Даудов о матче сборной в Грозном: «Республика, Кадыров и стадион готовы. Все реально»
Магомед Даудов допустил проведение матча сборной России в Грозном.
– Как смотрите на возможность пригласить сборную России в Грозный для проведения товарищеского матча?
– Если это зависит от нас, то мы готовы. И республика, и руководство региона в лице Рамзана Ахматовича Кадырова, и стадион. Все готовы, чтобы сборная России снова посетила наш город.
– Возможно, стоит обратиться к президенту РФС и попросить его о таком матче?
– Хорошее предложение, подумаем над этим.
– Реально ли национальной команде сыграть в Чечне?
– Все реально, – сказал президент «Ахмата».
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А вот Чечня без него - такая же часть нашей страны, как и любой другой регион. И чеченцы - такие же россияне, заслуживающие уважения, а не того унижения, которому их подвергают "кадыровцы".
Какао "Российский" против чая "Ахмат"!