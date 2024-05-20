Хави о кричалках фанов «Барсы» против Лапорты: «Не нравится, когда представителя клуба освистывают. Трибуны всегда меня уважали, и я благодарен им за это» 

Теги Барселона Хави Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Хави не понравилась обструкция Жоана Лапорты со стороны фанатов «Барсы».

Главный тренер «блауграны» высказался после матча Ла Лиги с «Райо Вальекано» (3:0).

Сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил, что Хави остается. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб.

«Мне не нравится, когда представителя клуба освистывают или о нем поют что-то плохое – это неприятно. Я благодарен болельщикам, которые поют обо мне песни, скандируют мое имя. Я всегда пользовался уважением со стороны трибун, и очень благодарен им за это».

О скандировании «Хави – да, Лапорта – нет» 

«Мне это не нравится. Это не то, чего я ищу. Я всегда стремлюсь к единству, консенсусу и взаимодействию, поэтому мне это не понравилось. Не люблю, когда на кого-то нападают, это неприятно. Хочу, чтобы все были счастливыми. Они скандируют мое имя, и я ощущаю уважение, но вот эти песни мне не понравились», – сказал Хави.

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6 комментариев
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болельщики меня всегда уважали, на Бернабеу даже умоляли остаться (с) Хави
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Интересно, Ла Массия однажды вышла на матч все 11 игроков, когда нибудь сделают тоже самое в руководстве клуба заняв все должности от А до Я?))) только те кому дорог клуб а не Бартомеу подобные и Абидали жахающие женскую команду за место в составе!
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Хапи: болельщики всегда меня поддерживали потому что я и болельщики варселона одинаковые всегда жалуемся ныть 🥰🥰
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Ответ Влад Аронофски
какой то бред вы написали, уж простите
Дерни на ветку Мадрида, там всё чётко, здесь что забыли?
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