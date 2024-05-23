Черчесов о Сафонове и «ПСЖ»: «Позитивная новость, но напрягает, когда пишут, что он будет вторым номером. Нужно принять правильное решение для карьеры» 

Теги ПСЖ Станислав Черчесов премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Станислав Черчесов высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«На эту новость я реагирую позитивно. Другое дело, что всех нюансов мы не знаем. Когда изначально пишут, что он будет вторым номером — это напрягает.

У меня был такой опыт — мне звонили из «Кайзерслаутерна», который тогда был одним из лидеров чемпионата Германии, и говорили, что им нужен второй вратарь. Я отказался. В дрезденском «Динамо» я попал в запас. Психологически сложно было. 

Так и ему, если он такое решение примет. Надо понимать, что тебя ждет. Понятно, что «ПСЖ» манит, но нужно принять правильное решение для карьеры», — сказал бывший главный тренер сборной России.

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2 комментария
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Представьте через год материал на главной «Краснодар, боровшийся за чемпионство – где они сейчас?»: Сафонов (ПСЖ), Сперцян (Боруссия Дортмунд)...

Вообще ощущение, что эти слухи специально запустили, чтобы выбить игроков из равновесия перед матчем с Динамо и никто никуда в итоге не перейдёт
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Сафонов обычный середняк среди наших вратарей.
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