Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ». «Лейпциг» ведет переговоры о выкупе хавбека, клубы АПЛ тоже заинтересованы

Хави Симонс не хочет возвращаться в «ПСЖ» по окончании аренды в «РБ Лейпциг».

Немецкий клуб ведет переговоры с парижанами о выкупе 21-летнего хавбека сборной Нидерландов.

При этом интерес к также проявляют клубы .

Срок аренды полузащитника в « » истекает 30 июня.

В 31 матче сезона Бундеслиги на счету Симонса 7 голов и 11 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.