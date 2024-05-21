Холанд, Родри, ван Дейк, Палмер, Сака и Гвардиол – в сборной сезона АПЛ от Whoscored
Whoscored составил символическую сборную лучших игроков АПЛ в сезоне-2023/24.
В список попали футболисты с лучшей средней оценкой от портала по ходу сезона.
В число 11 лучших игроков по версии Whoscored вошли:
Вратарь: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»);
Защитники: Джеймс Тарковски («Эвертон»), Вирджил ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Родри, Филип Фоден (оба – «Манчестер Сити);
Нападающий: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
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Лукомский тап целую статью сочинял по осени, где этих циферек было много
А при автобусной тактике Арсенала все забыли как Райа и Рамсдел сейвили
Школа ПСЖ💪🇨🇵