Маттеус про Крооса: «Величайший немецкий футболист, возможно. Он знает, чего может ожидать от своего тела, и завершает карьеру на пике. Это очень разумно»

Теги Сборная Германии по футболу Реал Мадрид Лотар Маттеус Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Золотой мяч Футбол

Лотар Маттеус высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024. 

«Он, возможно, величайший немецкий футболист. Он выигрывал чемпионат мира, много раз побеждал в Лиге чемпионов. Он может увенчать себя титулом чемпиона Европы. Сейчас самое подходящее время.

Как и Филипп Лам, он завершает карьеру на пике. Кроос обладает дальновидностью, он знает, чего может ожидать от своего тела. Это очень разумно.

Сможет ли он выиграть «Золотой мяч»? Это зависит от успехов в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы», – сказал бывший хавбек сборной Германии

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами

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61 комментарий
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Ответ bartra
Беккенбауэр, Клозе, Герд Мюллер, Оливер Кан, Клозе, Нойер, Маттеус
В чем Клозе превосходит Крооса ? Клубная карьера тут Тони с разгромом впереди
Сборная? У обоих медаль золотая
Если уж по голам,то извини,Кроос полузащитник а не форвард
Понятно что в Германии к Тони не относятся с должным уважением ибо посмел уйти из Баварии,из которой его кстати сами же Хенесс и Румменигге выкуривали а теперь обижаются на него
Тем более тот же Клозе вообще на клубном уровне себя особо нигде не проявил,только сборная более менее вытягивает его карьеру.
+55
-5
+50
Как болельщик Мадрида я расстроен, но надо оценить момент. Уход после финала ЛЧ и домашнего Евро — что может быть круче?
+45
-1
+44
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
ты вряд ли это уже помнишь, но мутки с зп начались с того, что пеп закомандовал своего племяша хрустального пристроить, выбив для него космическую по меркам той баварии личку. ну а тони тоже себя не на барселоне нашел, поэтому пошло-поехало. этот же конфликт был использован как рычаг в переговорах с мюнхенцами, поэтому и ушел он за сравнительные копейки, что в итоге вылилось в его личку в реале. такие дела.
+46
-9
+37
классный конечно пеп подгон реалу сделал. думаю боссы баварии до сих пор локти кусают, когда речь про это заходит. тьяго-то уже давным давно поехал с ярмарки.
но тут без шуток можно только поблагодарить гвардиолу - спас топовую карьеру футболисту
+34
-9
+25
Ответ Михаил Шаповалов
Как болельщик Мадрида я расстроен, но надо оценить момент. Уход после финала ЛЧ и домашнего Евро — что может быть круче?
Круче может быть уход после победы в ЛЧ и на Евро)
+24
0
+24
Ответ bartra
Беккенбауэр, Клозе, Герд Мюллер, Оливер Кан, Клозе, Нойер, Маттеус
Ок, Клозе большой бомбардир с Гердом. Но чисто в футбольном плане, в плане интеллекта у немцев вряд ли кто то сравнится с Тони.

