Араухо рассказал, что Гюндоган извинился за слова об удалении защитника в матче с «ПСЖ»: «На этом для меня тема закрыта»

Рональд Араухо рассказал, что конфликт с Илкаем Гюндоганом улажен.

После поражения от « » (1:4) в чемпионов полузащитник дал понять, что на месте уругвайского защитника предпочел бы допустить выход один на один, а не получить красную карточку за фол.

«Он извинился, и на этом для меня тема закрыта. Больше сказать нечего.

Я очень силен психологически. Я попал в эту команду потому, что психологически очень силен. Я много работаю. Думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. На днях произошла одна вещь, было огорчение. Все об этом знают, а также знают, что мне нужно не унывать», – сказал защитник «Барселоны».