Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ». «Лейпциг» ведет переговоры о выкупе хавбека, клубы АПЛ тоже заинтересованы

Теги ПСЖ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» по окончании аренды в «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб ведет переговоры с парижанами о выкупе 21-летнего хавбека сборной Нидерландов.

При этом интерес к Симонсу также проявляют клубы АПЛ.

Срок аренды полузащитника в «Лейпциге» истекает 30 июня. 

В 31 матче сезона Бундеслиги на счету Симонса 7 голов и 11 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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16 комментариев
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Странная новость. Учитывая, что во главе ПСЖ Луис Энрике, а он таких игроков любит
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Возможно привязался к команде, но для Лейпцига стоить будет дорого :)
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У Хави Симонса оценочная стоимость на Трансмаркете - 80 лямов.
Мягко скажем - это сумма великовата для Лейпцига.
Но эта сумма вполне реальная для многих клубов АПЛ.
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Так ПСЖ ещё никто не унижал)
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Ответ Cruel Snake
Ну так как бы мнение футболиста учитывается в последнию очередь. Кому права на игрока принадлежат, тот и заказывает музыку
Так было раньше. Сейчас игроки диктуют условия,к сожалению.
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Ответ Cruel Snake
Ну так как бы мнение футболиста учитывается в последнию очередь. Кому права на игрока принадлежат, тот и заказывает музыку
Тут же под постом новость вчерашняя, что у него есть опция в контракте, позволяющая выбрать клуб для аренды)
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
У Хави Симонса оценочная стоимость на Трансмаркете - 80 лямов. Мягко скажем - это сумма великовата для Лейпцига. Но эта сумма вполне реальная для многих клубов АПЛ.
откуда ты взял что эта сумма великовата для лейпцига?
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