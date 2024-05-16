Уэйн Руни: «МЮ» необходима чистка состава, чтобы конкурировать с «Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Нужно строить команду вокруг Бруну – только у него есть нужные качества»
Уэйн Руни считает, что «МЮ» необходимо значительное обновление состава.
«Нужно строить команду вокруг Бруну. Он единственный игрок, обладающий необходимыми качествами, у него есть задатки бойца. Мне кажется, нужно сохранить молодых игроков и Бруну. Нужна массовая чистка состава. Это должно произойти не за один год, а в ближайшие пару лет.
Чтобы конкурировать в лиге, им нужны игроки получше. Не поймите меня неправильно, у них хорошие игроки уровня АПЛ. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», нужно улучшить состав», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
вероятная продажа: Каземиро, Эриксен, Линделеф, Ван-Бисака, Антони, Рэшфорд
под вопросом: Мактомини и Шоу
вот она, массовая чистка состава намечается..
причем, походу, самая крупная в Европе