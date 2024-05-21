Форвард «Торпедо» Червяков: «Готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за Россию. Цели самые высокие: играть за сборную и в ЛЧ»

Футболист «Торпедо» готов отказаться от украинского гражданства ради сборной России.

– Какие у вас цели на карьеру?

– Плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Цели самые высокие: играть за сборную и в Лиге чемпионов, дай бог она скоро будет. Для этого будем работать.

– Правильно понимаю, что поменяли гражданство?

– Я не поменял гражданство, у меня их два. Александр Николаевич Волнушкин сказал, что я отказался от украинского паспорта, но он перепутал. Я готов отказаться от спортивного украинского гражданства, чтобы играть за сборную России, это да. Но украинский паспорт у меня остается пока что, – сказал нападающий «Торпедо» Руслан Червяков.

19-летний футболист играет за московский клуб с лета 2023 года, ранее он представлял украинские «Днепр», «Шахтер» и «Ингулец». В текущем сезоне Червяков провел за « » 18 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.