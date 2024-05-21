Холанд, Родри, ван Дейк, Палмер, Сака и Гвардиол – в сборной сезона АПЛ от Whoscored

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Whoscored составил символическую сборную лучших игроков АПЛ в сезоне-2023/24.

В список попали футболисты с лучшей средней оценкой от портала по ходу сезона.

В число 11 лучших игроков по версии Whoscored вошли:

Вратарь: Альфонс АреоляВест Хэм»);

Защитники:  Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Родри, Филип Фоден (оба – «Манчестер Сити);

Нападающий: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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34 комментария
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Где Антони?
+16
-4
+12
Витян, костричко, косутий и квертя попали в антисборную спортса
+11
-1
+10
Ответ Topwintop
Так они ничего не выиграли Их игра в этом сезоне безсмысленна
Тогда должны быть 11 игроков сити с такой логикой
+8
0
+8
Где Салиба и Габриэль по мне обе провели сезон лучше Трента. Тем более Трент треть сезона пропустил из-за травмы
+9
-1
+8
Ответ warstump
Очень спорная сборная, очень.
Она то как раз не спорная. Голые цифры.
+9
-2
+7
Ответ warstump
Очень спорная сборная, очень.
Наименее спорная сборная из всех возможных, так как Хускоред использует машинный анализ при выставлении оценок игрокам. Спорить тут бессмысленно, так как полностью отсутствует субъективный фактор ...
Вы можете либо соглашаться с машиной, либо нет
+6
-1
+5
Салиба, Габи? это же бред что нет самой стабильной центральной защиты сезона
+4
0
+4
Ответ Ринат Толеков
Из всего бреда, это самый бредовый рейтинг
Это средняя оценка по сезону, а не чей-то выбор
+5
-1
+4
Ответ Topwintop
Так они ничего не выиграли Их игра в этом сезоне безсмысленна
А Трент и Ван Дейк с Тарковски много че выиграли в этом сезоне, я смотрю)
+3
-1
+2
Деклан Райс?
+2
0
+2
Ответ Артем Андреев
Она то как раз не спорная. Голые цифры.
если по цифрам то где Онана?
Лукомский тап целую статью сочинял по осени, где этих циферек было много
+3
-1
+2
А где Райс ?
+1
0
+1
Ответ warstump
Очень спорная сборная, очень.
Как ты собираешься спорить с компьютером. Тут голые цифры
+1
0
+1
Ответ Артем Андреев
Она то как раз не спорная. Голые цифры.
Какие цифры? Которые у них вышли по ИХ же собственной формуле?
+1
0
+1
Ответ Артем Андреев
Она то как раз не спорная. Голые цифры.
Цифры говоришь, а про какие цифры интересно речь? Какие именно цифры брались? Если средняя оценка по всем показателям, то это точно бред
+1
0
+1
Ответ Дима
Где Антони?
Где то возле скамейки крутиться
+1
0
+1
Ответ Акер
На воротах должен быть Викарио, а за что тут Трент вообще загадка.
Трент топ играл как и Макка
А при автобусной тактике Арсенала все забыли как Райа и Рамсдел сейвили
+2
-2
0
Хороший состав. Про всех футболистов, можно сказать, что они играли классно
0
0
0
Ареоля
Школа ПСЖ💪🇨🇵
0
0
0
Ответ Topwintop
Шарктим в ту сборную Он же обещал что Холланд оформит хеттрик в ворота Ливерпуля и потом ещё Реала
Такое слышать от тебя просто смешно
+2
-2
0
Ollie Watkins
0
0
0
А Ареоля молодец, думал лч на скамейке так и будет потолком, рад за парня
0
0
0
Кванса, Брэдли ,Макконел выиграли больше чем Эдегор и Сака,кек
+1
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0
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