Саутгейт об интересе «МЮ»: «Переговоров не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее»
Гарет Саутгейт оценил вероятность своего назначения в «Манчестер Юнайтед».
Сообщалось, что манкунианцы видят в главном тренере сборной Англии долгосрочную замену Эрику тен Хагу.
«Переговоров [с «МЮ»] не было. Единственное, на чем я сосредоточен – чтобы Англия выступила на Евро как можно успешнее. Остальное меня абсолютно не касается», – сказал главный тренер сборной Англии.
Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 31 декабря 2024 года.