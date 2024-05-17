Джейми Каррагер: «Сезоны в «Абердине» – аргумент Фергюсона в том, что он величайший, а не Гвардиола. Но только Клопп помешал «Ман Сити» выиграть АПЛ 7 раз подряд»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Джейми Каррагер высшая лига Шотландия Абердин Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером современности.

«Манчестер Сити» может в четвертый раз подряд выиграть АПЛ в случае победы над «Вест Хэмом».

«Победа «Манчестер Сити» в воскресенье развеет все сомнения относительно их места и места Пепа Гвардиолы в истории английского футбола. «Манчестер Сити» – лучшая команда АПЛ, которую когда-либо видела страна. Гвардиола – величайший тренер современности.

Статистика не лжет, если, как мы ожидаем, «Манчестер Сити» выиграет четыре чемпионских титула подряд. Лучшие составы «Манчестер Юнайтед» не смогли этого сделать, несмотря на три победы подряд и доминирование в лиге.

«Манчестер Сити» пошли дальше, изменив представление о том, что требуется для того, чтобы стать чемпионом. Если они победят «Вест Хэм», это шестой титул под руководством Пепа Гвардиолы при 175 победах в 228 матчах в АПЛ.

В своих победных чемпионатах в среднем они набирают чуть менее 93 очков за сезон. «Манчестер Юнайтед» показал впечатляющие 88 очков в среднем за сезон в [чемпионском] хет-трике. 

Вернемся на четыре десятилетия назад: «Ливерпуль» выиграл три раза подряд со средним показателем 83 очка. В АПЛ планка поднята на беспрецедентную высоту.

Сэр Алекс Фергюсон всегда будет иметь один аспект в своей карьере, отделяющий его от Пепа, – а именно годы в «Абердине».

То, что Фергюсон сделал в «Абердине», является наиболее убедительным аргументом в пользу того, что он, а не Гвардиола, является величайшим.

Другие будут сравнивать Гвардиолу с 13 титулами Фергюсона в АПЛ с «Манчестер Юнайтед».

Гвардиола выиграет шесть титулов за восемь лет в Англии. Только Юрген Клопп помешал «Сити» выиграть семь чемпионатов подряд.

Фергюсону понадобилось семь сезонов, чтобы одержать первую победу», – написал бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер.

38 комментариев
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«Фергюсону понадобилось семь сезонов, чтобы одержать первую победу»

Ну и что? Пеп вообще не пошёл бы в тот МЮ, который принял Фергюсон.
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+27
Ответ Иван Иванов
Про Абердин толково подмечено. В тему для: "а справятся ли Моур/Пеп и тд с откровенно слабым составом"
Жозе брал КУ и ЛЧ с Порту и это в этом веке.
Абердин был в другую эпоху, хотя это не отменяет и даже подчеркивает величие АФ.
+26
-5
+21
без пепа, клопп сам был стал пепом в АПЛ
+20
-5
+15
Про Абердин толково подмечено. В тему для: "а справятся ли Моур/Пеп и тд с откровенно слабым составом"
+16
-3
+13
Ответ Kirlian
Не повезло Клоппу, что попал одно время с Пепом в АПЛ
Ну, надо призраться что он вторым за Сити был всего 2 раза. Столько же и МЮ за это время.
+9
0
+9
Справедливости ради, надо не забывать, что Ферги пришел в МЮ, когда он был, мягко говоря, далеко от лидирующих позиций в Англии. И именно он поднял МЮ из низов за те семь лет. Пеп же пришел в МС, когда они уже были на вершине в Англии. Маленькая, но разница
+10
-2
+8
Ответ Иван Иванов
Про Абердин толково подмечено. В тему для: "а справятся ли Моур/Пеп и тд с откровенно слабым составом"
Моур то как раз справлялся.
+9
-2
+7
Пеп пришел в Барсу, которая два года тому назад взяла Ла Лигу и ЛЧ, потом пошел в Баварию, которая только что взяла требл, потом пошел в Сити, который был чемпионом год тому назад. Добился ли он прогресса с Барсой и Сити? Безусловно. Является ли это выдающимся достижением? Сомнительно.

