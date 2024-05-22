Юрист Смирнов о Сафонове в «ПСЖ»: «Точно знаю, что сделка близка к завершению»

Спортивный юрист подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

– Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от «ПСЖ» и « ».

– Возможно ли организовать такой переход сейчас из в топ-клуб Европы?

– Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.

Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это в том числе благодаря уходу . В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с «ПСЖ», в ЦСКА серьезную травму получил Тороп – это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию, – сказал Антон Смирнов.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?