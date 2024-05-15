Президент «Ахмата» Даудов сложил полномочия председателя парламента Чечни после совещания с Кадыровым. Он занимал эту должность 9 лет
Президент «Ахмата» Магомед Даудов ушел с поста председателя парламента Чечни.
По словам Даудова, решение было принято после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.
«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – сказал Даудов.
Даудов занимает пост президента «Ахмата» с ноября 2011 года. Должность председателя парламента Чечни он занимал в течение 9 лет.
Оказывается в Чечне есть парламент)
Военно-прикладным.