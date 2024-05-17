Джейми Каррагер: «Сезоны в «Абердине» – аргумент Фергюсона в том, что он величайший, а не Гвардиола. Но только Клопп помешал «Ман Сити» выиграть АПЛ 7 раз подряд»

Джейми Каррагер назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером современности.

« » может в четвертый раз подряд выиграть АПЛ в случае победы над «Вест Хэмом».

«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье развеет все сомнения относительно их места и места в истории английского футбола. «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ, которую когда-либо видела страна. Гвардиола – величайший тренер современности.

Статистика не лжет, если, как мы ожидаем, «Манчестер Сити» выиграет четыре чемпионских титула подряд. Лучшие составы « » не смогли этого сделать, несмотря на три победы подряд и доминирование в лиге.

«Манчестер Сити» пошли дальше, изменив представление о том, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. Если они победят «Вест Хэм», это шестой титул под руководством Пепа Гвардиолы при 175 победах в 228 матчах в АПЛ.

В своих победных чемпионатах в среднем они набирают чуть менее 93 очков за сезон. «Манчестер Юнайтед» показал впечатляющие 88 очков в среднем за сезон в [чемпионском] хет-трике.

Вернемся на четыре десятилетия назад: «Ливерпуль» выиграл три раза подряд со средним показателем 83 очка. В АПЛ планка поднята на беспрецедентную высоту.

Сэр Алекс Фергюсон всегда будет иметь один аспект в своей карьере, отделяющий его от Пепа, – а именно годы в «Абердине».

То, что Фергюсон сделал в « », является наиболее убедительным аргументом в пользу того, что он, а не Гвардиола, является величайшим.

Другие будут сравнивать Гвардиолу с 13 титулами Фергюсона в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола выиграет шесть титулов за восемь лет в Англии. Только Юрген помешал «Сити» выиграть семь чемпионатов подряд.

Фергюсону понадобилось семь сезонов, чтобы одержать первую победу», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.