Салах о Клоппе: «Он улучшил меня как игрока, а я помог ему как тренеру. Это не только рабочие отношения – сохраним общение на всю жизнь»
Мо Салах высказался о Юргене Клоппе перед последним матчем тренера в «Ливерпуле».
Сегодня «Ливерпуль» примет «Вульверхэмптон» в 38-м туре АПЛ. Мерсисайдцы сыграют под руководством немецкого специалиста в последний раз.
«Мне запомнилось, как во время нашего первого телефонного разговора, он разъяснил мне, что хочет, чтобы я присоединился к клубу. По сути, он объяснил, что строит новую команду, где есть Садьо [Мане] и Бобби [Фирмино], и хочет, чтобы я играл с ними.
Он сказал: «Я собираюсь улучшить твою игру и дать тебе свободу делать то, что ты хочешь», а я подумал: «ОК, я приду». Я пришел, что было потом, вы видели сами.
Мы здесь вместе уже семь или восемь лет, поэтому есть слишком много моментов [из которых можно выбрать], но думаю, что победа в Премьер-лиге после того матча, когда «Челси» обыграл «Манчестер Сити», а также победа в Лиге чемпионов – это те, о которых я всегда помню, потому что там было слишком много эмоций.
Я всегда смотрю на ситуацию с человеческой точки зрения. Он определенно улучшил меня как игрока, а я очень помог ему как тренеру. Мы очень помогали друг другу и отдали все силы клубу, чтобы выигрывать трофеи, все это знают.
Но по-человечески, если у меня возникнут проблемы, я могу поговорить с ним и обратиться к нему, как к человеку. Я думаю, что мы однозначно сохраним наше общение навсегда, на всю жизнь. Потому что это не только рабочие отношения, они существует и вне ее, и мы собираемся всегда оставаться на связи», – сказал вингер «Ливерпуля» Sky Sports.
именно клопп сделал салаха салахом,
но влияние салаха на клоппа - химера...
в смысле же стратегического влияния на клоппа, как на тренера, кроме фирмино никого не представляю...
А вот человеком ты так и не стал. Это не во власти, даже самого гениального тренера.
Интересно какой клуб он возглавит после.. в Баварию как то банально... Барса?
Я не в курсе о его исполнениях или что там было..