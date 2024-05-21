Форвард «Торпедо» Червяков: «Готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за Россию. Цели самые высокие: играть за сборную и в ЛЧ»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Сборная России по футболу Первая лига Торпедо Матч ТВ Руслан Червяков Футбол

Футболист «Торпедо» готов отказаться от украинского гражданства ради сборной России.

– Какие у вас цели на карьеру?

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать.

– Правильно понимаю, что поменяли гражданство?

– Я не поменял гражданство, у меня их два. Александр Николаевич Волнушкин сказал, что я отказался от украинского паспорта, но он перепутал. Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что, – сказал нападающий «Торпедо» Руслан Червяков.

19-летний футболист играет за московский клуб с лета 2023 года, ранее он представлял украинские «Днепр», «Шахтер» и «Ингулец». В текущем сезоне Червяков провел за «Торпедо» 18 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста. 

11 комментариев
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В ЛЧ появился путь регионов?
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Ему не сказали?
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А лучше сразу за сборную в ЛЧ
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Середняк пердива, 18 матчей, один гол и два ассиста.
Да тут даже в сборную Бурунди сложно будет, куда там Россия или Украина.
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+5
Почему статистика игроков Первой Лиги не обновляется?
+2
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Для игрока уровня пердива он ставит нереальные цели🤡
+4
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По тем матчам, что довелось увидеть, очень понравился этот паренёк, есть скорость, обыгрывать не боится. Но летом ему надо ввалить из торпедовского уг однозначно. С Кононовым на поле броуновское движение и антифутбол-голов забивают очень мало. В КС, Ростов или Балтику было бы идеально попасть для развития.
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Всё правильно, надо жить и трудиться, мечтать и стремится, а не скулить над руинами. Удачи парню!
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Ответ Akmal' Yuldashev
В ЛЧ появился путь регионов?
Путь новых регионов
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Ответ ApXuMaHqPuT
Для игрока уровня пердива он ставит нереальные цели🤡
А должен был говорить "мечтаю выиграть ФНЛ и на следующий год хотя бы не вылететь" - это нормальная цель для 19-летнего футболиста? Тогда его бы местная публика окрестила "неамбициозным паспортистом".
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Ответ Биркарт фон Грелленорт
Середняк пердива, 18 матчей, один гол и два ассиста. Да тут даже в сборную Бурунди сложно будет, куда там Россия или Украина.
Игроку 19 лет, он до Торпедо только в молодёжных командах играл. Причём, кроме украинских были ещё Валенсия и Жил Висенте.
Ну и если повнимательнее статистику смотреть - у него 660 минут, то есть это чуть больше 9 полных матчей.
И в чём смысл игрока 2005 года рождения вот так с порога членососить? Много ли народу 2005 г.р. сейчас играет в РПЛ? Могу вспомнить только Батракова, который 3 матча за Локомотив провёл. Пиняев и Салтыков - 2004 г.р. Кто ещё?
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