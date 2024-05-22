Фюрих склоняется к переходу в «Баварию», несмотря на интерес «Боруссии» и клубов АПЛ. «Штутгарт» отпустит вингера за 25-30 млн евро
Крис Фюрих может перейти из «Штутгарта» в «Баварию».
По информации kicker, интерес к 26-летнему вингеру, помимо мюнхенцев, проявляют дортмундская «Боруссия» и клубы АПЛ.
Несмотря на это, футболист склоняется именно к переходу в «Баварию». Трансфер Фюриха обойдется потенциальным покупателям в 25-30 млн евро.
В минувшем сезоне Бундеслиги Крис провел 34 матча, отличившись 8 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь.