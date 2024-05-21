Лунин – Кроосу: «Печальный день для всего футбольного мира. Тони – легенда, гений и пример для подражания!»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Андрей Лунин Футбол

Андрей Лунин высказался об уходе Тони Крооса из футбола.

Сегодня 34-летний полузащитник объявил о завершении карьеры после Евро.

«Печальный день для всего футбольного мира.

Тони – легенда, гений и пример для подражания!

Мы будем по тебе очень скучать. Мы любим тебя», – написал вратарь «Реала».

Винисиус – Кроосу: «Гений. Это самое близкое слово, которое я смог подобрать, чтобы охарактеризовать тебя. Сегодня ужасный день для футбола»

Роналду – Кроосу: «Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой»

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2 комментария
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Ответ rigobersong
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Судя по твоим авам и нику, ты и так любитель шоколадок)
+13
-2
+11
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