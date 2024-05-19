Пеп в 6-й раз выиграл чемпионат Англии. Только у Фергюсона больше побед – 13

По числу побед в АПЛ Пеп Гвардиола уступает только Алексу Фергюсону.

Сегодня испанец завоевал шестое чемпионство в качестве тренера « ».

По этому показателю сравнялся с Бобом Пэйсли (« ») и Джорджем Рэмзи (« »).

Лидирует Алекс Фергюсон (« ») – у шотландца 13 побед.