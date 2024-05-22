Отец Сафонова об интересе «ПСЖ»: «Первый раз слышу»
Отец Матвея Сафонова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.
– «ПСЖ» действительно интересуется Сафоновым?
– Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.
– Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом?
– Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.
– Если интерес «ПСЖ» окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея?
– Почему бы и нет? – сказал Евгений Сафонов.
- А не выпить ли нам вина?
Второй:- А почему бы и нет!
Первый:- Ну нет, так нет!
Первый - ну нет, так нет..
Пропел голосом Боярского..