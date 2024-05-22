«Барса» еще не определилась с будущим Хави. Тренер встретится с руководством после матча с «Севильей» в Ла Лиге

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Рафа Юсте Футбол

«Барселона» определится с будущим Хави на следующей неделе.

Ранее появилась информация, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона. Он разозлился на Хави из-за высказывания о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

По информации Mundo Deportivo, решение о том, останется ли Хави главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне, еще не принято. В начале следующей недели, после заключительного матча Ла Лиги с «Севильей», Хави встретится с Лапортой, спортивным директором Деку и вице-президентом Рафой Юсте. На собрании будет представлен отчет о работе тренера в прошедшем сезоне, после чего будет принято окончательное решение о будущем Хави, которое затем будет одобрено советом директоров «Барселоны».

Отмечается, что в случая увольнения Хави финансовый аспект его ухода не станет проблемой. В клубе считают, что тренер будет готов отказаться от денег, положенных ему за оставшийся год контракта, но будет добиваться выплат для сотрудников своего штаба.

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2 комментария
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"Барса" что, высшая сила, раз она определяет будущее Хави? А я-то думал, они просто думают, предлагать ему контракт или нет, наивный
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