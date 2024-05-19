Кавазашвили об Акинфееве: «С возрастом Игорь уступает место более молодым голкиперам. Его состояние, видимо, уже не позволяет выходить даже на замену» 

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Владислав Тороп Владимир Шайхутдинов Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым.

Три из четырех последних матчей 38-летний голкипер провел в запасе.

«В ЦСКА хорошие молодые мальчики-вратари. А Акинфееву, видимо, уже не позволяет его состояние выходить даже на замену на текущий момент сезона. Полагаю, что с возрастом и своим элитным положением Игорь уже немного уступает место более молодым голкиперам. 

Думаю, Акинфеев однозначно останется в ЦСКА на следующий сезон. Вопрос только в том, в каком статусе», — сказал бывший вратарь сборной СССР.

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3 комментария
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Слабоумный дед из бестолкового комитета заговорил о старости…
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То ли дело поза эксперта-аналитика. Там с возрастом только мудрее становишься.. особенно если всю жизнь не "умственным" трудом занимался, к старости извилины начинают выпрямляться
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Травмы без них к сожалению в спорте не обойтись.
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