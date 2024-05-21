Саутгейт о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Другие игроки его позиции провели сезон лучше. Все просто»
Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил Маркуса Рэшфорда в заявку на Евро.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» не был включен в расширенный состав сборной Англии. Хавбек «Аякса» Джордан Хендерсон также не попал в заявку сборной на Евро-2024.
«Что касается Маркуса, я просто считаю, что другие игроки его позиции провели сезон лучше, все просто.
В случае с Хендо определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе – он не смог восстановить форму», – сказал тренер сборной Англии.
Так что тут с одной стороны лицемерие, с другой стороны надо учитывать что это за игрок и насколько подходит под тренерский стиль
В общем, всё по делу
в этом ни секунды не сомневался..
это когда такое было, по вашему мнению?