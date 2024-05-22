Юрист Смирнов о Сафонове в «ПСЖ»: «Точно знаю, что сделка близка к завершению»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Спортивный юрист подтвердил информацию об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

– Я точно знаю, что эта сделка действительно близка к завершению, но все мы понимаем, что в футболе все возможно, поэтому сначала нужно дождаться официальных сообщений от «ПСЖ» и «Краснодара».

– Возможно ли организовать такой переход сейчас из РПЛ в топ-клуб Европы?

– Да, конечно. А почему нет? У нас есть недавние примеры Захаряна, который уехал в Испанию, а также Кузяева, отправившегося во Францию.

Думаю, что этим летом откроется большой слот вратарских переходов в России. И случится это в том числе благодаря уходу Сафонова. В «Краснодаре» поменяется основной вратарь, если договорятся окончательно с «ПСЖ», в ЦСКА серьезную травму получил Тороп – это еще далеко не все случаи, когда клубам будет необходимо усиливать вратарскую линию, – сказал Антон Смирнов.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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29 комментариев
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если это правда, пожелаю успеха Матвею в Париже
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Хочу посмотреть на лицо Терюшкова, если помните про такого
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Интересно сам Сафонов в курсе вообще?)))
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Один вопрос, зачем туда (если правда) там ДОННАРУММА ЕСТЬ !!!
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Ответ Любезный Коссутий
если это правда, пожелаю успеха Матвею в Париже
Как тут кто-то пошутил, "пока не увижу фото с Бабаевым"...
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Какую только ##### не напишут🤭
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Матьё Сафонофф? ПСЖ Сафонова? )
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Как второй вратарь - почему бы и нет? Давай, дерзай! борись, конкурируй
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Ответ polosaty
Один вопрос, зачем туда (если правда) там ДОННАРУММА ЕСТЬ !!!
Доннарумма частенько косячит. Да и не железный он.
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Ас-та-на-ви-те-сь!))))
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Вброс - это же про хоккей.
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Ответ ltkmaby
Знает, во французской прессе тоже новость проскочила.
Я читал, что там вообще ничего не знают
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Ответ damondiamond
ПСЖ знает об этом?
Знает, во французской прессе тоже новость проскочила.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хочу посмотреть на лицо Терюшкова, если помните про такого
А че т его не слышно стало. Или выход Химок всё вернет?)
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Видимо был звонок от Агуэро?
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ПСЖ знает об этом?
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Кто такой "юрист Смирнов"?
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ПСЖ Сафонова сегодня играет с... теперь будем читать
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Посмотрел состав вратарей на спортсе. Их там 5 человек , многие уже в возрасте . В том году взяли молодого из барсы. Донарумма . Непонятно куда еще Сафонова !
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Широков: «Дома сиди, ё*т!!!»
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Пишите уже когда перейдёт , а то один пишет , что не слышал и не знает кто это и что это , а другой уже " ТОЧНО " знает и уверен )))
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Доннарума наберёшь
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Не поверю пока не увижу, но удачи конечно в лбом случае, донного долларуму можно попробовать подвинуть, жаль что Матвей так же ужасен при игре ногами
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