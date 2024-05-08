Хави Симонс мечтает о «Барсе». В его контракте с «ПСЖ» есть пункт, позволяющий уйти в аренду в желаемый клуб, и каталонцы надеются на его активацию (MD)

«Барселона» хочет арендовать Хави Симонса у «ПСЖ» летом.

Несколько дней назад стало известно, что принадлежащий «ПСЖ» футболист, который сейчас играет за « », хочет вернуться в «Барселону», в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.

Как пишет Mundo Deportivo, в контракте с « » есть пункт, активация которого позволит ему уйти в еще одну аренду в желаемый клуб. «Барсе» нравится Хави, так как он куле с детства. Кроме того, из полузащитников его типа в команде есть только Фермин Лопес.

Зная, что «Барса» очень заинтересована в его приглашении, Симонс с агентом проведут встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы удостовериться в том, что он одобрит аренду в «Барселону». Хави готов на все, чтобы осуществить мечту детства. Он очень хочет поиграть за основу «Барселоны».

Аренда – единственный вариант для осуществления сделки, так как за полноценный трансфер «ПСЖ» запросит не менее 100 млн евро. В связи с этим «Барса» надеется, что Симонс воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в аренду.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Также на его счету 7 голов. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

«У нас ужасно относятся к футболистам». Звезда «Лейпцига» бойкотирует родные медиа