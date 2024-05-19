Пеп в 6-й раз выиграл чемпионат Англии. Только у Фергюсона больше побед – 13

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола рекорды Боб Пэйсли Футбол

По числу побед в АПЛ Пеп Гвардиола уступает только Алексу Фергюсону.

Сегодня испанец завоевал шестое чемпионство в качестве тренера «Манчестер Сити».

По этому показателю Гвардиола сравнялся с Бобом Пэйсли («Ливерпуль») и Джорджем Рэмзи («Астон Вилла»).

Лидирует Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед») – у шотландца 13 побед.

42 комментария
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Поздравляю всех, кто четвертый год подряд по осени хоронит МС и Пепа.
Каждый год одни и те же комменты на Спортсе после поражений в первой половине сезона. И каждый год во второй половине происходит то, что происходит.
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Шейхи просто обязаны предложить баснословный контракт Пепу и удержать его в клубе, ибо у них такого крутого тренера не будет больше, Сити по настоящему смертоносная команда на данный момент, а игроки бьются будто к первому АПЛ идут, Пеп действительно молодец, фантастическую работу проделывает
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Ответ bevooch
Поздравляю всех, кто четвертый год подряд по осени хоронит МС и Пепа. Каждый год одни и те же комменты на Спортсе после поражений в первой половине сезона. И каждый год во второй половине происходит то, что происходит.
Пеп уже привык прикармливать хейтеров, а потом подсекать. Всё-таки он один из лучших «дистанционщиков» в истории футбола, если не лучший. А тут ещё и такой сложный (до его прихода, хе-хе) чемпионат. Раскачиваются, экспериментируют, назначают зимой нового чемпиона, а потом садятся на асфальтоукладчик😎
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Спортс генерит новости из статистики Пепа)
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Ответ ALMANAC
Чтобы хейтерам обиднее было)
Судьба такая: стал хейтером Сити - страдай,
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Ответ Lindeman
Это из той же серии, что и «Кейн - игрок одного сезона»
Про Кейна это мем, который всегда подразумевает шуточное заявление.
А вот про Сити действительно в ноябре я стабильно третий год минимум читаю, что он сдулся.
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Больше всего рекордов в Англии в этом сезоне поставили Гвардиола и Тен Хаг, но есть нюанс...
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Ответ Великий Алонсо
Сэр Алекс в другой лиге вообще от всех
Со всем уважением, сэр Алекс конечно авторитет, но больше половины карьеры он провёл ещё в той, колхозной АПЛ. Вторую половину правда уже в настоящей.

А Пеп штампует победы в лиге мира, регулярно набирая 90+.
+9
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Ответ Natan Pilkin
Со всем уважением, сэр Алекс конечно авторитет, но больше половины карьеры он провёл ещё в той, колхозной АПЛ. Вторую половину правда уже в настоящей. А Пеп штампует победы в лиге мира, регулярно набирая 90+.
какая колзозная апл? там всегда море звезд было. до Фергюсона всем еще очень далеко
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Пусть Пеп барсу возглавит и посмотрим крутой ли тренер Пеп, а так во все команды приходит на готовое, тот же Жозе выигрывал с командами которых сам построил
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думаю некого нет сомнений относительно Пепа, что лучший
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6й раз из 7ми👍
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Ответ bevooch
Поздравляю всех, кто четвертый год подряд по осени хоронит МС и Пепа. Каждый год одни и те же комменты на Спортсе после поражений в первой половине сезона. И каждый год во второй половине происходит то, что происходит.
Это из той же серии, что и «Кейн - игрок одного сезона»
+4
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Ответ Великий Алонсо
Сэр Алекс в другой лиге вообще от всех
Он был в эпоху когда футбол был другим, сейчас это вообще другой уровень!
Не факт что Алекс при Гвардиоле взял хоть одно чемпионство. К примеру возьмем Моура, чего он добился раньше и сейчас, его футбол устарел и результаты на лицо, также как и Аллегри
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Ответ 2vdhrvmmzf
В процентом соотношении к сезонам и рядом не стоит рядом с Пепом
ага только у одного их 13, у другого всего лишь 6. и что бы приблизиться гвардиоле надо ещё лет 12 минимум тренировать как монстр сити
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Ферги 26 сезонов провёл, Пеп максимум 10-12 отработает
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Ответ King_X
Пеп молодец, вызывает симпатии Достижение прекрасное Но как жаль, что который сезон чемпионство с небольшой разницей в очках и дикими ошибками судьей против конкурентов в первом круге
И против Сити были ошибки. Просто судьи в Англии судят не очень)
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Ответ romaroman26
какая колзозная апл? там всегда море звезд было. до Фергюсона всем еще очень далеко
Не было там море звезд сильнейшие играли в Италии и Испании
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Ответ romaroman26
ага только у одного их 13, у другого всего лишь 6. и что бы приблизиться гвардиоле надо ещё лет 12 минимум тренировать как монстр сити
Еще 7 лет хватит чтобы догнать. Только вот не думаю что он столько пробудет в Сити.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Твори Добро
Пусть Пеп барсу возглавит и посмотрим крутой ли тренер Пеп, а так во все команды приходит на готовое, тот же Жозе выигрывал с командами которых сам построил
Да да да
Старые песни о главном
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Ответ gninnur esrever*
Что ты такое городишь, оспади. Всё всем было понятно после слива тренеришке. И если бы цистерна сама не могла, майкл оливер бы помог.
Эх, вот бы Сон попал, сейчас бы пили Арсенальное🍺
Да?)))
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Ответ serginn
Судьба такая: стал хейтером Сити - страдай,
Только если ты не болельщик Мадрида
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Ответ serginn
Спортс генерит новости из статистики Пепа)
Чтобы хейтерам обиднее было)
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Ответ Lindeman
Это из той же серии, что и «Кейн - игрок одного сезона»
И Кейн возьмёт трофей
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Как будто бы кто то сомневался
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Это легко когда у тебя 115 нарушений
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В следующем сезоне выиграет 7 титул чемпиона Англии. Потом покинет АПЛ на пару лет, чтобы заново вернутся, и догнать сэра Алекса по титулам в английской премьер лиге.
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Сити - главный позор позор футбола
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