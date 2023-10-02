Даудов о матче сборной в Грозном: «Республика, Кадыров и стадион готовы. Все реально»

Магомед Даудов допустил проведение матча сборной России в Грозном.

– Как смотрите на возможность пригласить сборную России в Грозный для проведения товарищеского матча?

– Если это зависит от нас, то мы готовы. И республика, и руководство региона в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, и стадион. Все готовы, чтобы сборная России снова посетила наш город.

– Возможно, стоит обратиться к президенту РФС и попросить его о таком матче?

– Хорошее предложение, подумаем над этим.

– Реально ли национальной команде сыграть в Чечне?

– Все реально, – сказал президент «Ахмата».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline