Уэйн Руни: «МЮ» необходима чистка состава, чтобы конкурировать с «Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Нужно строить команду вокруг Бруну – только у него есть нужные качества»

Уэйн Руни считает, что «МЮ» необходимо значительное обновление состава.

«Нужно строить команду вокруг . Он единственный игрок, обладающий необходимыми качествами, у него есть задатки бойца. Мне кажется, нужно сохранить молодых игроков и Бруну. Нужна массовая чистка состава. Это должно произойти не за один год, а в ближайшие пару лет.

Чтобы конкурировать в лиге, им нужны игроки получше. Не поймите меня неправильно, у них хорошие игроки уровня . Но чтобы конкурировать с « », « » и «Арсеналом», нужно улучшить состав», – сказал бывший игрок « » в эфире Sky Sports.