Салах о Клоппе: «Он улучшил меня как игрока, а я помог ему как тренеру. Это не только рабочие отношения – сохраним общение на всю жизнь»

Мо Салах высказался о Юргене Клоппе перед последним матчем тренера в «Ливерпуле».

Сегодня « » примет «Вульверхэмптон» в 38-м туре . Мерсисайдцы сыграют под руководством немецкого специалиста в последний раз.

«Мне запомнилось, как во время нашего первого телефонного разговора, он разъяснил мне, что хочет, чтобы я присоединился к клубу. По сути, он объяснил, что строит новую команду, где есть [Мане] и Бобби [ ], и хочет, чтобы я играл с ними.

Он сказал: «Я собираюсь улучшить твою игру и дать тебе свободу делать то, что ты хочешь», а я подумал: «ОК, я приду». Я пришел, что было потом, вы видели сами.

Мы здесь вместе уже семь или восемь лет, поэтому есть слишком много моментов [из которых можно выбрать], но думаю, что победа в Премьер-лиге после того матча, когда «Челси» обыграл «Манчестер Сити», а также победа в чемпионов – это те, о которых я всегда помню, потому что там было слишком много эмоций.

Я всегда смотрю на ситуацию с человеческой точки зрения. Он определенно улучшил меня как игрока, а я очень помог ему как тренеру. Мы очень помогали друг другу и отдали все силы клубу, чтобы выигрывать трофеи, все это знают.

Но по-человечески, если у меня возникнут проблемы, я могу поговорить с ним и обратиться к нему, как к человеку. Я думаю, что мы однозначно сохраним наше общение навсегда, на всю жизнь. Потому что это не только рабочие отношения, они существует и вне ее, и мы собираемся всегда оставаться на связи», – сказал вингер «Ливерпуля» Sky Sports.

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