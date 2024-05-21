Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Роберто Мартинес Евро-2024 Футбол

Роберто Мартинес заявил, что сборной Португалии нужен Криштиану Роналду.

Ранее форвард «Аль-Насра» установил рекорд лиги Саудовской Аравии по голевым действиям за сезон – у него 33 гола и 11 результативных передач.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес включил Роналду в заявку команды на Евро-2024. 

«Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», – сказал главный тренер сборной Португалии.

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22 комментария
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Ждём летом португальский слезопад
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Опыт Криша в чемпе песков и куча его голов там очень пригодится на Евро! Особенно против Аль-Франции, Аль-Германии, Аль-Испании, Аль-Англии и далее по списку
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Ответ Свисток Кашшаи
Ждём летом португальский слезопад
Виноваты будут все игроки сборной, кроме одного. Кто -то не соответствовал уровню, кто то передерживал мяч, кто-то своим присутствием мешал ему забить. Ну а кто то просто рылом не вышел, выбешивал свои видом
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Летом будет смешно следить за роналду, и его интервью после поражения) Приветики фанам роника)
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Мартинес уже заранее оправдывается за этот балласт)) Все всё понимают в общем)))
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опять будет переписывать голы на себя. советую ему отрастить прическу как у Гуллита и заодно усы.
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мерзкая личность до сих пор терроризирует свою сборную. ушел бы давно и не позорил Романа и Алонсо на спортсе.
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Вопрос вокруг Роналду на самом деле довольно простой. Мартинес считает, что он в возрасте сильнее Рамуша? На ЧМ Роналду проиграл конкуренцию, теперь снова играет - на уровне отбора было терпимо.

Главная проблема, что из-за этого Португалия играет в два форварда, когда на фланге есть более качественные Леау, Жота (опция ложного форварда), Бернарду, а недавно раскрылся Нету. Не столько за Рамуша обидно, сколько за полузащиту. Бруну тоже на лавку не посадишь, получается грубый перекос в атаку. В ключевых матчах отбора так и было: Пальинья защищался один, но это не тактика для победы на крупном турнире.
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Ответ Олег Мастерков
Летом будет смешно следить за роналду, и его интервью после поражения) Приветики фанам роника)
Летом будет смешно следить за хейтерками и их оправданиям, почему Португалия прошла так далеко. Приветики фанатам гномика
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Потом после вылета в 1/4 будешь рассказывать почему так получилось и игроки из смешных чемпионатов тут не причем.
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роналду на евро надеюсь не будет бить судей?
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Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков
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Наверное из за этого критерия он вызывал в сборную мертвого Азара и ставил его в основу.
Провалится испанец на предстоящем Евро, потом и послушаем его объяснения.
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Комментарий удален модератором
Кришти опять подорвет атмосферу в сборной. Тут даже к гадалке ходить не нужно
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а в чемпионате Бангладеша Кришти забил бы 142, и Мартинеса по прежнему ничего бы не смутило.
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Мартинес прав. Как же сборная может лишиться такого гениального капитана как Роналду который и голы партнёров на себя перепишет и капитанскую повязку выкинет. Этот опыт поможет сборной
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Ответ Serkan_Ballboy
Летом будет смешно следить за хейтерками и их оправданиям, почему Португалия прошла так далеко. Приветики фанатам гномика
Да брось ты.
Они в 2018 вылетели в 1/8, в 2020 в 1/8, в 2022 в 1/4.
Та же тенденция и продолжится ибо переоцененный капитан и игроки.
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Искренне жаль Португалию, очень симпатичная сборная но кринж полностью убивает ее потенциал
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