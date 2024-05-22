Отец Сафонова об интересе «ПСЖ»: «Первый раз слышу»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Отец Матвея Сафонова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро. 

– «ПСЖ» действительно интересуется Сафоновым?

– Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.

– Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом?

– Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.

– Если интерес «ПСЖ» окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея?

– Почему бы и нет? – сказал Евгений Сафонов.

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16 комментариев
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"В первый раз слышу. Кто такой Матвей?’
+33
-1
+32
Может быть ТСЖ какое-то, а не ПСЖ?
+15
-2
+13
Встретились два еврея. Ну первый и предлагает:
- А не выпить ли нам вина?
Второй:- А почему бы и нет!
Первый:- Ну нет, так нет!
+10
-3
+7
Ответ Nogoi89
"В первый раз слышу. Кто такой Матвей?’
Ахахаха
+2
0
+2
Ответ Nogoi89
"В первый раз слышу. Кто такой Матвей?’
И вообще, где я?
+2
-1
+1
Ответ Amalfitano
Встретились два еврея. Ну первый и предлагает: - А не выпить ли нам вина? Второй:- А почему бы и нет! Первый:- Ну нет, так нет!
Второй - ну иди купи
Первый - ну нет, так нет..
+1
0
+1
Ответ Глебов Илья
где ПСЖ и где Сафонов не смешите его уровень клуб типа Лорьяна
Да для банки самое то.Ничем не хуже того же Арнау Тенаса у которого к 23 годам 6 матчей на высоком уровне
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а что он должен отвечать? такие сделки должны проходить в тишине
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Отец Сафонова: пурклопа, пурклопа, почему бы нет?
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Какой псж!? Максимум Кубань
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просто отец сафонова любит играть в покер
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Ответ Дядя ТУРА
Может быть ТСЖ какое-то, а не ПСЖ?
Ага, попросили провести урок ОБЖ
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Ответ SerZ
Ага, попросили провести урок ОБЖ
Да нет же. Матвей регистрировался на даче. ИСЖ жеж!))
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Ответ Дядя ТУРА
Может быть ТСЖ какое-то, а не ПСЖ?
смешно))
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Ответ Spaten
Отец Сафонова: пурклопа, пурклопа, почему бы нет?
Так вот какое это слово..))))))
Пропел голосом Боярского..
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