Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Одно дело, когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое – когда 2-3 раза. Доннарумма тоже ошибается, идеальных не бывает, кроме Месси»
Александр Мостовой высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.
– Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и еще вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.
– Если перейдет, потянет такой чемпионат?
– А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» – чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание. Понятно, что спрос будет другой, но одно дело, когда тебе по тридцать раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе два-три раза бьют по воротам.
Доннарумма тоже допускает ошибки, идеальных не бывает, кроме Лионеля Месси, – сказал бывший полузащитник сборной России.
Постоянный негатив к игрокам, тренерам, они не умеют, они не могут, не знают, я единственный кто все умеет и знает! Я к этому повел..