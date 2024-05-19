Сергей Силкин: «Нам везут иностранцев не первой свежести. Зачем нужны легионеры на лавке? Или те, кто в пустые ворота не попадают, как Кади?»

Сергей Силкин раскритиковал уровень легионеров в Мир РПЛ.

«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке?

Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших.

Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду из « ». Причем даже тренер говорит, что он уже четвертый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадет!

У любого игрока сейчас агенты есть, им важно, чтобы они каждый год команды меняли. Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Просто нам везут иностранцев не первой свежести», – сказал бывший главный тренер московского «Динамо» .

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин раскритиковал действующий лимит на легионеров на заседании комитета по физической культуре и спорту с новым министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

С сезона-2022/23 в действует лимит, по которому в заявке команды не может быть более 14 иностранных футболистов, а на поле – не более 8.