Почеттино об уходе из «Челси»: «Спасибо за возможность стать частью истории клуба. Теперь у него хорошая возможность двигаться вперед в АПЛ и Европе»
Маурисио Почеттино прокомментировал свою отставку из «Челси».
Аргентинец покинул лондонский клуб по обоюдному согласию.
«Спасибо владельцам «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба.
Теперь у клуба есть хорошие возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер-лиге и еврокубках в ближайшие годы», – сказал бывший главный тренер «Челси».
Боули 🤡
работа в Челси убивает карьеру
Причем именно в адрес владельцев...
Ну, понять можно человека...