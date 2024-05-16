Рангник пригласил Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024. Защитник «Реала» не сыграет на турнире из-за травмы

Теги Реал Мадрид Ла Лига сборная Австрии по футболу травмы Ральф Рангник Давид Алаба Евро-2024 Футбол

Ральф Рангник позвал Давида Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024.

В декабре защитник мадридского «Реала» в матче Ла Лиги против «Вильярреала» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию. Игрок не успеет восстановиться, чтобы летом сыграть на чемпионате Европы. 

По данным Relevo, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник предложил Алабе войти в штаб сборной на время Евро-2024, где австрийцы в группе D сыграют против команд Франции, Польши и Нидерландов. Алаба является капитаном сборной, и его значение для команды даже больше, чем в мадридском «Реале», пишет источник.

Алаба очень рад и благодарен Рангнику за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на Евро-2024

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4 комментария
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Хорошее решение с ментальной точки зрения. Алаба авторитетом в сборной большим обладает, его присутствие пойдёт команде на пользу.
Помню, как он рот Арнаутовичу затыкал, когда тот пытался трибунам кричать.
+3
0
+3
Ответ London-D
Как Бэкхем-2010, или всё серьёзно?)
а чем Бекхэм 2010 не серьёзно?
+3
0
+3
Будет отвечать за стулья
+2
0
+2
Как Бэкхем-2010, или всё серьёзно?)
+3
-2
+1
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