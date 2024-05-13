Чепчугов о том, сможет ли Тороп заменить Акинфеева: «Все в руках Владислава. Полностью отдастся футболу – сможет достичь больших высот» 

Сергей Чепчугов оценил перспективы вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

« действительно проводит хороший сезон. В особенности необходимо отметить качественную игру в матче с «Зенитом».

Отмечу талант и великолепную работу тренера вратарей , благодаря которому клуб смог вырастить такого молодого стража ворот.

Сможет ли Тороп заменить ? Рано делать выводы, но все в руках Владислава. У него все впереди! Если Тороп полностью отдастся футболу, то сможет достичь больших высот», — сказал бывший голкипер ЦСКА.