Дешам – лучший тренер среди участников Евро-2024 по версии FourFourTwo. Спаллетти – 2-й, Нагельсманн – 3-й, Тедеско – 7-й
Дидье Дешам признан лучшим тренером среди участников предстоящего Евро-2024.
Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг тренеров сборных-участников предстоящего чемпионате Европы. Дидье Дешам, возглавляющий команду Франции, занял первую строчку.
Топ-10 выглядит так:
1. Дидье Дешам (Франция);
2. Лучано Спаллетти (Италия);
3. Юлиан Нагельсманн (Германия);
4. Гарет Саутгейт (Англия);
5. Златко Далич (Хорватия);
6. Роберто Мартинес (Португалия);
7. Доменико Тедеско (Бельгия);
8. Луис де ла Фуэнте (Испания);
9. Каспер Юлманд (Дания);
10. Марко Росси (Венгрия).
Роналд Куман из сборной Нидерландов занял 12-е место, Вилли Саньоль (Грузия) – 15-е, Ральф Рангник (Австрия) – 16-е, Сергей Ребров (Украина) – 19-е, Мурат Якин (Швейцария) – 21-е.