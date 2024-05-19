Пеп в 6-й раз выиграл чемпионат Англии. Только у Фергюсона больше побед – 13
По числу побед в АПЛ Пеп Гвардиола уступает только Алексу Фергюсону.
Сегодня испанец завоевал шестое чемпионство в качестве тренера «Манчестер Сити».
По этому показателю Гвардиола сравнялся с Бобом Пэйсли («Ливерпуль») и Джорджем Рэмзи («Астон Вилла»).
Лидирует Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед») – у шотландца 13 побед.
Каждый год одни и те же комменты на Спортсе после поражений в первой половине сезона. И каждый год во второй половине происходит то, что происходит.
А вот про Сити действительно в ноябре я стабильно третий год минимум читаю, что он сдулся.
А Пеп штампует победы в лиге мира, регулярно набирая 90+.
Не факт что Алекс при Гвардиоле взял хоть одно чемпионство. К примеру возьмем Моура, чего он добился раньше и сейчас, его футбол устарел и результаты на лицо, также как и Аллегри
Старые песни о главном
Да?)))