Отец Сафонова об интересе «ПСЖ»: «Первый раз слышу»

Отец Матвея Сафонова прокомментировал информацию об интересе «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.

– «ПСЖ» действительно интересуется Сафоновым?

– Первый раз слышу такую информацию. Узнал от вас.

– Обсуждали с Матвеем возможный переход в европейский клуб летом?

– Зависит от того, будут ли поступать предложения «Краснодару». Пока не знаю. В первую очередь, предложение должен рассмотреть клуб. Должно сойтись решение двух сторон.

– Если интерес «ПСЖ» окажется реальностью, это был бы хороший шаг в карьере для Матвея?

– Почему бы и нет? – сказал Евгений Сафонов.