Понимаю, что с Бундеслиги особенно с Мюнхена будет негатив к нему, но объективно он минимум в ТОП-5 немцев. А также в топе мировых полузащитников лично для меня
+22
-3
+19
Точно не величайший но топ-10 железно
+24
-8
+16
Ответ bartra
Беккенбауэр, Клозе, Герд Мюллер, Оливер Кан, Клозе, Нойер, Маттеус
Шустрый Миро даже два раза обогнать успел )
+16
0
+16
Ответ DolJun
ты вряд ли это уже помнишь, но мутки с зп начались с того, что пеп закомандовал своего племяша хрустального пристроить, выбив для него космическую по меркам той баварии личку. ну а тони тоже себя не на барселоне нашел, поэтому пошло-поехало. этот же конфликт был использован как рычаг в переговорах с мюнхенцами, поэтому и ушел он за сравнительные копейки, что в итоге вылилось в его личку в реале. такие дела.
Не на барселоне себя нашёл 😂
+15
-1
+14
Ответ Rio de Janeiro
Точно не величайший но топ-10 железно
А кто его хотя бы в топ 5 обходит?
+15
-5
+10
Ответ xankeldi
А кто его хотя бы в топ 5 обходит?
Герд Мюллер, Беккенбауэр, Маттеус, Нойер возможно, больше на ум никто не приходит
+11
-3
+8
Ответ МБ14
Нет, проблема была в зарплате Гетце, который сходу 12 стал получать, а Кроосу кажется 6 давали.
нет, проблема была в тьяго, т.к. барселонского бенч вормера взяли сходу на личку большую, чем предлагали тони после лет верной службы, плюс на его же позицию. скажите, как его зовут?
зп гетце называлась лишь среди прочего, но не как основной фактор.
+8
-1
+7
Герр Лотар, вы свое место можете уступить, но дедушки Франц и Герд пускай-таки посидят на мягком )
+10
-3
+7
Ответ bartra
Беккенбауэр, Клозе, Герд Мюллер, Оливер Кан, Клозе, Нойер, Маттеус
Клозе видимо два раза да?
+6
0
+6
Всегда вызывает восхищение, когда человек развивается длительное время. Кроос 2024 года и Кросс 2014 года - это совершенно разные Кроосы. Совершенно разные. Тому Кроосу говорили, что он не лучшая версия Швайни. А вышло оно все вон как. Человек развивался и менялся всю карьеру. Адаптировался, находил решения и подходы, которые позволят ему быть сверхэффективным на разных этапах развития своего тела. Все это, мне кажется, говорит о высоком жизненном интеллекте....
+6
0
+6
Ответ bartra
Беккенбауэр, Клозе, Герд Мюллер, Оливер Кан, Клозе, Нойер, Маттеус
Клозе и Кан точно мимо
+9
-4
+5
Ответ IRON MAN
Топ-3 точно. После Кайзера и Герда.
Топ-3 в Германии незыблем. Кайзер, Герд и сам Маттеус.
Дальше уже можно думать тут и Кроос, и Нойер, и Томас Мюллер, и Клинсманн, и Брайтнер и тд
+5
-1
+4
Между Кроосом и Маттеусом, я бы сказал, Маттеус круче был
+4
-1
+3
забавно, что когда Кроос был в расцвете сил, он без остановки его критиковал и вешал всех собак по указке баварской веохушки. а теперь, понимаете ли, он у него стал "величайшим немецким футболистом"
+5
-2
+3
Ответ xankeldi
Ок, Клозе большой бомбардир с Гердом. Но чисто в футбольном плане, в плане интеллекта у немцев вряд ли кто то сравнится с Тони. Понимаю, что с Бундеслиги особенно с Мюнхена будет негатив к нему, но объективно он минимум в ТОП-5 немцев. А также в топе мировых полузащитников лично для меня
В плане футбольного интеллекта я бы Крооса с Ламом в один ряд поставил .
+4
-1
+3
Этот же Лотар Маттеус ранее говорил о Кроосе, что тот больше не игрок международного уровня.

