Мартинес о Роналду в сборной: «Мы нуждаемся в его качествах. Он забил 42 гола в 41 матче за «Аль-Наср». Не основываемся на том, где играют футболисты»

Роберто Мартинес заявил, что сборной Португалии нужен Криштиану Роналду.

Ранее форвард « » установил рекорд лиги Саудовской Аравии по голевым действиям за сезон – у него 33 гола и 11 результативных передач.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес включил Роналду в заявку команды на Евро-2024.

«Что касается , думаю, лучше говорить о статистике. Игрок, забивший 42 гола в 41 матче за свой клуб, демонстрирует стабильность, способность всегда быть в форме и качество игры перед воротами, что нам действительно нравится и в чем мы нуждаемся.

Мы не делаем выбор, основываясь на том, где играют футболисты. Мы хотим создать лучшую команду и вызвать 26 игроков, которые войдут в ее состав. Мы отслеживаем индивидуальные показатели игроков и их роль в раздевалке.

Есть игроки, которые имеют второстепенные роли в важных раздевалках, и другие, которые играют важную роль в менее сильных командах. С марта 2023 года до сегодняшнего дня у нас есть много информации», – сказал главный тренер сборной .