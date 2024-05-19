Салах о Клоппе: «Он улучшил меня как игрока, а я помог ему как тренеру. Это не только рабочие отношения – сохраним общение на всю жизнь»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Роберто Фирмино Садьо Мане Мохамед Салах Футбол

Мо Салах высказался о Юргене Клоппе перед последним матчем тренера в «Ливерпуле».

Сегодня «Ливерпуль» примет «Вульверхэмптон» в 38-м туре АПЛ. Мерсисайдцы сыграют под руководством немецкого специалиста в последний раз.

«Мне запомнилось, как во время нашего первого телефонного разговора, он разъяснил мне, что хочет, чтобы я присоединился к клубу. По сути, он объяснил, что строит новую команду, где есть Садьо [Мане] и Бобби [Фирмино], и хочет, чтобы я играл с ними.

Он сказал: «Я собираюсь улучшить твою игру и дать тебе свободу делать то, что ты хочешь», а я подумал: «ОК, я приду». Я пришел, что было потом, вы видели сами.

Мы здесь вместе уже семь или восемь лет, поэтому есть слишком много моментов [из которых можно выбрать], но думаю, что победа в Премьер-лиге после того матча, когда «Челси» обыграл «Манчестер Сити», а также победа в Лиге чемпионов – это те, о которых я всегда помню, потому что там было слишком много эмоций.

Я всегда смотрю на ситуацию с человеческой точки зрения. Он определенно улучшил меня как игрока, а я очень помог ему как тренеру. Мы очень помогали друг другу и отдали все силы клубу, чтобы выигрывать трофеи, все это знают.

Но по-человечески, если у меня возникнут проблемы, я могу поговорить с ним и обратиться к нему, как к человеку. Я думаю, что мы однозначно сохраним наше общение навсегда, на всю жизнь. Потому что это не только рабочие отношения, они существует и вне ее, и мы собираемся всегда оставаться на связи», – сказал вингер «Ливерпуля» Sky Sports.

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8 комментариев
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Конфликт исчерпан!
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объективно, клопп и без салаха, и до салаха уже был величиной, бравшим бундеслигу и игравшим в финале лиги чемпионов, салах же был в этом смысле никем.
именно клопп сделал салаха салахом,
но влияние салаха на клоппа - химера...
в смысле же стратегического влияния на клоппа, как на тренера, кроме фирмино никого не представляю...
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Да, оба друг другу обязаны многим. Хорошо, что конфликт исчерпан, да и разногласия и разговоры на повышенных тонах порой случаются между каждым. Главное потом остыть, проанализировать ситуацию и извиниться. Это ничего не стоит.
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Спасибо за всё Мо
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Он тебя создал, как игрока хорошего уровня!
А вот человеком ты так и не стал. Это не во власти, даже самого гениального тренера.
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С игроками Юрген умеет конечно работать.. делает звёзд сам
Интересно какой клуб он возглавит после.. в Баварию как то банально... Барса?
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Если бы не Салах Ливерпуль бы не выиграл ЛЧ.ИМХО
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Ответ Caponizer666
Он тебя создал, как игрока хорошего уровня! А вот человеком ты так и не стал. Это не во власти, даже самого гениального тренера.
А какте к нему претензит, в этом плане??
Я не в курсе о его исполнениях или что там было..
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