Джейми Каррагер: «Сезоны в «Абердине» – аргумент Фергюсона в том, что он величайший, а не Гвардиола. Но только Клопп помешал «Ман Сити» выиграть АПЛ 7 раз подряд»
Джейми Каррагер назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером современности.
«Манчестер Сити» может в четвертый раз подряд выиграть АПЛ в случае победы над «Вест Хэмом».
«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье развеет все сомнения относительно их места и места Пепа Гвардиолы в истории английского футбола. «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ, которую когда-либо видела страна. Гвардиола – величайший тренер современности.
Статистика не лжет, если, как мы ожидаем, «Манчестер Сити» выиграет четыре чемпионских титула подряд. Лучшие составы «Манчестер Юнайтед» не смогли этого сделать, несмотря на три победы подряд и доминирование в лиге.
«Манчестер Сити» пошли дальше, изменив представление о том, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. Если они победят «Вест Хэм», это шестой титул под руководством Пепа Гвардиолы при 175 победах в 228 матчах в АПЛ.
В своих победных чемпионатах в среднем они набирают чуть менее 93 очков за сезон. «Манчестер Юнайтед» показал впечатляющие 88 очков в среднем за сезон в [чемпионском] хет-трике.
Вернемся на четыре десятилетия назад: «Ливерпуль» выиграл три раза подряд со средним показателем 83 очка. В АПЛ планка поднята на беспрецедентную высоту.
Сэр Алекс Фергюсон всегда будет иметь один аспект в своей карьере, отделяющий его от Пепа, – а именно годы в «Абердине».
То, что Фергюсон сделал в «Абердине», является наиболее убедительным аргументом в пользу того, что он, а не Гвардиола, является величайшим.
Другие будут сравнивать Гвардиолу с 13 титулами Фергюсона в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».
Гвардиола выиграет шесть титулов за восемь лет в Англии. Только Юрген Клопп помешал «Сити» выиграть семь чемпионатов подряд.
Фергюсону понадобилось семь сезонов, чтобы одержать первую победу», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.
Ну и что? Пеп вообще не пошёл бы в тот МЮ, который принял Фергюсон.
Абердин был в другую эпоху, хотя это не отменяет и даже подчеркивает величие АФ.
Фергюсон взял 3 титула с Абердином, у которого за всю историю была 1 победа, и это в эпоху гегемонии Селтика и Рейнджерса, да еще и умудрился взять еврокубок, обыграв в финале Реал Мадрид (с тех пор это последний случай, когда Реал проигрывал в финале еврокубка). Потом пошел в МЮ, который не брал титул 20 лет, что было дальше все знают.
Клопп имея мизерный бюджет в Майнце, вывел их в Бунделигу спустя 40 лет и попал в еврокубки. Потом вывел из 10 летнего криогенного сна Боруссию взяв два титула подряд и выйдя в финал ЛЧ. Дальше сделал то же самое с Ливерпулем, который и того 30 лет не видел титула.
Если Пеп сделал лучше то что и так работало, то Фергюссон и Клопп начинали все с нуля, проделав выдающуюся и крополивую работу.
"...Фергюсон... в пользу того, что он, а не Гвардиола, является величайшим."
Человек в одном тексте сам определится не может.