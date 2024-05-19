Кавазашвили об Акинфееве: «С возрастом Игорь уступает место более молодым голкиперам. Его состояние, видимо, уже не позволяет выходить даже на замену» 

Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Три из четырех последних матчей 38-летний голкипер провел в запасе.

«В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари. А Акинфееву, видимо, уже не позволяет его состояние выходить даже на замену на текущий момент сезона. Полагаю, что с возрастом и своим элитным положением уже немного уступает место более молодым голкиперам.

Думаю, Акинфеев однозначно останется в ЦСКА на следующий сезон. Вопрос только в том, в каком статусе», — сказал бывший вратарь сборной СССР.