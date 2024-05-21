Почеттино об уходе из «Челси»: «Спасибо за возможность стать частью истории клуба. Теперь у него хорошая возможность двигаться вперед в АПЛ и Европе»

Маурисио Почеттино прокомментировал свою отставку из «Челси».

Аргентинец покинул лондонский клуб по обоюдному согласию.

«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.

Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал бывший главный тренер « ».