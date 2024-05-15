Президент «Ахмата» Даудов сложил полномочия председателя парламента Чечни после совещания с Кадыровым. Он занимал эту должность 9 лет

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Магомед Даудов Политика ТАСС Футбол

Президент «Ахмата»  Магомед Даудов ушел с поста председателя парламента Чечни.

По словам Даудова, решение было принято после совещания с главой республики Рамзаном Кадыровым.

«Сегодня на внеочередном заседании я сложил с себя полномочия депутата и автоматически председателя парламента», – сказал Даудов.

Даудов занимает пост президента «Ахмата» с ноября 2011 года. Должность председателя парламента Чечни он занимал в течение 9 лет.

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19 комментариев
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Детки подросли😏
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Ответ Aleksey Yashin
"Магомед Даудов ушел с поста председателя парламента Чечни" Оказывается в Чечне есть парламент)
Ну да, это же республика😃 в Осетии тоже есть и в Дагестане) пройдись по карте страны и найдешь еще 24 республики, где три ветви власти)))
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"Магомед Даудов ушел с поста председателя парламента Чечни"

Оказывается в Чечне есть парламент)
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Дон на лысо побрил его.
+2
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сложили даудова
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Ответ Ебздрогыч
Лорд больше не лорд?
Торт 🎂
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Интересно, с Терека тоже турнут?
+1
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+1
В Москву поедет)
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Какой из сынов сменит?
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Теперь Даудов плотно займётся спортом.
Военно-прикладным.
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Ответ Я его пяткой по носу Он улыбнулся
Торт 🎂
Марцепан
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Ответ Ебздрогыч
Лорд больше не лорд?
Полулорд
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ого как шандарахнуло то! Иванова взяли, Шойгу убрали, даже до футбола дошло дело!!!!
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В честь важного дня в истории республики Адам Кадыров получил очередной орден
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Извинился хоть?
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Он в микрофон орал?
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Лорд больше не лорд?
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А где вы были эти 9-ть лет!?
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