Левандовски забил 25 голов за «Барселону» во 2-м сезоне подряд
Роберт Левандовски забил 25-й гол за «Барселону» в этом сезоне.
Нападающий открыл счет в матче с «Райо Вальекано» в 37-м туре Ла Лиги. Он отличился на 3-й минуте.
В этом сезоне на счету поляка 18 голов в чемпионате, 2 – в Кубке Испании, 3 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании.
Левандовски достиг отметки в 25 мячей в составе «блауграны» второй раз подряд. Прошлый сезон он завершил с 33 голами.
Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Кто бы что ни говорил, но Лёва топ
И никто не говорил, что он «развалил команду» никогда.
Лева в этом году достаточно сильно сдал: частенько не забивал из убойных позиций; слишком много брал на себя, когда был открытый партнер рядом; не дорабатывал и стоял себе спокойно у центральной линии и тд.