Чепчугов о том, сможет ли Тороп заменить Акинфеева: «Все в руках Владислава. Полностью отдастся футболу – сможет достичь больших высот»
Сергей Чепчугов оценил перспективы вратаря ЦСКА Владислава Торопа.
«Владислав действительно проводит хороший сезон. В особенности необходимо отметить качественную игру в матче с «Зенитом».
Отмечу талант и великолепную работу тренера вратарей ЦСКА, благодаря которому клуб смог вырастить такого молодого стража ворот.
Сможет ли Тороп заменить Акинфеева? Рано делать выводы, но все в руках Владислава. У него все впереди! Если Тороп полностью отдастся футболу, то сможет достичь больших высот», — сказал бывший голкипер ЦСКА.