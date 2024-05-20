Хави о кричалках фанов «Барсы» против Лапорты: «Не нравится, когда представителя клуба освистывают. Трибуны всегда меня уважали, и я благодарен им за это» 

Хави не понравилась обструкция Жоана Лапорты со стороны фанатов «Барсы».

Главный тренер «блауграны» высказался после матча с «Райо Вальекано» (3:0).

Сообщалось, что президент «Барселоны» решил прекратить сотрудничество с главным тренером по окончании сезона после его заявлений об экономической ситуации в клубе, несмотря на то, что 25 апреля руководитель объявил, что Хави остается. Клуб должен заплатить 20 млн евро компенсации, если уволит Хави и его штаб.

«Мне не нравится, когда представителя клуба освистывают или о нем поют что-то плохое – это неприятно. Я благодарен болельщикам, которые поют обо мне песни, скандируют мое имя. Я всегда пользовался уважением со стороны трибун, и очень благодарен им за это».

О скандировании «Хави – да, – нет»

«Мне это не нравится. Это не то, чего я ищу. Я всегда стремлюсь к единству, консенсусу и взаимодействию, поэтому мне это не понравилось. Не люблю, когда на кого-то нападают, это неприятно. Хочу, чтобы все были счастливыми. Они скандируют мое имя, и я ощущаю уважение, но вот эти песни мне не понравились», – сказал .