Фергюсон взял 3 титула с Абердином, у которого за всю историю была 1 победа, и это в эпоху гегемонии Селтика и Рейнджерса, да еще и умудрился взять еврокубок, обыграв в финале Реал Мадрид (с тех пор это последний случай, когда Реал проигрывал в финале еврокубка). Потом пошел в МЮ, который не брал титул 20 лет, что было дальше все знают.

Клопп имея мизерный бюджет в Майнце, вывел их в Бунделигу спустя 40 лет и попал в еврокубки. Потом вывел из 10 летнего криогенного сна Боруссию взяв два титула подряд и выйдя в финал ЛЧ. Дальше сделал то же самое с Ливерпулем, который и того 30 лет не видел титула.

Если Пеп сделал лучше то что и так работало, то Фергюссон и Клопп начинали все с нуля, проделав выдающуюся и крополивую работу.
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Ну все, теперь Гвардиола после Сити побежит доказывать куда-нибудь в Хиберниан)
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А Клаф за 3 сезона из пердива поднял Ноттингем Форест и чемпионом Англии и победителем ЛЧ (дважды) сделал. А Рехагель Кайзерслаутерн на следующий сезон после выхода из пердива чемпионом Германии сделал и греков чемпионами Европы. А Хаппель ЛЧ с Гамбургом и Фейеноордом брал. А Лобановский Динамо Киев до 1/2 ЛЧ доводил уже после развала совка и правила Босмана. Аргументы ли это в пользу того, что они как тренеры выше Пепа (не говоря уже о Моуриньо и Клоппе)? Мне кажется, что да. И это еще не говоря о Михелсе и Круиффе (а там еще и Сакки можно вспомнить и многих других инноваторов-победителей). Много кто, помимо Фергюсона, оверперформил намного сильнее Гвардиолы.
+10
-4
+6
Ответ A Saitov
тот МЮ, один из первых кто платил большие деньги за игроков в то время, как сейчас говорят денежный мешок, что они и делают почти последние 10 лет, тратят много, а результата нет и самое главное игры нет. а то, что выиграл только через 7лет, тоже о многом говорит
Райан Гиггз, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, братья Невиллы, Никки Батт, Джон О’Ши, Уэс Браун, Даррен Флетчер, Джонни Эванс... И Фил Фоден. Это тоже кое о чём говорит.
+7
-2
+5
Ответ Stewart D.
без пепа, клопп сам был стал пепом в АПЛ
Без Пепа у Клоппа было бы 3 титула, у МЮ 2, и еще 2 у Артеты.
+4
0
+4
Пеп отличается от Алекса еще тем, что всегда приходил в топовые составы и докупал по ходу пребывания еще одного-два в сезоне.
+4
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+3
Ответ Men77
До прихода Фергюссона в МЮ, МЮ 5 лет подряд был в топ 4. Вполне себе один из лидеров английского футбола.Явным лидером в то время был Ливер, но МЮ аутсайдером точно не был.
Да, но Ферги пришел в МЮ, когда он барахтался недалеко от зоны вылета
+3
0
+3
Не повезло Клоппу, что попал одно время с Пепом в АПЛ
+3
0
+3
Фергюсон побеждал с Абердином в совершенно иную эпоху. Сейчас такое почти невозможно повторить.
+3
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+2
Согласен у Пепа нет титулов слабыми командами. Но он выиграл всевозможные трофеи в одном сезоне с Барсой. Такого не удалось Фергюсону. Даже личные встречи в пользу Пепа. Фергюсон становился чемпионом обычно набрав 80-85 очков. А у Пепа среднем 88-92. Пеп по винрейту лучший тренер
+8
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Ответ Vitto
Еще раз Абердин был в другую эпоху и в нем были крепкие игроки для своего времени.
Да, я помню. Кто из них проявил себя после Ферги или в сборной?
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Пеп игру строит которая дает плоды на дистанции, потому и лига это уже конек ПЕПА. у него титул лиги выигрывали только Моу с Реалом, Конте с Челси и Клопп с Ливером! все эти тренеры в момент победы в чемпе находились на пике тренерской карьеры
