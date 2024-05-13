Саутгейт об интересе «МЮ»: «Переговоров не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее» 

Гарет Саутгейт оценил вероятность своего назначения в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что манкунианцы видят в главном тренере сборной Англии долгосрочную замену Эрику тен Хагу.

«Переговоров [с « »] не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на как можно успешнее. Остальное меня абсолютно не касается», – сказал главный тренер сборной Англии.

Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.