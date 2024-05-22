«ПСЖ» интересуется Сафоновым и уже связался с «Краснодаром». Парижане видят в Матвее дублера Доннаруммы (Legalbet)

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Краснодар Кейлор Навас Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов может перейти в «ПСЖ».

По информации Legalbet, парижский клуб связался с «Краснодаром» насчет возможного трансфера вратаря. 

«ПСЖ» рассматривает Сафонова в качестве дублера Джанлуиджи Доннарумы – срок контракт Кейлора Наваса истекает этим летом. 

В текущем сезоне Мир РПЛ 25-летний голкипер провел 29 матчей и пропустил 25 голов. Его контракт с «быками» рассчитан до 2029 года. 

Материалы по теме

65 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Отличная замена. Мало того что родились в один день, и в один год, так ещё и оба отвратительно играют ногами
+133
-6
+127
Всё же не зря он отрастил усы Дартаньяна 😀
+83
-1
+82
Ответ Сергей Лимонников
Сидеть под Доннарумой... Так себе перспектива
Лунину также говорили , уверен)
+51
-7
+44
Ответ Андрей Тюрин
Если будет получать игровое время, то топ трансфер
Сидеть под Доннарумой... Так себе перспектива
+46
-4
+42
Если будет получать игровое время, то топ трансфер
+46
-5
+41
Ответ Владислав Сабельников
Отличная замена. Мало того что родились в один день, и в один год, так ещё и оба отвратительно играют ногами
"Мало того что родились в один день, и в один год"

Бухое руководство ПСЖ на корпоративе:
- а давай за 20 млн. купим рандомного кипера, который родился в один день с Доннарумой?
- а давай.
+35
-1
+34
панк пишет, что за 20 млн евро почти согласовали.
если правда - то топ трансфер нашего в Европу! порадуемся.
+29
-4
+25
Ответ IlyaGrain
Лунину также говорили , уверен)
Лунин и сядет, когда Куртуа окончательно оклемается.
+26
-3
+23
Ответ Владислав Сабельников
Отличная замена. Мало того что родились в один день, и в один год, так ещё и оба отвратительно играют ногами
Правильно, Песьякова пусть берут.
+17
0
+17
Ответ Дима Карелин
Лучше чем Доннарума это точно !!!!
Ну что вы бредите. Доннарумма играл в матчах такого накала, которые Мотя только по телеку смотрел.
+14
-1
+13
Там уже даже ценник объявили: 20 млн. плюс бонусы.
+13
-2
+11
Пора- пора- порадуемся!
+8
-2
+6
Если правда, то надо пробовать. Доннарумма мягко говоря не блещет, а там чем чëрт не шутит
+7
-1
+6
Ответ dudufufu
В Магните распродажа
Ну хоть не просрочка в этот раз
+8
-3
+5
Ответ StillInTheGame
да хватит плакать) то плохо, что россияне не уезжают в Европу, то теперь оказывается, что ПСЖ - это не тот клуб)) человек из Краснодара в Париж может переехать, в клуб-полуфиналист ЛЧ, как вообще в здравом уме можно от таких предложений отказываться?)
Да кто плачет то? Ну если цель пожить в Париже, а не поиграть в футбол, то да, можно поздравить. Доннаруму он не посадит, только варианты на ранних стадиях кубка поиграть есть. Так что будет чилить в Париже, и через несколько лет рассказывать в шоу байки разные
+6
-2
+4
Ответ Кирилл Польский
И что? Лунев вот съездил в Байер. Ну рассказывает теперь нашим журналистам, какой крутой Алонсо. И играет в Азербайджане. Если у Сафонова такой же план по карьере, то вперёд! Если у полевого игрока даже в случае самого странного перехода в 🔝 клуб есть вариант поиграть, какой - нибудь Чигринский в Барсе подтвердит, то вратарю надо выбирать вариант, где он точно будет играть. Либо ехать в 17, как Лунин, чтоб к 25 дождаться таки шанса. И то, видимо, не надолго. А ехать, чтобы точно сидеть, ну это шиза. Если Сафонов уедет в Париж, то мы будем здесь же читать заголовки в духе какой он рекорд поставил, сидя на скамейке. Как говорил Тиньков: ну круто! Ну это круто!
да хватит плакать)
то плохо, что россияне не уезжают в Европу, то теперь оказывается, что ПСЖ - это не тот клуб))
человек из Краснодара в Париж может переехать, в клуб-полуфиналист ЛЧ, как вообще в здравом уме можно от таких предложений отказываться?)
+4
0
+4
Лучше б клуб попроще с шансами на основу. Но кто ж столько Краснодару ещё заплатит.
+7
-3
+4
Лучше чем Доннарума это точно !!!!
+9
-5
+4
Ответ IlyaGrain
Лунину также говорили , уверен)
Лунин моложе был. А вот Лунёв показателен.
+4
-1
+3
И что? Лунев вот съездил в Байер. Ну рассказывает теперь нашим журналистам, какой крутой Алонсо. И играет в Азербайджане.
Если у Сафонова такой же план по карьере, то вперёд!
Если у полевого игрока даже в случае самого странного перехода в 🔝 клуб есть вариант поиграть, какой - нибудь Чигринский в Барсе подтвердит, то вратарю надо выбирать вариант, где он точно будет играть. Либо ехать в 17, как Лунин, чтоб к 25 дождаться таки шанса. И то, видимо, не надолго.
А ехать, чтобы точно сидеть, ну это шиза.
Если Сафонов уедет в Париж, то мы будем здесь же читать заголовки в духе какой он рекорд поставил, сидя на скамейке. Как говорил Тиньков: ну круто! Ну это круто!
+4
-1
+3
Legalbet? Звучит как надёжный источник.
+3
-1
+2
Ответ Клирик
Чушь.
про Заху, помню, также писали, ага
+2
0
+2
Ответ Сергей Лимонников
Сидеть под Доннарумой... Так себе перспектива
Тренироваться у крутых тренеров, с лучшими игроками, получать время игровое, а после перейти в другой европейский клуб перспектива получше)
+3
-1
+2
Ответ Сергей Лимонников
Комментарий скрыт
Ты путаешь с Луневым)
+3
-1
+2
Ответ Vedved
Лунин моложе на два года всего был, в то время как Лунев на 5 лет старше. Так что, к Лунину ближе)
Шта? Лунин в Реал лет в 19 перешёл. Матвею сейчас 25.
+2
-1
+1
Ответ Сергей Лимонников
Сидеть под Доннарумой... Так себе перспектива
Время, наверное, получит
А свалить куда-то из ПСЖ, наверное, попроще, чем из Краснодара
Но вообще история для Матвея может закончиться не очень, будет как любой вратарь Ювентуса при Буффоне, сидеть всю карьеру на лавке
+2
-1
+1
Нормальная тема, другой русский вратарь в Реале вон дождался своего шанса.
+2
-1
+1
Ответ Брэд Либил
Ну будет там в кубке играть шесть матчей в год, иногда в чемпионате перед ЛЧ меняться. При живом Доннарумме, сколько бы шансов ни давали, играть будет он. Только если травмы 🤷🏻‍♂️
Если Доннарумма продолжит играть также как в плей-офф лиги чемпионов, то подвинуть его реально. Больше всего поражает что он с таким ростом плох на выходах. Ногами слаб, да и тащит не так уж часто
0
0
0
За нашими ипенями ещё и всерьёз наблюдают. Удивительно!
0
0
0
я думаю трансфер одобряд через 3 лица
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий