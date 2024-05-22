Широков о Сафонове в «ПСЖ»: «Где он себя так ярко проявил, что на него обратили внимание? Они так пристально следят за РПЛ? Смешно»
Роман Широков прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.
Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.
«Почему такой трансфер невозможен? Все возможно. Просто основания какие? Давайте так: где «ПСЖ» его увидел и где он себя так ярко проявил, что они на него обратили внимание? Думаю, что у «ПСЖ» есть более богатый выбор вратарей.
Честно говоря, даже не могу представить, где они Матвея увидели за последние два года. Они так пристально следят за РПЛ? Смешно. Да, скауты могут не ездить сюда, есть много других инструментов, но я сомневаюсь, что «ПСЖ» следит за нашей лигой и «Краснодаром» в частности», – сказал бывший полузащитник сборной России.
чем Сафонов не подходит на роль дублера? ему не повезло играть в клубе бестрофейнике с самодуром владельцем и мягкой игрушкой вместо тренера
Да у клуба такого уровня сотни скаутов, которые смотрят футбол и не в таких местах ))
Хотя верится с трудом, но прям невозможно говорить бы не стал