«ПСЖ» интересуется Сафоновым и уже связался с «Краснодаром». Парижане видят в Матвее дублера Доннаруммы (Legalbet)

Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ».

По информации Legalbet, парижский клуб связался с « » насчет возможного трансфера вратаря.

« » рассматривает в качестве дублера Джанлуиджи Доннарумы – срок контракт Кейлора Наваса истекает этим летом.

В текущем сезоне Мир 25-летний голкипер провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года.