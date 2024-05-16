Рангник пригласил Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024. Защитник «Реала» не сыграет на турнире из-за травмы

Ральф Рангник позвал Давида Алабу в штаб сборной Австрии на Евро-2024.

В декабре защитник мадридского « » в матче против «Вильярреала» получил разрыв передней крестообразной связки левого колена и позже перенес операцию. Игрок не успеет восстановиться, чтобы летом сыграть на чемпионате Европы.

По данным Relevo, главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник предложил войти в штаб сборной на время Евро-2024, где австрийцы в группе D сыграют против команд Франции, Польши и Нидерландов. Алаба является капитаном сборной, и его значение для команды даже больше, чем в мадридском «Реале», пишет источник.

Алаба очень рад и благодарен Рангнику за предложение. Вероятно, он войдет в состав тренерского штаба сборной Австрии, либо в состав австрийской делегации на .