Рангник пригласил Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024. Защитник «Реала» не сыграет на турнире из-за травмы
Ральф Рангник позвал Давида Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024.
В декабре защитник мадридского «Реала» в матче Ла Лиги против «Вильярреала» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию. Игрок не успеет восстановиться, чтобы летом сыграть на чемпионате Европы.
По данным Relevo, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник предложил Алабе войти в штаб сборной на время Евро-2024, где австрийцы в группе D сыграют против команд Франции, Польши и Нидерландов. Алаба является капитаном сборной, и его значение для команды даже больше, чем в мадридском «Реале», пишет источник.
Алаба очень рад и благодарен Рангнику за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на Евро-2024.
Помню, как он рот Арнаутовичу затыкал, когда тот пытался трибунам кричать.