«Барса» еще не определилась с будущим Хави. Тренер встретится с руководством после матча с «Севильей» в Ла Лиге
«Барселона» определится с будущим Хави на следующей неделе.
Ранее появилась информация, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона. Он разозлился на Хави из-за высказывания о том, что «Барселона» находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
По информации Mundo Deportivo, решение о том, останется ли Хави главным тренером «Барселоны» в следующем сезоне, еще не принято. В начале следующей недели, после заключительного матча Ла Лиги с «Севильей», Хави встретится с Лапортой, спортивным директором Деку и вице-президентом Рафой Юсте. На собрании будет представлен отчет о работе тренера в прошедшем сезоне, после чего будет принято окончательное решение о будущем Хави, которое затем будет одобрено советом директоров «Барселоны».
Отмечается, что в случая увольнения Хави финансовый аспект его ухода не станет проблемой. В клубе считают, что тренер будет готов отказаться от денег, положенных ему за оставшийся год контракта, но будет добиваться выплат для сотрудников своего штаба.