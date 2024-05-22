Фюрих склоняется к переходу в «Баварию», несмотря на интерес «Боруссии» и клубов АПЛ. «Штутгарт» отпустит вингера за 25-30 млн евро

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Штутгарт премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Крис Фюрих Футбол

Крис Фюрих может перейти из «Штутгарта» в «Баварию».

По информации kicker, интерес к 26-летнему вингеру, помимо мюнхенцев, проявляют дортмундская «Боруссия» и клубы АПЛ.

Несмотря на это, футболист склоняется именно к переходу в «Баварию». Трансфер Фюриха обойдется потенциальным покупателям в 25-30 млн евро.

В минувшем сезоне Бундеслиги Крис провел 34 матча, отличившись 8 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь

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9 комментариев
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Лучше бы остался в Штутгарте
+6
-1
+5
Началось))
+4
-3
+1
Ответ <Inter>
Лучше бы остался в Штутгарте
100%. Он хоть и не плох, но нестабилен. В топах это терпеть не будут и сразу усадят на банку, а у швабов он играл все матчи. Даже когда у него спад пошёл - Хёнесс его ставил и доверял.
+1
0
+1
Ответ Фран
Правильно, слишком немецкие клубы распоясались, третье место - это уже за гранью.
Пришла пора грабить
+5
-4
+1
Может Баварии с тренером разобраться надо сначала и под него игроков покупать?
0
0
0
Правильно, слишком немецкие клубы распоясались, третье место - это уже за гранью.
+3
-3
0
Логичный выбор, ему уже 26, второй раз в Баварию могут и не позвать
0
0
0
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