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"Гвардиола – величайший тренер современности."
"...Фергюсон... в пользу того, что он, а не Гвардиола, является величайшим."
Человек в одном тексте сам определится не может.
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Ответ Stewart D.
без пепа, клопп сам был стал пепом в АПЛ
А Ливерпуль всегда финишировал вторым после Ман Сити?
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Ответ kaviknat
Да, но Ферги пришел в МЮ, когда он барахтался недалеко от зоны вылета
Это понятно, они начали совсем плохо. Но если команда 5 лет входит в топ 4, то значит ее потенциал на топ 4, а не на предпоследнюю команду лиги. Не могла же она за 3 месяца по потенциалу упасть с топ 4 до подвала таблицы.
+1
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Ответ Vitto
Жозе брал КУ и ЛЧ с Порту и это в этом веке. Абердин был в другую эпоху, хотя это не отменяет и даже подчеркивает величие АФ.
Да, я помню. Вот только в Порту пол состава в топчики в итоге вышли (может треть). А с Абердином как, в этом плане?
+1
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+1
Ответ Любезный Коссутий
Гвардиола приходит на все готовое, и добивается успеха. САФ и Клопп приходят в полуживые команды, выводят их в топы и добиваются успеха.
Все готовое, это когда приходишь и ничего ,особо не меняешь, как Зидан. А Пеп во всех командах строит свой футбол. Не надо путать "всё готовое" с " клубом с возможностями".
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Ответ ASH11
Фергюсон побеждал с Абердином в совершенно иную эпоху. Сейчас такое почти невозможно повторить.
Почему невозможно? Кубок кубков это аналог Лиги конференций. Вон Вест Хэм выигрывал, когда в АПЛ занял 11 место. Многие переоценивают тут Кубок кубков, это был самый слабый из 3х европейских турниров. Его в те годы и Тбилиси выигрывал и Мехелен.
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Ответ JuVero
Оверперформил и Раньери, и что? Это не делает его великим тренером.
Делает. С Лестером взять чемпионат Англии - это нечто уникальное.
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Ответ Unknown Noname
«Фергюсону понадобилось семь сезонов, чтобы одержать первую победу» Ну и что? Пеп вообще не пошёл бы в тот МЮ, который принял Фергюсон.
тот МЮ, один из первых кто платил большие деньги за игроков в то время, как сейчас говорят денежный мешок, что они и делают почти последние 10 лет, тратят много, а результата нет и самое главное игры нет. а то, что выиграл только через 7лет, тоже о многом говорит
+11
-11
0
Ответ Cearvm
Ну все, теперь Гвардиола после Сити побежит доказывать куда-нибудь в Хиберниан)
А было бы неплохо,ну типа,а что еще желать,выиграл титулы обеих сильных лиг,можно попробовать и слабенькую команду вытянуть,правда зп будет раз в 10 меньше)
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Ответ Stewart D.
без пепа, клопп сам был стал пепом в АПЛ
Немного сомнительно, если честно. Конечно, Клопп явно бы добрал больше трофеев, но тут ведь больше математическое “what if”. То есть скаузерам часто мешал именно монструозный Сити, к которому Ливерпуль и тянулся. То есть эффект спарринга. Неизвестно, получилось бы так рвать жилы в одиночку, да и потом, Пеп всё-таки лучший дистанционщик в футболе, так что сложно сравнивать их именно в этом контексте.
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с какого перепуга кто-то считает сафа величайшим))), да он может побороться за 4-5 места в номинации "Лучший тренер высшего дивизиона Англии", но не более того...
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