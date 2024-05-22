«ПСЖ» интересуется Сафоновым и уже связался с «Краснодаром». Парижане видят в Матвее дублера Доннаруммы (Legalbet)
Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ».
По информации Legalbet, парижский клуб связался с «Краснодаром» насчет возможного трансфера вратаря.
«ПСЖ» рассматривает Сафонова в качестве дублера Джанлуиджи Доннарумы – срок контракт Кейлора Наваса истекает этим летом.
В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний голкипер провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года.
Бухое руководство ПСЖ на корпоративе:
- а давай за 20 млн. купим рандомного кипера, который родился в один день с Доннарумой?
- а давай.
если правда - то топ трансфер нашего в Европу! порадуемся.
то плохо, что россияне не уезжают в Европу, то теперь оказывается, что ПСЖ - это не тот клуб))
человек из Краснодара в Париж может переехать, в клуб-полуфиналист ЛЧ, как вообще в здравом уме можно от таких предложений отказываться?)
Если у Сафонова такой же план по карьере, то вперёд!
Если у полевого игрока даже в случае самого странного перехода в 🔝 клуб есть вариант поиграть, какой - нибудь Чигринский в Барсе подтвердит, то вратарю надо выбирать вариант, где он точно будет играть. Либо ехать в 17, как Лунин, чтоб к 25 дождаться таки шанса. И то, видимо, не надолго.
А ехать, чтобы точно сидеть, ну это шиза.
Если Сафонов уедет в Париж, то мы будем здесь же читать заголовки в духе какой он рекорд поставил, сидя на скамейке. Как говорил Тиньков: ну круто! Ну это круто!
А свалить куда-то из ПСЖ, наверное, попроще, чем из Краснодара
Но вообще история для Матвея может закончиться не очень, будет как любой вратарь Ювентуса при Буффоне, сидеть всю карьеру на лавке