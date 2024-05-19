Левандовски забил 25 голов за «Барселону» во 2-м сезоне подряд

Роберт Левандовски забил 25-й гол за «Барселону» в этом сезоне.

Нападающий открыл счет в матче с « » в 37-м туре . Он отличился на 3-й минуте.

В этом сезоне на счету поляка 18 голов в чемпионате, 2 – в Кубке Испании, 3 – в Лиге чемпионов, 2 – в Суперкубке Испании.

достиг отметки в 25 мячей в составе «блауграны» второй раз подряд. Прошлый сезон он завершил с 33 голами.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.