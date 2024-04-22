Араухо рассказал, что Гюндоган извинился за слова об удалении защитника в матче с «ПСЖ»: «На этом для меня тема закрыта»
Рональд Араухо рассказал, что конфликт с Илкаем Гюндоганом улажен.
После поражения от «ПСЖ» (1:4) в Лиге чемпионов полузащитник дал понять, что на месте уругвайского защитника предпочел бы допустить выход один на один, а не получить красную карточку за фол.
«Он извинился, и на этом для меня тема закрыта. Больше сказать нечего.
Я очень силен психологически. Я попал в эту команду потому, что психологически очень силен. Я много работаю. Думаю, что в футбольном плане никто не сможет меня ни в чем упрекнуть. На днях произошла одна вещь, было огорчение. Все об этом знают, а также знают, что мне нужно не унывать», – сказал защитник «Барселоны».