Холанд – лучший бомбардир сезона в АПЛ с 27 голами. Уоткинс – лучший ассистент (13), Райя – лидер (16) по сухим матчам

Теги Челси Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Давид Райя Олли Уоткинс Александер Исак Эрлинг Холанд Коул Палмер Футбол

Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ в сезоне.

Форвард «Манчестер Сити» отметился 27 голами в 31 матче чемпионата. Второе место в списке занял полузащитник «Челси» Коул Палмер с 22 голами в сезоне, третий – нападающий «Ньюкасла» Александер Исак, на счету которого 17 голов.

Лучшим ассистентом сезона в АПЛ стал форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс – 13 голевых передач в 37 матчах.

Лидером среди вратарей по сухим матчам стал голкипер «Арсенала» Давид Райя, не пропустивший в 16 из 32 матчей лиги.

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28 комментариев
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Ответ Leon Petov
Средненький сезон Холанда = Лучший сезон Анри
Вот только Анри мог ещё и 20ассистов за сезон делать.
+54
-3
+51
Средненький сезон Холанда = Лучший сезон Анри
+59
-27
+32
Ответ Leon Petov
Средненький сезон Холанда = Лучший сезон Анри
У Анри был сезон с 30 голами в апл это раз, а в плане игры, а не просто сухой статы Холланду до Анри как до луны, просто несравнимые по таланту игроки
+30
-3
+27
Учитывая сколько пропустил Холанд и сколько мучался после травмы - успех, как бы не визжали хейтерки. Особенно после дубля ТТХ им пришлось утихнуть
+31
-4
+27
Ответ Leon Petov
Средненький сезон Холанда = Лучший сезон Анри
Ой,я вас умоляю. Анри это другой уровень. Француз это в принципе один из лучших игроков в 21 веке, и его вклад в игру команды просто несоизмерим. Ваше сравнение пук в лужу
+16
-1
+15
Всем бы так сдуваться как Холанд))
+13
-2
+11
Это был типа фиговый сезон)
+10
0
+10
Ответ Хазяин
Не люблю Анри после его слов про Уокера. Смотря на статистику понимаю что он крут только на словах
Вот ты и попался👹
Анри надо было смотреть не по статистике. Хотя и с ней там был порядок, 20+20 он как-то оформлял🤓
+10
-1
+9
Ответ Хазяин
Не люблю Анри после его слов про Уокера. Смотря на статистику понимаю что он крут только на словах
Лучше смотри на игру, а не на статистику
+7
0
+7
Исак забил 21, а не 17
+5
0
+5
Ответ Денис Ширинов
ЗБ в итоге Кейн взял?
Официально еще нет, но вряд ли его кто-то обгонит (Мбаппе 9 голов не хватает до Кейна)
+4
0
+4
Ответ Хазяин
Не люблю Анри после его слов про Уокера. Смотря на статистику понимаю что он крут только на словах
💩
+2
0
+2
Можно дополнить, что Палмер стал лучшим в лиге по результативным действиям (гол+пас)
+1
0
+1
А ведь, кто-то ещё критикует Эрлинга. Уверен, что со следующего сезона он начнёт и топам мячи клепать
+2
-1
+1
ЗБ в итоге Кейн взял?
+5
-4
+1
Ответ TheCasper13
Это был типа фиговый сезон)
Индивидуально слабый сезон, бесспорно.
31.65 xG - забил 27.
В ЛЧ провалил все ключевые игры
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
Индивидуально слабый сезон, бесспорно. 31.65 xG - забил 27. В ЛЧ провалил все ключевые игры
Как и весь Сити, в прицнипе. Только Родри играл на своем уровне.
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Ответ Фанат спорта01
Так Анри мог делать 20ассистов так какие вопросы?
не делать (что подразумевает продолжительность действия), а один раз сделал
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Ответ Under
а это тут при чём?
Так Анри мог делать 20ассистов так какие вопросы?
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Ответ Фанат спорта01
Ну у сколько ещё игроков есть сезоны с 20+ ассистами?
а это тут при чём?
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Ответ Under
при чём тут Юнайтед вообще?
Ну у сколько ещё игроков есть сезоны с 20+ ассистами?
0
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Ответ Фанат спорта01
И сколько таких сезонов у игроков Юнайтед?
при чём тут Юнайтед вообще?
0
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Ответ Фанат спорта01
Вот только Анри мог ещё и 20ассистов за сезон делать.
UNDER. Холанд и один раз не сможет. Как и абсолютное большинство игроков. Столько ассистов лишь единицы топ-игроков выдают.
+1
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27 в 31 игре, с травмой посреди сезона. Если для него это плохой сезон, значит, Эрлинг очень хорош.
+1
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