Левандовски забил 25 голов за «Барселону» во 2-м сезоне подряд

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил 25-й гол за «Барселону» в этом сезоне.

Нападающий открыл счет в матче с «Райо Вальекано» в 37-м туре Ла Лиги. Он отличился на 3-й минуте.

В этом сезоне на счету поляка 18 голов в чемпионате, 2 – в Кубке Испании, 3 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании.

Левандовски достиг отметки в 25 мячей в составе «блауграны» второй раз подряд. Прошлый сезон он завершил с 33 голами.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев
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35 лет и держит такой уровень.
Кто бы что ни говорил, но Лёва топ
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При такой форме и в таком возрасте он в Италии может ещё сезона 3 по столько же класть. Надо Интеру подсуетиться, как они любят.
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Артем, дело не в том, что «команда осталась без трофеев».
И никто не говорил, что он «развалил команду» никогда.

Лева в этом году достаточно сильно сдал: частенько не забивал из убойных позиций; слишком много брал на себя, когда был открытый партнер рядом; не дорабатывал и стоял себе спокойно у центральной линии и тд.
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+5
3 мяча в ЛЧ, феномен!!!
+3
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+2
И это он еще играет фиг пойми как
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+1
Комментарий удален модератором
3 мяча в ЛЧ, феномен!!!
+1
-1
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3 мяча в ЛЧ, феномен!!!
+1
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Хороший уровень держит поляк, а его хотят продать хоть куда ...
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