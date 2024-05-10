Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ». «Лейпциг» ведет переговоры о выкупе хавбека, клубы АПЛ тоже заинтересованы
Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» по окончании аренды в «РБ Лейпциг».
Немецкий клуб ведет переговоры с парижанами о выкупе 21-летнего хавбека сборной Нидерландов.
При этом интерес к Симонсу также проявляют клубы АПЛ.
Срок аренды полузащитника в «Лейпциге» истекает 30 июня.
В 31 матче сезона Бундеслиги на счету Симонса 7 голов и 11 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
Мягко скажем - это сумма великовата для Лейпцига.
Но эта сумма вполне реальная для многих клубов АПЛ.