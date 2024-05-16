Уэйн Руни: «МЮ» необходима чистка состава, чтобы конкурировать с «Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом». Нужно строить команду вокруг Бруну – только у него есть нужные качества»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Бруну Фернандеш Футбол

Уэйн Руни считает, что «МЮ» необходимо значительное обновление состава.

«Нужно строить команду вокруг Бруну. Он единственный игрок, обладающий необходимыми качествами, у него есть задатки бойца. Мне кажется, нужно сохранить молодых игроков и Бруну. Нужна массовая чистка состава. Это должно произойти не за один год, а в ближайшие пару лет.

Чтобы конкурировать в лиге, им нужны игроки получше. Не поймите меня неправильно, у них хорошие игроки уровня АПЛ. Но чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», «Ливерпулем» и «Арсеналом», нужно улучшить состав», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

Материалы по теме

16 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
На самом деле удивительно какой слабый состав у МЮ. Для топ клуба. Многолетние промахи в трансферных окнах дают о себе знать
+16
-1
+15
Руни футбольный человек,его приятно читать ,все по делу .
+12
0
+12
Половину состава можно продать но если тренировать будет снова Тен Хаг это не поможет. Имеющийся состав играет так как будто они познакомились друг с другом перед матчем. Майну и иногда Далот радуют хорошей игрой, но это эпизоды
+6
0
+6
Ответ Dvin
На самом деле удивительно какой слабый состав у МЮ. Для топ клуба. Многолетние промахи в трансферных окнах дают о себе знать
Они слабые, потому что МЮ играет плохо. Не то, чтобы игроки Арсенала или Ливерпуля какие-то звезды, ни одного топ-игрока из другого клуба. Тот же Ван Дейк допускает ошибок не меньше Каземиро, а Хейлунд забивает не меньше Жезуса.
+4
0
+4
Если избавятся от Рошфора, то появится вера что действительно хотят улучшить ситуацию.
+3
0
+3
Пока вокруг Бруну более-менее состав построят, ему уже на пенсию пора будет. А так согласен, что надо гнать всех, кроме Бруну и молодежи в лице Гарначо, Майну, Хойлунда, Амада. Так же оставить Личу и может Онана. Шоу оставить для ротации. В основе его надолго не хватает - сразу травмируется. И из пары Далот/АВБ оставить одного для ротации.
+2
0
+2
Ответ Евгений Сидоров
Если избавятся от Рошфора, то появится вера что действительно хотят улучшить ситуацию.
Рэшфорда надо было продавать прошлым летом, когда он свою стоимость повысил отличным выступлением. Но кто знал, что можно так деградировать. Хотя в случае с Рэшфордом это должна была быть понятная ситуация - уже проходили. Теперь будет балластом, не умеющим играть, с огромной личной.
+2
0
+2
Я не понимаю, что мешает МЮ покупать хороших игроков? Деньги есть, даже играя в АПЛ без ЛЧ доходы будут приличными, та же Барса в долгах и с рычагами находит игроков интереснее, а в МЮ не может что ли? В это как-то не верится
0
0
0
А Бруну как раз пару дней назад собирались продать.
0
0
0
уходят: Варан, Эванс, Марсиаль, Амрабат, Хитон
вероятная продажа: Каземиро, Эриксен, Линделеф, Ван-Бисака, Антони, Рэшфорд
под вопросом: Мактомини и Шоу

вот она, массовая чистка состава намечается..
причем, походу, самая крупная в Европе
0
0
0
Для начала с "тренера" начать
0
0
0
Ответ Dvin
На самом деле удивительно какой слабый состав у МЮ. Для топ клуба. Многолетние промахи в трансферных окнах дают о себе знать
Слабый состав который тратили миллионы фунтов
+1
-1
0
Ответ Marcus-light
Они слабые, потому что МЮ играет плохо. Не то, чтобы игроки Арсенала или Ливерпуля какие-то звезды, ни одного топ-игрока из другого клуба. Тот же Ван Дейк допускает ошибок не меньше Каземиро, а Хейлунд забивает не меньше Жезуса.
Если бы он забивал меньше нынешнего Жезуса...
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий