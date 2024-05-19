Гвардиола выиграл 38 трофеев как тренер. Только у Фергюсона больше – 49

Только Алекс Фергюсон завоевал больше трофеев как тренер, чем Пеп Гвардиола.

Каталонец, возглавляющий « », сегодня выиграл с командой чемпионат Англии – в четвертый раз подряд, установив рекорд турнира.

В заключительном туре «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1).

За время работы в Англии у Гвардиолы 17 трофеев, а всего в тренерской карьере – 38. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только бывшему тренеру «МЮ» (49 побед в различных турнирах).

Ранее Гвардиола также побеждал с «Баварией» (7 титулов) и «Барселоной» (14).