Сергей Силкин: «Нам везут иностранцев не первой свежести. Зачем нужны легионеры на лавке? Или те, кто в пустые ворота не попадают, как Кади?»

Теги премьер-лига Россия Сергей Силкин Краснодар лимит на легионеров Кади Футбол

Сергей Силкин раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.

«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке?

Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших.

Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Причем даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадет! 

У любого игрока сейчас агенты есть, им важно, чтобы они каждый год команды меняли. Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Просто нам везут иностранцев не первой свежести», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» Силкин.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым. 

С сезона-2022/23 в РПЛ действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.

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13 комментариев
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А Кураньи был первой свежести или нет?
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Еще один отечественный физрук, оказавшийся на обочине, отрабатывает нац повестку.
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Готовы огласить доклад
Насколько крут ФК Ахмат!
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Бывшие и не при делах могли бы и помолчать про свежесть.
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И правильно! Зачем нужен этот Кади, когда есть свой - Федя Смолов. Он ну совсем не хуже этого Кади, когда надо - просадки!
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Да уйдите вы уже все на покой, "ветераны". Задолбали вы уже со своими легионерами. Кади по воротам не попадает. А кто попадает? Есть российские Холланды в Краснодаре? Где они? Тренер идиот, видимо, что чудо футболистов, отечественных самородков на лавке держит, а кривоногие леги по полю бегают.
Этот маразм достал уже.
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Ответ ZarvuR2020
А Кураньи был первой свежести или нет?
Кураньи был мегауровень для РПЛ. И что самое удивительное, что он в Динамо пришёл в 28 лет, он ещё много где в топ-лигах мог поиграть, а он на 5 лет в Динамо остался!
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Ответ Александр Жердин
И правильно! Зачем нужен этот Кади, когда есть свой - Федя Смолов. Он ну совсем не хуже этого Кади, когда надо - просадки!
Когда не надо - паненки))
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Ну так иностранцы же не осетрина
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Кади полное разочарование
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Отмывают бабки, как это еще объяснить
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Или пенальти не могут забить, как Баджо
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