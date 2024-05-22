Мерсон об увольнении Почеттино: «Безумие. Он только что наладил игру «Челси», они закончили 6-ми. Как они собираются его заменить?»
Пол Мерсон выразил недоумение по поводу отставки Маурисио Почеттино из «Челси».
Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером по согласию сторон.
«Не могу поверить, что он ушел. Кто принимает эти решения? Как они собираются его заменить?
Он только наладил игру команды – они закончили на 6-м месте, попали в еврокубки. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу», – сказал бывший игрок «Арсенала».
«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?
Анчелотти в Реале перепробовал в центре защиты всех, кого можно, и поиграл с 3-мя вратарями. Выиграл ЛЛ, скорее всего, возьмёт ЛЧ.
В футболе есть неограниченный ростер, молодёжка, игроки в арендах, трансферы, что угодно. Да, не спорю, с травмами не повезло. Не спорю, это влияет.
Но он не справился с этим невезением.
6-е место, 0 трофеев - такое не должно приниматься как должное.