Гаспар о Хави: «Мне не понравился его слова о будущем «Барсы». Нужно иметь оптимистичный взгляд. Титул в прошлом году, 2-е место в этом – в другой команде это было бы огромным успехом»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Жоан Гаспар Футбол

Жоан Гаспар высказался о будущем Хави в «Барселоне».

Ранее главный тренер «блауграны» высказался о финансовом состоянии клуба, отметив, что тот находится в худшем экономическом положении, чем «Реал» и другие европейские команды.

«Президент и его управленческая команда должны принять решение, и я уверен, что они выберут лучшее для «Барсы».

Одно дело – форма действия, другое – его суть. Суть в том, что в прошлом году «Барса» стала чемпионом, а в этом году заняла второе место. В любой другой команде это было бы огромным успехом.

Мне не понравился комментарий, который сделал Хави о будущем. Я уважаю свободу слова, но Хави как тренер и как человек будущего должен иметь реалистичный и в то же время оптимистичный взгляд.

Сам Хави, который является большим болельщиком «Барселоны», также должен высказать свое мнение о том, что лучше для «Барсы». Форма не имеет значения. Но каждый волен думать, было ли сделано лучше или хуже. Это продлится недолго, люди все забудут.

Мы, барселониста, хотим перевернуть страницу и начать новый сезон, в котором мы сможем конкурировать и снова бороться за титулы», – сказал бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар.

«Я бы довел «Барсу» до разорения, лишь бы Месси остался. Лапорта ошибся». Экс-президент «блауграны» Гаспар об уходе Лео

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5 комментариев
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у Барсы с бухгалтерией и фин.отделом огромные проблемы. Как на это можно глаза закрывать? Хави тащит команду так, как может. Благодаря этому Барса деньги зарабатывает и пытается вылезти из того, куда их загнало руководство
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Ему скорее всего не ПОНРАВИЛИСЬ его слова
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Оптимизм уместен когда есть деньги. А без денег это уже пессимизм.
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Понтов и пафоса как у английской королевы, а по сути нынешняя Барса по фин возможностям это средний клуб. "Мы Барса ..." Ну и что с того? Вы на поле должны доказывать кто вы, а не бить себя пяткой в грудь.
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