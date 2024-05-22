Широков о Сафонове в «ПСЖ»: «Где он себя так ярко проявил, что на него обратили внимание? Они так пристально следят за РПЛ? Смешно»

Роман Широков прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что парижский клуб и « » приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.

«Почему такой трансфер невозможен? Все возможно. Просто основания какие? Давайте так: где «ПСЖ» его увидел и где он себя так ярко проявил, что они на него обратили внимание? Думаю, что у «ПСЖ» есть более богатый выбор вратарей.

Честно говоря, даже не могу представить, где они увидели за последние два года. Они так пристально следят за ? Смешно. Да, скауты могут не ездить сюда, есть много других инструментов, но я сомневаюсь, что «ПСЖ» следит за нашей лигой и «Краснодаром» в частности», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?