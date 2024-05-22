Бруну стал лидером АПЛ по созданным моментам второй раз подряд. Последним это удавалось Азару
Бруну Фернандеш создал наибольшее число моментов в этом сезоне АПЛ.
Благодаря действиям полузащитника «Манчестер Юнайтед» возникло 114 опасных ситуаций – это лучший результат в лиге. В прошлом чемпионате португалец создал 119 моментов – тоже больше всех.
Последним в двух сезонах подряд по созданным моментам в Премьер-лиге лидировал выступавший за «Челси» Эден Азар (93 в сезоне-2013/14 и 100 в сезоне-2014/15).
К сожалению, свои лучшие годы в кризисный МЮ, иначе бы мог быть звездой ярче ДеБрюйне