Мерсон об увольнении Почеттино: «Безумие. Он только что наладил игру «Челси», они закончили 6-ми. Как они собираются его заменить?»

Теги Челси премьер-лига Англия Пол Мерсон Маурисио Почеттино Футбол

Пол Мерсон выразил недоумение по поводу отставки Маурисио Почеттино из «Челси».

Сегодня клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером по согласию сторон.

«Не могу поверить, что он ушел. Кто принимает эти решения? Как они собираются его заменить?

Он только наладил игру команды – они закончили на 6-м месте, попали в еврокубки. Это безумие. Я не могу поверить в то, что слышу», – сказал бывший игрок «Арсенала».

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

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17 комментариев
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Значит боули считал 6 место это слишком много для челси, думает как дальше затопить
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Ответ Владимир Владимирович
Тоже верно с одной стороны, но справедливости ради у Почча в середине сезона аж 16 человек одновременно бывали в лазарете, главная надежда на атаку Нкунку вовсе провёл всего игр 10, в таком положении не настроишь оптимальный костяк. Можно было бы ещё дать поработать хотя бы до зимы
Ливерпуль в финале кубка это не остановило.
Анчелотти в Реале перепробовал в центре защиты всех, кого можно, и поиграл с 3-мя вратарями. Выиграл ЛЛ, скорее всего, возьмёт ЛЧ.

В футболе есть неограниченный ростер, молодёжка, игроки в арендах, трансферы, что угодно. Да, не спорю, с травмами не повезло. Не спорю, это влияет.

Но он не справился с этим невезением.
6-е место, 0 трофеев - такое не должно приниматься как должное.
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Сейчас как возьмут победителя Чемпионшипа, так сразу попрёт игра.
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Ждём очередное заявление гения Боули о том, как они последовательно продолжают придерживаться поступательной стратегии для развития и несмотря на все невзгоды продолжат идти к вершинам)
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Безумцы, развалили клуб в конец.
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как по мне Поч - распиаренный бездарь
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Ответ Val Smith
Благодаря Челси у клубов АПЛ есть выбор из Поча и Тухеля, кстати Бавария могла бы Мауриссио позвать, а там глядишь и Энрике через год-два освободится.
Баварцы вроде настаивают на знании немецкого языка.
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Ответ Andrey_Rlv
Баварцы вроде настаивают на знании немецкого языка.
Тогда почему интересовались Зиданом и Де Дзерби? И кстати, почему руководство Баварии не интересуется Бошем из ПСВ? Показывает крутые результаты с Эйндховеном.
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
«Безумие» - это когда вы считаете, что выход в еврокубки это отличный результат. Чем больше вам кажется, что подобный результат приемлем - тем ниже и ниже будут стандарты. Выход в Лигу Чемпионов в АПЛ уже превратился в какой-то трофей. Нашли незаменимого. Провели неплохо два месяца против всякого мусора, провалившись, при этом, в каждом матче с серьёзным соперником. И не надо уже про то, какой Боули самодур. Абрамович бы выкинул его ещё в феврале, и бровью бы не повёл.
Тоже верно с одной стороны, но справедливости ради у Почча в середине сезона аж 16 человек одновременно бывали в лазарете, главная надежда на атаку Нкунку вовсе провёл всего игр 10, в таком положении не настроишь оптимальный костяк. Можно было бы ещё дать поработать хотя бы до зимы
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0
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Ливерпуль в финале кубка это не остановило. Анчелотти в Реале перепробовал в центре защиты всех, кого можно, и поиграл с 3-мя вратарями. Выиграл ЛЛ, скорее всего, возьмёт ЛЧ. В футболе есть неограниченный ростер, молодёжка, игроки в арендах, трансферы, что угодно. Да, не спорю, с травмами не повезло. Не спорю, это влияет. Но он не справился с этим невезением. 6-е место, 0 трофеев - такое не должно приниматься как должное.
Доля правды есть в ваших словах, как и в том, что непопулярное мнение зачастую уместно)
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