Маттеус про Крооса: «Величайший немецкий футболист, возможно. Он знает, чего может ожидать от своего тела, и завершает карьеру на пике. Это очень разумно»
Лотар Маттеус высказался об уходе Тони Крооса из футбола.
Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.
«Он, возможно, величайший немецкий футболист. Он выигрывал чемпионат мира, много раз побеждал в Лиге чемпионов. Он может увенчать себя титулом чемпиона Европы. Сейчас самое подходящее время.
Как и Филипп Лам, он завершает карьеру на пике. Кроос обладает дальновидностью, он знает, чего может ожидать от своего тела. Это очень разумно.
Сможет ли он выиграть «Золотой мяч»? Это зависит от успехов в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы», – сказал бывший хавбек сборной Германии.
Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами
Сборная? У обоих медаль золотая
Если уж по голам,то извини,Кроос полузащитник а не форвард
Понятно что в Германии к Тони не относятся с должным уважением ибо посмел уйти из Баварии,из которой его кстати сами же Хенесс и Румменигге выкуривали а теперь обижаются на него
Тем более тот же Клозе вообще на клубном уровне себя особо нигде не проявил,только сборная более менее вытягивает его карьеру.
но тут без шуток можно только поблагодарить гвардиолу - спас топовую карьеру футболисту
Понимаю, что с Бундеслиги особенно с Мюнхена будет негатив к нему, но объективно он минимум в ТОП-5 немцев. А также в топе мировых полузащитников лично для меня
зп гетце называлась лишь среди прочего, но не как основной фактор.
Дальше уже можно думать тут и Кроос, и Нойер, и Томас Мюллер, и Клинсманн, и Брайтнер и тд
Как все быстро у него изменилось. И трёх лет не прошло. )
Да мы ждали, что ещё продлит на сезон и СМИ испанские нас убеждали, но как сейчас пишут, он принял решение 10 дней назад.
Клозе - это безусловно очень приличный игрок, возможно околотопового уровня (точно не топового), вся его карьера, вся его клубная история это подтверждает. Более того, помимо того, что в своё время он вполне логично оказался в "Баварии" (и играл там довольно-таки средне), в его резюме не просто больше нет топ-клубов, за него никто из топов никогда и не гонялся. Потому что всё прекрасно видели.
В сборной он много забивал, да, но в основном слабачкам и середнячкам (ну большинство бомбардиров сборных забивают именно слабым, это нормально, но некоторые ещё забивают и важные голы в важных матчах. Но это не про Миро).
И всё равно он молодец, без всякой иронии, вообще никак не желаю его принизить, но нередко встречаю мнения, что Клозе - топ, или ещё хуже: Подольски - топ)). Если Клозе хотя бы ещё близок к дискуссии о топах (хоть и не топ), то про топового Подольски видимо вещают исключительно из клиник) Вот снова, непонятно в таких случаях, чем люди смотрят футбол.
Ну а уж говорить, что Клозе в списке не просто топов, а ещё и великих - ну это просто смешно, сколько бы голов за сборную у него ни было.