Хави Симонс мечтает о «Барсе». В его контракте с «ПСЖ» есть пункт, позволяющий уйти в аренду в желаемый клуб, и каталонцы надеются на его активацию (MD)

Теги ПСЖ бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы РБ Лейпциг Хави Симонс Футбол

«Барселона» хочет арендовать Хави Симонса у «ПСЖ» летом.

Несколько дней назад стало известно, что принадлежащий «ПСЖ» футболист, который сейчас играет за «РБ Лейпциг», хочет вернуться в «Барселону», в академии которой занимался с 2010 по 2019 год.

Как пишет Mundo Deportivo, в контракте Симонса с «ПСЖ» есть пункт, активация которого позволит ему уйти в еще одну аренду в желаемый клуб. «Барсе» нравится Хави, так как он куле с детства. Кроме того, из полузащитников его типа в команде есть только Фермин Лопес.

Зная, что «Барса» очень заинтересована в его приглашении, Симонс с агентом проведут встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы удостовериться в том, что он одобрит аренду в «Барселону». Хави готов на все, чтобы осуществить мечту детства. Он очень хочет поиграть за основу «Барселоны».

Аренда – единственный вариант для осуществления сделки, так как за полноценный трансфер «ПСЖ» запросит не менее 100 млн евро. В связи с этим «Барса» надеется, что Симонс воспользуется пунктом в контракте, который позволяет ему уйти в аренду.

В текущем сезоне нидерландец сделал 11 результативных передач в Бундеслиге – больше всех в команде. Также на его счету 7 голов. Подробно со статистикой 21-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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Отпустить его, это одна из самых главных ошибок бармалея. Удивительно, что он ушел в период, когда подписывали игроков на нереальные контракты, а ему зажопили немного денег и гарантию игрового времени) А сейчас в барсе и близко нет такого игрока к сожалению
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Ох уж эти карманные СМИ, кто только не хочет туда перейти, и клубы должны всех за бесценок отдавать великому гению Лапорте, но что-то пока Лапорта заполучил только резервиста Роке за 40 лямов
А когда в Барсу переходили Кунде, Левандовски, Рафинья, Гюндоган, Кристенсен и прочие вы футболом ещё не интересовались?)
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Вообще неожиданная новость, Хави Симмонс вполне мог попасть в основной состав, он считался талантливым и самым лучшим, в своём поколении. Но денег хотелось ещё больше, он не стал ждать своего шанса в Барсе и подался в ПСЖ. Где впрочем и там сразу же попал на банку. Иногда правда он выходил на поле, но мог никого удивить, по причине молодости, неопытности и слабой физики. И только аренда в РБ Лейпциг сделала из него настоящего футболиста, он стал старше, опытнее, а самое главное он стал крепче физически, в силу возраста. ПСЖ, видя его успехи в Лейпциге не собирались отдавать его в новую аренду, Лучо Энрике проявил заинтересованность, так что мечты Хави Симмонса останутся только мечтами, шанс был, но никто не захотел им воспользоваться. А так конечно же, ему хочется, ведь даже ему имя Хави, дали в честь Хави Эрнандеса и он был воспитанником Ла Масии.
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Как только выходит положительная новость о Барсе:
Хейтеры - ряяя прокаталонские ручные газетёнки. Кто в такой бред поверит?

Выходит негативная новость от тех же источников - ряяя рычаг. Кто бы сомневался

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+6
Ответ Фанат Доры Дуры
Отпустить его, это одна из самых главных ошибок бармалея. Удивительно, что он ушел в период, когда подписывали игроков на нереальные контракты, а ему зажопили немного денег и гарантию игрового времени) А сейчас в барсе и близко нет такого игрока к сожалению
Вы же говорили что Фати будущая легенда, а Хави Симонс очень переоценен, что-то быстро вы переобулись

Даже несколько лет не прошло
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Вы же говорили что Фати будущая легенда, а Хави Симонс очень переоценен, что-то быстро вы переобулись Даже несколько лет не прошло
Кто мы то? Найди мое сообщение по этому поводу))
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Пацану лучше всего в Лейпциге остаться, вписался в команду как влитой, тем более в следующем сезоне в лч может не хуже нынешнего года статистику набить
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Ответ Tristan...
Если верить новости - Зная, что «Барса» очень заинтересована в его приглашении, Симонс с агентом проведут встречу с президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи, чтобы удостовериться в том, что он одобрит аренду в «Барселону». Хави готов на все, чтобы осуществить мечту детства. Он очень хочет поиграть за основу «Барселоны».
Он тебе лично сказал?
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Ответ Алксандр Гадюшкин
Барселона может интерисоваться и хотеть что угодно, вон Барселона весь сезон интересовалась Митомой из Брайтона и хотела обменять на Фати который там сейчас даже на поле не выходит, хотелки Барсы никого не интересуют
Это ко всем относится
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Ответ Tristan...
В новости не говорится, что его точно отпустят
Барселона может интерисоваться и хотеть что угодно, вон Барселона весь сезон интересовалась Митомой из Брайтона и хотела обменять на Фати который там сейчас даже на поле не выходит, хотелки Барсы никого не интересуют
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Ответ Алксандр Гадюшкин
У Симонса ценник 90 лямов, топ 3 игрок Бундеслиги, у самих ПСЖ кроме Мбаппе такого уровня исполнителей нет, они вокруг него хотят проэкт строить, какая аренда?
В новости не говорится, что его точно отпустят
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Ответ Oliver Kromwel
Обычное враньё прикорытных испанских газетенок. Амбициозные футболисты не захотят добровольно переходить к каталонским нищукам, которые даже не могут платить зарплаты без шантажа футболистов на их снижение
К тому же ПСЖ одного из лучших игроков Бундеслиги в этом сезоне, явно не станет отдавать в аренду, трансфер тоже бред, так как запросят огромную сумму
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Ответ Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Это тот, который на пару с Ольмо возил распиаренного Беллингема мордой о газон? Тогда годится)
Когда они его возили, случайно не тогда когда Беллингем выдал шедевральный пас Вини на гол?
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Классика, сам взял и ушел в ПСЖ, а теперь видите ли, хочется обратно)
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Странный пункт контракта. Из этой новости получается что игрок САМ может уйти в аренду куда захочет. Очень интересно. Может всё же имеется ввиду, что ЕСЛИ ПСЖ решит отправить его в ещё одну аренду, то только тогда он имеет право выбрать куда. Тогда ещё можно понять.
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Думаю, что это все наброс на тренера Хави - никогда нельзя доверять предателям и особенно таким как Хави Симонс - какими бы они супер талантливыми бы они не были. Предал один раз - предаст и во второй - аксиома жизни..
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А если ПСЖ вообще не захочет отдавать Симонса в аренду ?
Сколько лет у него ещё контракта с ПСЖ ?
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второй хави для бчк это уже слишком.
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