Бруну стал лидером АПЛ по созданным моментам второй раз подряд. Последним это удавалось Азару

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эден Азар Бруну Фернандеш Футбол

Бруну Фернандеш создал наибольшее число моментов в этом сезоне АПЛ.

Благодаря действиям полузащитника «Манчестер Юнайтед» возникло 114 опасных ситуаций – это лучший результат в лиге. В прошлом чемпионате португалец создал 119 моментов – тоже больше всех.

Последним в двух сезонах подряд по созданным моментам в Премьер-лиге лидировал выступавший за «Челси» Эден Азар (93 в сезоне-2013/14 и 100 в сезоне-2014/15).

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12 комментариев
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И с такими топарями Роналду умудряется позориться на крупных турнирах...
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Ответ Саша Вжухов
И с такими топарями Роналду умудряется позориться на крупных турнирах...
Так-то крупные турниры проводятся не в рамках АПЛ
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Великолепный Бруну, один из тех, для кого у поклонников "Манчестер Юнайтед" только благодарность, но это как блестящий показатель, так и грустное обстоятельство, ибо свидетельствует о колоссальной роли одного игрока. Представить, что Бруну в нынешней команде нет, и всё становится совсем печально.
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Бруну топарь!
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Ответ AF007
Сильнейший португалец в истории МЮ после Нани
Не соглашусь, сильнейшим был Бебе👍👀
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Португальский Манифико !
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Создает существенно таки больше, чем максимум Азара. Это топ! Айда Бруно.
К сожалению, свои лучшие годы в кризисный МЮ, иначе бы мог быть звездой ярче ДеБрюйне
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Ответ Саша Вжухов
И с такими топарями Роналду умудряется позориться на крупных турнирах...
Дата регистрации 11 мая 2024 года. Видимо, очередной хейтерок создал новый аккаунт, пока старый в бане?
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Ответ AnC7
Великолепный Бруну, один из тех, для кого у поклонников "Манчестер Юнайтед" только благодарность, но это как блестящий показатель, так и грустное обстоятельство, ибо свидетельствует о колоссальной роли одного игрока. Представить, что Бруну в нынешней команде нет, и всё становится совсем печально.
Да уж посмотрели пару матчей без него. Тяжелое зрелище.
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