Дешам – лучший тренер среди участников Евро-2024 по версии FourFourTwo. Спаллетти – 2-й, Нагельсманн – 3-й, Тедеско – 7-й

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Дидье Дешам признан лучшим тренером среди участников предстоящего Евро-2024.

Британский журнал FourFourTwo составил рейтинг тренеров сборных-участников предстоящего чемпионате Европы. Дидье Дешам, возглавляющий команду Франции, занял первую строчку. 

Топ-10 выглядит так:

1. Дидье Дешам (Франция);

2. Лучано Спаллетти (Италия);

3. Юлиан Нагельсманн (Германия);

4. Гарет Саутгейт (Англия);

5. Златко Далич (Хорватия);

6. Роберто Мартинес (Португалия);

7. Доменико Тедеско (Бельгия);

8. Луис де ла Фуэнте (Испания);

9. Каспер Юлманд (Дания);

10. Марко Росси (Венгрия).

Роналд Куман из сборной Нидерландов занял 12-е место, Вилли Саньоль (Грузия) – 15-е, Ральф Рангник (Австрия) – 16-е, Сергей Ребров (Украина) – 19-е, Мурат Якин (Швейцария) – 21-е.

11 комментариев
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Саутгейт четвёртый)))
+6
-2
+4
Ерунда
+4
-1
+3
Карпин где ?
+1
-1
0
Первое место после турнира будет у Рангника, который тем самым выбьет себе миллиардную личку в любой Баварии
0
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Так, сколько из них не умеют чеканить? Сейчас царский рейтинг составим!
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Пхаха. Саутгейт выше Далича. У Саутейта состав всегда был в топ 3 по силе. А в результате либо 1/4,либо трусливая игра в финале как в 2021.
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Ответ Николай Бойко
Странно, не логично ли такой рейтинг после окончания турнира делать?
Будет)
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