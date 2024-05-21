Маттеус про Крооса: «Величайший немецкий футболист, возможно. Он знает, чего может ожидать от своего тела, и завершает карьеру на пике. Это очень разумно»

Лотар Маттеус высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник « » и сборной Германии объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

«Он, возможно, величайший немецкий футболист. Он выигрывал чемпионат мира, много раз побеждал в Лиге чемпионов. Он может увенчать себя титулом чемпиона Европы. Сейчас самое подходящее время.

Как и Филипп Лам, он завершает карьеру на пике. Кроос обладает дальновидностью, он знает, чего может ожидать от своего тела. Это очень разумно.

Сможет ли он выиграть « »? Это зависит от успехов в Лиге чемпионов и на чемпионате Европы», – сказал бывший хавбек сборной .

Кроос уходит в стиле Зидана – на пике. С ним футбол казался шахматами