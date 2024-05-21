Холанд, Родри, ван Дейк, Палмер, Сака и Гвардиол – в сборной сезона АПЛ от Whoscored

Whoscored составил символическую сборную лучших игроков АПЛ в сезоне-2023/24.

В список попали футболисты с лучшей средней оценкой от портала по ходу сезона.

В число 11 лучших игроков по версии Whoscored вошли:

Вратарь: (« »);

Защитники: («Эвертон»), ван Дейк, Трент Александер-Арнолд (оба – « »), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Родри, Филип Фоден (оба – «Манчестер Сити);

Нападающий: Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).