Мерсон об увольнении Почеттино: «Безумие. Он только что наладил игру «Челси», они закончили 6-ми. Как они собираются его заменить?»

Пол Мерсон выразил недоумение по поводу отставки Маурисио Почеттино из «Челси».

Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером по согласию сторон.

«Не могу поверить, что он ушел. Кто принимает эти решения? Как они собираются его заменить?

Он только наладил игру команды – они закончили на 6-м месте, попали в еврокубки. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу», – сказал бывший игрок «Арсенала».

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?