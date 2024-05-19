Гвардиола выиграл 38 трофеев как тренер. Только у Фергюсона больше – 49

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Только Алекс Фергюсон завоевал больше трофеев как тренер, чем Пеп Гвардиола.

Каталонец, возглавляющий «Манчестер Сити», сегодня выиграл с командой чемпионат Англии – в четвертый раз подряд, установив рекорд турнира.

В заключительном туре «горожане» победили «Вест Хэм» (3:1).

За время работы в Англии у Гвардиолы 17 трофеев, а всего в тренерской карьере – 38. По этому показателю он занимает второе место в истории, уступая только бывшему тренеру «МЮ» Фергюсону (49 побед в различных турнирах).

Ранее Гвардиола также побеждал с «Баварией» (7 титулов) и «Барселоной» (14).

20 комментариев
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Ответ свисток батурина
Чеканить то умеет??
Ну так да, Гвардиола был футболистом)))
+23
0
+23
Ну, Гвардиола хлопал Фергюсона в финалах ЛЧ
+27
-4
+23
Чеканить то умеет??
+21
-2
+19
Ответ blue_big_cow
Ну, Гвардиола хлопал Фергюсона в финалах ЛЧ
два раза
+10
-1
+9
Два лучших тренера в истории футбола! Возможно единственные топ тренеры, которых ни разу не увольняли из клубов из за плохих результатов.
+7
-1
+6
Ответ blue_big_cow
Ну, Гвардиола хлопал Фергюсона в финалах ЛЧ
Тухель хлопал Гвардиолу в финале ЛЧ 😃
+7
-2
+5
Пеп догонит и обгонит
Вопрос времени
+4
-1
+3
Undisputed
+1
0
+1
скоро будет 39 уже. МанЮ не соперник )
+2
-1
+1
Великий тренер Пеп Гвардиола, пройдёт совсем немного лет и будет первым, обойдя сэра Алекса Фергюсона!!!👏
+1
-1
0
39й на носу)
0
0
0
Ответ blue_big_cow
Ну, Гвардиола хлопал Фергюсона в финалах ЛЧ
Ну Саф преданный тренер
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Ответ blue_big_cow
Ну, Гвардиола хлопал Фергюсона в финалах ЛЧ
Анчелотти хлопал Гвардиолу В полуфиналах)
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Ответ свисток батурина
Чеканить то умеет??
ну я умею и что😆✌️🤠
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Ответ Атомный Карась
Ну так да, Гвардиола был футболистом)))
Но он не был легендой Сельты))
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Ответ QWertY
Два лучших тренера в истории футбола! Возможно единственные топ тренеры, которых ни разу не увольняли из клубов из за плохих результатов.
У них было мало плохих результатов
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Ответ QWertY
Два лучших тренера в истории футбола! Возможно единственные топ тренеры, которых ни разу не увольняли из клубов из за плохих результатов.
И оба тренируют в Манчестере)
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