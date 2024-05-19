Холанд – лучший бомбардир сезона в АПЛ с 27 голами. Уоткинс – лучший ассистент (13), Райя – лидер (16) по сухим матчам

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне.

Форвард « » отметился 27 голами в 31 матче чемпионата. Второе место в списке занял полузащитник « » с 22 голами в сезоне, третий – нападающий « » Александер Исак, на счету которого 17 голов.

Лучшим ассистентом сезона в стал форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс – 13 голевых передач в 37 матчах.

Лидером среди вратарей по сухим матчам стал голкипер «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в 16 из 32 матчей лиги.