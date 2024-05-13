Чепчугов о том, сможет ли Тороп заменить Акинфеева: «Все в руках Владислава. Полностью отдастся футболу – сможет достичь больших высот» 

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Сергей Чепчугов Владислав Тороп Футбол

Сергей Чепчугов оценил перспективы вратаря ЦСКА Владислава Торопа.

«Владислав действительно проводит хороший сезон. В особенности необходимо отметить качественную игру в матче с «Зенитом».

Отмечу талант и великолепную работу тренера вратарей ЦСКА, благодаря которому клуб смог вырастить такого молодого стража ворот. 

Сможет ли Тороп заменить Акинфеева? Рано делать выводы, но все в руках Владислава. У него все впереди! Если Тороп полностью отдастся футболу, то сможет достичь больших высот», — сказал бывший голкипер ЦСКА.

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5 комментариев
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Тороп не боится играть на выходах. У Акинфеева, при всех его плюсах, это больное место. Удачи и здоровья Владиславу.
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Да вот поставил Федотов не побоялся и все норм. Акинфеев бы как минимум не прыгал за ударами в угол, а орал только на защей. Переоцененного Акинфеева могли бы давно заменить.
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Пацан классно сыграл с Питером. Отпускайте деда уже, он выиграл всё что мог.
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Ответ IngvarSmirnov
Да вот поставил Федотов не побоялся и все норм. Акинфеев бы как минимум не прыгал за ударами в угол, а орал только на защей. Переоцененного Акинфеева могли бы давно заменить.
Два спасения в конце конечно были шикарны. И даже соглашусь, что Акинфеев мог не прыгнуть или не дотянуться. Но даже между этими прыжками Тороп чуть прямой удар с углового не пустил, неудачно отбив. И в первом тайме Вендел простил и Обляков спас после грубой ошибки Торопа. Как по мне, пацану ещё очень повезло, что Зенит сейчас далёк от своих лучших кондиций.
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