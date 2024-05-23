Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Позитивная новость, но напрягает, когда пишут, что он будет вторым номером. Нужно принять правильное решение для карьеры» 

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На эту новость я реагирую позитивно. Другое дело, что всех нюансов мы не знаем. Когда изначально пишут, что он будет вторым номером — это напрягает.

У меня был такой опыт — мне звонили из «Кайзерслаутерна», который тогда был одним из лидеров чемпионата Германии, и говорили, что им нужен второй вратарь. Я отказался. В дрезденском «Динамо» я попал в запас. Психологически сложно было.

Так и ему, если он такое решение примет. Надо понимать, что тебя ждет. Понятно, что « » манит, но нужно принять правильное решение для карьеры», — сказал бывший главный тренер сборной России.