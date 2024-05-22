Мостовой о Сафонове в «ПСЖ»: «Одно дело, когда тебе по 30 раз бьют по воротам, и другое – когда 2-3 раза. Доннарумма тоже ошибается, идеальных не бывает, кроме Месси»

Александр Мостовой высказался о возможном переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что парижский клуб и « » приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.

– Не сильно в это верится. Во-первых, в « » есть и еще вратари, а во-вторых, сумма для вратаря огромная. Здесь есть сомнения.

– Если перейдет, потянет такой чемпионат?

– А что тянуть? Ничего такого. «ПСЖ» – чемпион из года в год, там намного легче будет играть, чем в другой команде, которая, условно в середине турнирной таблицы или борется за выживание. Понятно, что спрос будет другой, но одно дело, когда тебе по тридцать раз бьют по воротам, и другое дело, когда ты в такой команде, что тебе два-три раза бьют по воротам.

Доннарумма тоже допускает ошибки, идеальных не бывает, кроме , – сказал бывший полузащитник сборной России.