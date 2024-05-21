Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»
Роберто Мартинес заявил, что сборной Португалии нужен Криштиану Роналду.
Ранее форвард «Аль-Насра» установил рекорд лиги Саудовской Аравии по голевым действиям за сезон – у него 33 гола и 11 результативных передач.
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес включил Роналду в заявку команды на Евро-2024.
«Что касается Криштиану Роналду, думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.
Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.
Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Главная проблема, что из-за этого Португалия играет в два форварда, когда на фланге есть более качественные Леау, Жота (опция ложного форварда), Бернарду, а недавно раскрылся Нету. Не столько за Рамуша обидно, сколько за полузащиту. Бруну тоже на лавку не посадишь, получается грубый перекос в атаку. В ключевых матчах отбора так и было: Пальинья защищался один, но это не тактика для победы на крупном турнире.
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Наверное из за этого критерия он вызывал в сборную мертвого Азара и ставил его в основу.
Провалится испанец на предстоящем Евро, потом и послушаем его объяснения.
Они в 2018 вылетели в 1/8, в 2020 в 1/8, в 2022 в 1/4.
Та же тенденция и продолжится ибо переоцененный капитан и игроки.