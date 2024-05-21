Почеттино об уходе из «Челси»: «Спасибо за возможность стать частью истории клуба. Теперь у него хорошая возможность двигаться вперед в АПЛ и Европе»

Теги Челси премьер-лига Англия отставки Маурисио Почеттино Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино прокомментировал свою отставку из «Челси».

Аргентинец покинул лондонский клуб по обоюдному согласию.

«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.

Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал бывший главный тренер «Челси».

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48 комментариев
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Боули с каждым разом пробивает дно еще эпичнее. Чувак эдакий фриковый магнат, который должен был купить плейбой,но зачем то решил уничтожить Челси
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Верните тухлого
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Поч не ожидал настолько сумасбродных владельцев
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Шанс для Милана взять топ тренера. Думаю он им идеально подойдёт под долгосрочный проект
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Или двигаться в сторону Чемпионшипа
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Боули войдёт в плеяду самых легендарных и успешных владельцев футбольных клубов наряду с такими монстрами, как Кирсан Илюмжинов, Червиченко или Федорычев.
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Тухеля подпишут на замену
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В общем, не особо твои лимоны помогли
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Спасибо Почу за работу, вернул под конец сезона веру в то, что эти игроки могут быть стабильны и побеждать. Боуэли и ко бездари и самодуры, скорее всего не сошлись с Почем в плане того, что им надо продавать Чалобу, Галлахера, чтобы закрыть финансовые дыры, которые они создали массовыми закупками днарей.
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Ответ Topwintop
прощание Клоппа с «Ливерпулем», в котором он провёл девять лет карьеры, собрало на 70% больше средней аудитории британского телевидения и на 44% больше просмотров на YouTube по сравнению с празднованием титула чемпиона Премьер-лиги «Манчестер Сити :D Ожидаемо
Да, именно так так и было, sky официально дал эти цифры
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Ответ eclipz
Зачем тогда до конца сезона было ждать? Дали шанс все исправить, и все равно убрали.
Так обычно после окончания сезона принято встретиться и подвести итоги и ставить цели для нового сезона, в котором клуб и тренер видимо не пришли к согласию по некоторым вопросам иза чего решили разойтись обоюдным решением, не вижу здесь никаких проблем с увольнением
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Дна достигли, поэтому очевидно, что будет лучше!
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Поча в мю !
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Платить неустойку Почу, с которым появились какие-то проблески игры, чтоб подписать очередного Поттера. Мне аж неприятно стало от этой новости. Боули пробил новое дно.
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первую треть сезона как будто физрук тренировал, вторую- перспективный тренер, заключительную часть сезона уже была видна рука мастера , топового тренера))
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Достойные слова
Боули 🤡
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Привет-пока
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Ответ поколение пепси
первую треть сезона как будто физрук тренировал, вторую- перспективный тренер, заключительную часть сезона уже была видна рука мастера , топового тренера))
Посмотри игры с Арсеналом, Ливерпулем и Сити в конце сезона… Они не хотят бороться за шестые места, это очевидная причина этого решения
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Это он имеет в виду, что поскольку он уходит, теперь у клуба есть возможность двигаться вперёд? Ну что ж, справедливо.
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Ответ Febos_
эпидемия травм игроков тоже заслуга тренерского штаба , иза чего были справедливые претензии к почу
Отчасти
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Ответ Chistian Jadson
Отчет по травмам за сезон посмотри
эпидемия травм игроков тоже заслуга тренерского штаба , иза чего были справедливые претензии к почу
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Ответ CCCP{{BOOM}}
Мы твои 2-2 с Бернли и Шеффилдом всегда помнить будем. Скатертью дорожка, физручела.
Отчет по травмам за сезон посмотри
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Ответ Griba
Номинация - руководство года, нашла своего владельца
Кто на ком стоял?😲🤬
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Ответ Griba
Номинация - руководство года, нашла своего владельца
Тут Бавария с отрывом лидирует.
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Ответ Kubinec_
Тухеля подпишут на замену
Очень на это надеюсь
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Номинация - руководство года, нашла своего владельца
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Если Тен Хааг тренить Челси будет во прикол
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бывшие тренеры Челси, находящиеся без работы прямо сейчас: Бенитес, Лэмпард, Ди Матео, Моуриньо, Поттер, Тухель, Поччетино...
работа в Челси убивает карьеру
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шок ,надеюсь позовут Тухеля.
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Прямо во второй части читается обида и подколка...
Причем именно в адрес владельцев...
Ну, понять можно человека...
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