Гаспар о Хави: «Мне не понравился его слова о будущем «Барсы». Нужно иметь оптимистичный взгляд. Титул в прошлом году, 2-е место в этом – в другой команде это было бы огромным успехом»
Жоан Гаспар высказался о будущем Хави в «Барселоне».
Ранее главный тренер «блауграны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.
«Президент и его управленческая команда должны принять решение, и я уверен, что они выберут лучшее для «Барсы».
Одно дело – форма действия, другое – его суть. Суть в том, что в прошлом году «Барса» стала чемпионом, а в этом году заняла второе место. В любой другой команде это было бы огромным успехом.
Мне не понравился комментарий, который сделал Хави о будущем. Я уважаю свободу слова, но Хави как тренер и как человек будущего должен иметь реалистичный и в то же время оптимистичный взгляд.
Сам Хави, который является большим болельщиком «Барселоны», также должен высказать свое мнение о том, что лучше для «Барсы». Форма не имеет значения. Но каждый волен думать, было ли сделано лучше или хуже. Это продлится недолго, люди все забудут.
Мы, барселониста, хотим перевернуть страницу и начать новый сезон, в котором мы сможем конкурировать и снова бороться за титулы», – сказал бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар.
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