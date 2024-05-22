Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Одно дело, когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое – когда 2-3 раза. Доннарумма тоже ошибается, идеальных не бывает, кроме Месси»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Лионель Месси лига 1 Франция Александр Мостовой Краснодар Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро. 

– Не сильно в это верится. Во-первых, в «ПСЖ» есть Доннарумма и еще вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.

– Если перейдет, потянет такой чемпионат?

– А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» – чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание. Понятно, что спрос будет другой, но одно дело, когда тебе по тридцать раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе два-три раза бьют по воротам.

Доннарумма тоже допускает ошибки, идеальных не бывает, кроме Лионеля Месси, – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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8 комментариев
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Тут даже Мостовой базу выдал:)
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-3
+12
Ну и конечно же тебя
+4
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Ответ Евгений Кислицын
А че не так сказал?
В совокупности.
Постоянный негатив к игрокам, тренерам, они не умеют, они не могут, не знают, я единственный кто все умеет и знает! Я к этому повел..
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Странно, что Мостовой не идеальный
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Кстати, и Сафонов, и Доннарума родились 25 февраля 1999 года. Интересное совпадение
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Ответ Амин Чич
Теперь я понимаю ( в школе я постоянно парафинил старосту и у меня болел желчный пузырь). Тут у "Царя" думаю он уже не функционирует, а просто течет
А че не так сказал?
+1
-1
0
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