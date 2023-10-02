Даудов о матче сборной в Грозном: «Республика, Кадыров и стадион готовы. Все реально»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Ахмат Рамзан Кадыров Ахмат-Арена Магомед Даудов Матч ТВ Футбол

Магомед Даудов допустил проведение матча сборной России в Грозном.

– Как смотрите на возможность пригласить сборную России в Грозный для проведения товарищеского матча?

– Если это зависит от нас, то мы готовы. И республика, и руководство региона в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, и стадион. Все готовы, чтобы сборная России снова посетила наш город.

– Возможно, стоит обратиться к президенту РФС и попросить его о таком матче?

– Хорошее предложение, подумаем над этим.

– Реально ли национальной команде сыграть в Чечне?

– Все реально, – сказал президент «Ахмата».

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18 комментариев

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dafaka13
Ну главное что Кадыров готов. Мог бы и уточнить конечно: на полный матч готов или только на замену выйти
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Ностальгическое Дерьмо
Россия против Ахмата
+10
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ dafaka13
Ну главное что Кадыров готов. Мог бы и уточнить конечно: на полный матч готов или только на замену выйти
Какая замена?! Он один может играть, против 11 игроков любой команды! Лучше извинись на всякий случай
+6
-2
+4
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Иван Иванов
Россия против Чечни норм заголовок для матча.
+3
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Максим Черкашин
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Россия против Ахмата
Боюсь Ахмат, застрянет в пробке под Ростовом.:))))))
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Давид Agabekyan
Ответ Savardus
А если приезжая сборная победит - придется извиняться на камеру, или как?
Если откажутся есть другой метод
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Savardus
А если приезжая сборная победит - придется извиняться на камеру, или как?
+3
-3
0
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Максим Черкашин
Республика Кадырова.
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Phantom Pains
Матч России против Кадырова я бы посмотрел.

А вот Чечня без него - такая же часть нашей страны, как и любой другой регион. И чеченцы - такие же россияне, заслуживающие уважения, а не того унижения, которому их подвергают "кадыровцы".
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samarskij-kuzmich
Правда вот в шортах нельзя быть, но это так мелочи же. И ещё тысячи таких мелочей для комфорта болельщиков и спортсменов ))
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valderoma
Ответ Ностальгическое Дерьмо
Россия против Ахмата
Не, не так...
Какао "Российский" против чая "Ахмат"!
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dafaka13
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Какая замена?! Он один может играть, против 11 игроков любой команды! Лучше извинись на всякий случай
Простите дурака, чот перегрелся наверное
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заратустра-будрайтис
Ответ Красная стрела
Грозный пример того, как регион, в котором была война, стал регионом, где играет сборная. И её не закидают камнями, а поддержат. Тогда как в 90 уровень ненависти был запредеьный. Так же будет и с новыми регионами. Всё нормализуется. И на Донбасс-арене ещё выйдет сборная Россия.
В то время, как корабли бороздят бескрайнее космическое простоанство
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