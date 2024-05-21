Саутгейт о невключении Рэшфорда в состав Англии: «Другие игроки его позиции провели сезон лучше. Все просто»

Гарет Саутгейт объяснил, почему не включил Маркуса Рэшфорда в заявку на Евро.

Нападающий « » не был включен в расширенный состав сборной Англии. Хавбек « » также не попал в заявку сборной на .

«Что касается , я просто считаю, что другие игроки его позиции провели сезон лучше, все просто.

В случае с Хендо определяющим фактором стала травма, которую он получил на последнем сборе – он не смог восстановить форму», – сказал тренер сборной Англии.