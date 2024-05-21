Саутгейт о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Другие игроки его позиции провели сезон лучше. Все просто»

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды Аякс Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Маркус Рэшфорд Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил Маркуса Рэшфорда в заявку на Евро.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не был включен в расширенный состав сборной Англии. Хавбек «Аякса» Джордан Хендерсон также не попал в заявку сборной на Евро-2024

«Что касается Маркуса, я просто считаю, что другие игроки его позиции провели сезон лучше, все просто.

В случае с Хендо определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе – он не смог восстановить форму», – сказал тренер сборной Англии.

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21 комментарий
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Ого, справедливость существует
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Это ясно, пусть расскажет про Томори. И еще очень интересно, как Тоуни оказался сильнее Соланке. Не сразу заметил, но по сезону это бредовое решение. Айвен забил несколько мячей после дисквалификации и растворился, а Соланке весь сезон тащил Борнмут. Тут все просто или уже посложнее?)
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Ответ Арман Мартиросян
В прошлом, когда Магуайр почти весь сезон сидел на лавке и не играл, он все равно звал его в сборную. Не то, что решение по Маркусу не справедливое, но Саутгейт лицемер еще тот. Жаль эту сборную Англии, по именам уступают только французам(и то спорно), а все равно будут сушить 1-0, если забьют первыми.
Отчасти вы правы, но Магуайр даже не играя за клуб будет все равно одним из лучших защитников для футбола Саутгейта. А Магуайр в прошлом сезоне не играл по большей части потому что МЮ пытался с высокой линей обороны игру строить и Харри для такого совсем не подходит.
Так что тут с одной стороны лицемерие, с другой стороны надо учитывать что это за игрок и насколько подходит под тренерский стиль
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В прошлом, когда Магуайр почти весь сезон сидел на лавке и не играл, он все равно звал его в сборную. Не то, что решение по Маркусу не справедливое, но Саутгейт лицемер еще тот. Жаль эту сборную Англии, по именам уступают только французам(и то спорно), а все равно будут сушить 1-0, если забьют первыми.
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Делай что хочешь, но Майну должен быть в финальной заявке
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Ответ Арман Мартиросян
В прошлом, когда Магуайр почти весь сезон сидел на лавке и не играл, он все равно звал его в сборную. Не то, что решение по Маркусу не справедливое, но Саутгейт лицемер еще тот. Жаль эту сборную Англии, по именам уступают только французам(и то спорно), а все равно будут сушить 1-0, если забьют первыми.
Так на позицию Рэшфорда куча крутых имён: Фоден, Грилиш, Гордон, Мэддисон, Стерлинга тоже не взяли... А в центре обороны Англии такого выбора нет.
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Ответ Любезный Коссутий
Рэшфорд 33 игры, 2285 минут, 7+2 = провальный сезон, не достоин вызова в сборную. Грилиш 28 игр, 1012 минут, 3+1 = топовый сезон, достоин вызова в сборную. смотри, не перепутай.
Рэшфорд - крайний нападающий. Грилиш - вингер, который может играть крайнего нападающего и латераля. И это если не упоминать диаметральный уровень профессионализма этих ребят

В общем, всё по делу
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Ответ Under
ну насчёт прям главной звёзды не уверен это когда такое было, по вашему мнению?
Да он даже в мертвом маню не главная звезда. Чел попутал просто.
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хендерсона нет? это точно саутгейт выбирал?
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неужели Рэша и Хендо не будет, это хорошо
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Это тот чувак которого с Мбаппе сравнивали?!))
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У депутата съезды и всё такое, какое там евро.
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Ответ Арман Мартиросян
В прошлом, когда Магуайр почти весь сезон сидел на лавке и не играл, он все равно звал его в сборную. Не то, что решение по Маркусу не справедливое, но Саутгейт лицемер еще тот. Жаль эту сборную Англии, по именам уступают только французам(и то спорно), а все равно будут сушить 1-0, если забьют первыми.
Да. Сумеет ли Саутгейт грамотно распорядиться теми талантами, которые у него в распоряжении, в том числе и в линии атаки- вот в чем вопрос? Если бы сборную тренировал допустим Клопп, то я бы
в этом ни секунды не сомневался..
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Ответ aseke
А ведь был главной звездой Англии.
ну насчёт прям главной звёзды не уверен
это когда такое было, по вашему мнению?
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Ответ Cearvm
Это ясно, пусть расскажет про Томори. И еще очень интересно, как Тоуни оказался сильнее Соланке. Не сразу заметил, но по сезону это бредовое решение. Айвен забил несколько мячей после дисквалификации и растворился, а Соланке весь сезон тащил Борнмут. Тут все просто или уже посложнее?)
Конечно просто - чем больше футбол в клубе похож на футбол Саутгейта, тем больше шансов попасть в сборную. Если бы Саутгейта мог клонировать игроков, то половина составы состояло бы из Ноблов каких-нибудь, а другая половина из Милнеров)))
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Ответ CyberUnited
Делай что хочешь, но Майну должен быть в финальной заявке
там на центр не сильно много кандидатов, так что надеюсь останется
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