и извиняться ему не за что
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Араухо продолжает нести бред. Зачем говорить, что кто-то перед кем-то извинилися? Уверен, что Гюндоган не такой ранимый, как сам Роналд, но вдруг ему это тоже не понравилось бы? Скажи просто, что - "поговори, всё норм, вопрос закрыт". Так нет же - обязательно про извинения говорить надо.
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Пацан совсем попутал
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Гюндоган наверно удивлён что после Сити в цирк попал, да ещё заставили перед клоуном извиниться.
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Ответ Emin Aliev
позорище, кто такой Араухо, что перед ним должны извиняться взрослые и опытные игроки ? Что за мерзкая атмосфера в клубе? где иерархия на основе заслуг и опыта? Может все таки продать этого борзого, пока платят? видишь ли, слил команду своим глупым поступком и нельзя ничего сказать, более того нужно еще и извиниться, надеюсь, что Гюндоган добьётся трансфера и уйдёт из этого цирка, где щенки вроде Араухо ведут себя подобным образом и никто не может им ничего возразить.
Я сразу сказал, что его надо продавать, меня заминусили. Парень в образе находится 100%. Посидит годок другой под Упамекано(условным), потом в аренде у Бетисе попробует набить себе цену.
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+4
Я очень силен, я много работаю, меня не в чем упрекнуть, поэтому, извинись передо мной
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+3
Ответ Emin Aliev
позорище, кто такой Араухо, что перед ним должны извиняться взрослые и опытные игроки ? Что за мерзкая атмосфера в клубе? где иерархия на основе заслуг и опыта? Может все таки продать этого борзого, пока платят? видишь ли, слил команду своим глупым поступком и нельзя ничего сказать, более того нужно еще и извиниться, надеюсь, что Гюндоган добьётся трансфера и уйдёт из этого цирка, где щенки вроде Араухо ведут себя подобным образом и никто не может им ничего возразить.
Там тренер истеричка Чави . О какой здоровой атмосфере в команде может идти речь ?!
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Слил матч Араухо. Вина твоя тут.
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Где то на днях видел новость что Гюндоган хочет уйти из Барсы. Надеюсь правда не че ему там делать 1-2 сезона точно еще топовых выдать может. А не с этими неженками играть .
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"Очень силен психологически" 🤔 что же тебя так слова те задели, причем по делу Илкай сказал, если ты так силен
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Ответ Alexey Catalonsky
Я сразу сказал, что его надо продавать, меня заминусили. Парень в образе находится 100%. Посидит годок другой под Упамекано(условным), потом в аренде у Бетисе попробует набить себе цену.
я был против этого, но теперь только за, не нужен этот ЧСВ привозила
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Ну негр мог легко обставить это как расизм.
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и это капитан барсы , шапито
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Продать Араухо и хватит денег на топового ЦОПа, еще можно Де Йонга и хватит на топового ЛЗ и среднего ЦП на подмену Гави, Педри и Фермину
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Прогнулся бесхребетный турк
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