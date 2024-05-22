Кафанов о Сафонове в «ПСЖ»: «Был бы очень рад за Матвея, если это правда. Если будут давать шансы и право на ошибку, то стоит туда ехать и бороться»

Виталий Кафанов прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ» к Матвею Сафонову.

Ранее сообщалось, что парижский клуб и « » приближаются к оформлению трансфера вратаря за 20 миллионов евро.

«Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за , если это правда.

Много об этом думал. Считаю, что разница в уровне игры, мастерства игроков есть. Разговаривал об этом с . Но проходит буквально месяц-два. Игроки привыкают к скоростям, футболу, где нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. Это просто дело времени. У Матвея все есть для этого. Просто это будет не с первого дня. Нужно будет время на адаптацию и он, безусловно, выйдет на этот уровень.

Каково будет Матвею ехать в « » на место второго вратаря? Когда ты едешь, нет разницы. Первым номером понятно, что сейчас никуда не позовут, если говорить о таком клубе. В каждой такой команде будет сильный вратарь. Может, это и хорошо, что пока есть первый номер, и тебе дают время адаптироваться, не сразу бросают в топку.

Другое дело, как было у Лунева в «Байере». Понятно, что шансов мало, но он играл даже тогда, когда выступал плохо. То есть Андрею можно было надеяться на игру в составе, если первый номер сломается или получит удаление. Такие ситуации были два раза. Один раз Андрею дали шанс, во второй раз он сам получил травму.

Если будет так же, то хорошего мало. Если будут давать шансы и право на ошибку, то, конечно, стоит туда ехать и бороться», – сказал тренер вратарей сборной России.