Как все быстро у него изменилось. И трёх лет не прошло. )
+3
0
+3
Ответ DolJun
ты вряд ли это уже помнишь, но мутки с зп начались с того, что пеп закомандовал своего племяша хрустального пристроить, выбив для него космическую по меркам той баварии личку. ну а тони тоже себя не на барселоне нашел, поэтому пошло-поехало. этот же конфликт был использован как рычаг в переговорах с мюнхенцами, поэтому и ушел он за сравнительные копейки, что в итоге вылилось в его личку в реале. такие дела.
Нет, проблема была в зарплате Гетце, который сходу 12 стал получать, а Кроосу кажется 6 давали.
+4
-2
+2
Да и по внешности. смотришь на таких как Ройс, Мюллер, Кросс, хоть сейчас в фильмы про немцев 20-го века)
+3
-1
+2
Ответ Artem89S
На самом деле странное решение, все таки я думал, что он вернется в Германию в условный Штуттгарт или Байер и еще пару сезонов проведет на топ уровне, такой игрок даже в 35 лет будет приносить пользу. Но в отличие например от итальянских или португальских футболистов немцы очень рано уходят на покой-Лам, братья Бендеры, теперь Кроос, им всем чуть за 30, а уже бутсы на гвозди вешают. Жаль конечно, еще молодой, но видимо уже все выиграл и нет стимула гонять на тренировки)
Кроос не раз говорил, что хочет завершить карьеру именно игроком Реала и завершить на пике формы.
Да мы ждали, что ещё продлит на сезон и СМИ испанские нас убеждали, но как сейчас пишут, он принял решение 10 дней назад.
+3
-1
+2
Ответ xankeldi
А кто его хотя бы в топ 5 обходит?
Кайзер, Герд, Матеус, Руммениге, Бреме, Кан, Нойер, Нетцер, Вальтер, Шустер, Лам, Зепп...
+2
-1
+1
Ответ xankeldi
А кто его хотя бы в топ 5 обходит?
На мой взгляд в немецком футболе в плане наследия есть Беккенбауэр (новатор, опередивший своё время и давший название целой позиции в игре) и все остальные.Вот Кроос следует в числе следующих легенд в иеархии наряду с Мюллером, Руммениге, Брайтнером, Маттеусом, Клинсманном, Заммером, Ламом.Все они не равновелики но сопоставимы.При этом я считаю что образ Тони немножко переоценён и романтизирован его человеческими качествами а также той красивой нотой на которой он уходит после (до этого сезона) пары лет очевидного спада в клубе и 3 подряд проваленных турниров в сборной, где он лишь в одном сыграл на своём уровне .Если рассматривать игроков по скиллам, влиянию на игру, внешнему эффекту, то праймовый Озил 2010-2013 был сильнее, праймовый Баллак ярче и в сборной играл несопоставимо более важную роль.Статус Крооса тут уравновешивается продолжительностью сверхтопового уровня а также тем фактом что он был важнейшей частью одной из 2 золотых эпох главного клуба мира и количеству выигранных с ним трофеев.Тем не менее, большая привязка величия Тони к величию периода его команд (что клуба что сборной) и недостаток великих индивидуальных перфомансов где бы он был 1 опцией команды (никогда ей не был) не даёт мне возможности поставить его одназначно выше остальных великих соотечественников, скорее в ряд одного из 7-8 после Кайзера
+2
-1
+1
Ответ Rio de Janeiro
Точно не величайший но топ-10 железно
Топ-3 точно. После Кайзера и Герда.
+4
-3
+1
Ответ tlg
Кайзер, Герд, Матеус, Руммениге, Бреме, Кан, Нойер, Нетцер, Вальтер, Шустер, Лам, Зепп...
Кажется, ты чуть ли не единственный, кто вспомнил про Зеппа. Швайни, видимо, тут тоже не в почете
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Ответ SergioRamos92
В чем Клозе превосходит Крооса ? Клубная карьера тут Тони с разгромом впереди Сборная? У обоих медаль золотая Если уж по голам,то извини,Кроос полузащитник а не форвард Понятно что в Германии к Тони не относятся с должным уважением ибо посмел уйти из Баварии,из которой его кстати сами же Хенесс и Румменигге выкуривали а теперь обижаются на него Тем более тот же Клозе вообще на клубном уровне себя особо нигде не проявил,только сборная более менее вытягивает его карьеру.
Да про Клозе как про великого игрока могут писать либо сентиментальные мужчинки, для которых всё и все из времён их молодости - самое лучшее, либо ребятки, которые футбол не слишком-то смотрели, но чего-то там слышавшие о том, что Клозе - крутой бомбардир.
Клозе - это безусловно очень приличный игрок, возможно околотопового уровня (точно не топового), вся его карьера, вся его клубная история это подтверждает. Более того, помимо того, что в своё время он вполне логично оказался в "Баварии" (и играл там довольно-таки средне), в его резюме не просто больше нет топ-клубов, за него никто из топов никогда и не гонялся. Потому что всё прекрасно видели.
В сборной он много забивал, да, но в основном слабачкам и середнячкам (ну большинство бомбардиров сборных забивают именно слабым, это нормально, но некоторые ещё забивают и важные голы в важных матчах. Но это не про Миро).
И всё равно он молодец, без всякой иронии, вообще никак не желаю его принизить, но нередко встречаю мнения, что Клозе - топ, или ещё хуже: Подольски - топ)). Если Клозе хотя бы ещё близок к дискуссии о топах (хоть и не топ), то про топового Подольски видимо вещают исключительно из клиник) Вот снова, непонятно в таких случаях, чем люди смотрят футбол.
Ну а уж говорить, что Клозе в списке не просто топов, а ещё и великих - ну это просто смешно, сколько бы голов за сборную у него ни было.
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Ответ bartra
Больше не буду писать коммент одним из первый. Я просто быстро написал кто на ум пришел
Жаль тебе на ум Леманн не пришел.
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