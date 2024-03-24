Карпин назвал центр обороны самой проблемной позицией в сборной: «Это очевидно. Посчитайте, сколько центральных защитников с российским паспортом получают игровую практику постоянно»
Валерий Карпин заявил о нехватке в России центральных защитников.
– Почему с Сербией в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?
– Александр и Евгений – ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше – имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.
– Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?
– Нет. Да и кого?
– Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.
– Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...
– Никто из них на старте сезона не убедил?
– Вот именно.
– Получается, центр обороны – самая проблемная линия в нашей сборной?
– Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.