Широков о Сафонове в «ПСЖ»: «Где он себя так ярко проявил, что на него обратили внимание? Они так пристально следят за РПЛ? Смешно»

Теги ПСЖ Роман Широков премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матч ТВ Матвей Сафонов Футбол

Роман Широков прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что парижский клуб и «Краснодар» приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро. 

«Почему такой трансфер невозможен? Все возможно. Просто основания какие? Давайте так: где «ПСЖ» его увидел и где он себя так ярко проявил, что они на него обратили внимание? Думаю, что у «ПСЖ» есть более богатый выбор вратарей.

Честно говоря, даже не могу представить, где они Матвея увидели за последние два года. Они так пристально следят за РПЛ? Смешно. Да, скауты могут не ездить сюда, есть много других инструментов, но я сомневаюсь, что «ПСЖ» следит за нашей лигой и «Краснодаром» в частности», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

Сафонов в «ПСЖ» – почему это реально?

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30 комментариев
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Колхознику завидно конечно)
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+100
зинченко в уфе тоже особо негде было проявить себя. но перешёл в сити)
+58
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+51
кто они? скауты следят даже за втордивами латинской америки, работа такая, таланты искать

чем Сафонов не подходит на роль дублера? ему не повезло играть в клубе бестрофейнике с самодуром владельцем и мягкой игрушкой вместо тренера
+36
-4
+32
Широков генеральный директор Сатурна и очень странно что человек на такой должности не знает что существует такое понятие как скаутинг
+32
-3
+29
Как всегда Ромка палит свой интеллект 🤣
Да у клуба такого уровня сотни скаутов, которые смотрят футбол и не в таких местах ))
+19
-3
+16
Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
Сафонову 25, поэтому сезончик в условном псж > всей карьеры ромки
+14
-5
+9
Сафонов вообще-то в еврокубках играл, в ЛЧ и ЛЕ. Кстати, в выездном матче против французского Ренна был признан лучшим игроком встречи.
+8
-1
+7
Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
Колхозник в 25 лет играл на уровне ЛФЛ. Ты бы хоть его биографию почитал
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+3
У них пристально следят за всеми кто может играть в футбол на высоком уровне. Где бы они не находились.
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Может они подумали что все русские как Лунин играют. в нациях они один черт не разбираются.
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Ответ Guus Ivanovich
Комментарий скрыт
"Роман Широков - это не уровень сборной"
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Ответ Guus Ivanovich
Хахаха. Лавка в ПСЖ больше отличной карьеры, где футболист выйграл два еврокубка?
Конечно, хоть со скамейки посмотрит что такое хотя бы 1/4 лч
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Ответ Guus Ivanovich
Хахаха. Лавка в ПСЖ больше отличной карьеры, где футболист выйграл два еврокубка?
Да, сезон в нынешнем ПСЖ больше, чем КУ 2008 и суперкубок в том же году, состоящий из одного матча. А то по вашей логике и Стяуа с Црвеной Звездой лучше Арсенала)
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Если Матвей пустит от динамо, трансфера не будет. Так и передали из ПСЖ.
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Какой токсичный.. Фуу
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Какой токсичный.. Фуу
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Если у тебя не получилось то хотя бы завидуй молча
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Как второй вратарь - вполне, вай нот?
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Ну справедливости ради ПСЖ постоянно фиг пойми кого покупает, вратарь сборной России на роль дублёра не самый странный вариант

Хотя верится с трудом, но прям невозможно говорить бы не стал
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