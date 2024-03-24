Карпин назвал центр обороны самой проблемной позицией в сборной: «Это очевидно. Посчитайте, сколько центральных защитников с российским паспортом получают игровую практику постоянно»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Георгий Джикия Игорь Дивеев Роман Евгеньев Максим Осипенко Спорт-Экспресс Александр Солдатенков Александр Сильянов Евгений Морозов Футбол

Валерий Карпин заявил о нехватке в России центральных защитников.

Почему с Сербией в паре с Осипенко выпустили Сильянова, играющего в «Локомотиве» на фланге, а не Морозова, номинального центрального защитника?

Александр и Евгений – ровесники, обоим 23. Но опыта у Сильянова больше – имею в виду количество матчей за сборную. К тому же он и в «Ростове» периодически в центре обороны играл. Так что я в парне не сомневался.

Когда из-за травмы отвалился Дивеев, была мысль вызвать на сбор еще одного центрального защитника?

– Нет. Да и кого?

Джикия полгода в запасе сидит, Солдатенков травмирован. Но есть, к примеру, Евгеньев.

– Так и Мелехин с Терентьевым есть. Могу еще пять-шесть фамилий назвать. Но...

Никто из них на старте сезона не убедил?

– Вот именно.

Получается, центр обороны – самая проблемная линия в нашей сборной?

– Ну это же очевидно. Изучите протоколы матчей РПЛ и посчитайте, сколько там центральных защитников с российским паспортом постоянно получают игровую практику, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин.

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10 комментариев
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Там в Велесе один опытный паренёк, уже игравший за сборную сидит, Ильёй Кутеповым зовут. Вызовите его, Валерий Георгиевич, пускай вспомнит молодость.
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И даже из тех, кто получает практику, нужно поискать тех, кто хоть что-то умеет. Не спроста, приезжает Бабич из Альмерии и выделяется на фоне россиян. Или тот же Родригао, до Сочи игравший в заштатном Жил Висенте, если я правильно помню.
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Ответ Тимофей Кушнир
Там в Велесе один опытный паренёк, уже игравший за сборную сидит, Ильёй Кутеповым зовут. Вызовите его, Валерий Георгиевич, пускай вспомнит молодость.
Кутепов без Игнашевича не потянет )
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Ответ dreamstep
Кутепов без Игнашевича не потянет )
пускай обоих вызовет
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зовите Онопко
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Дивеев, Лукин. Ставьте коней. Как Араухо и Кубарси будут на долгие годы
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Ответ Артур Кузьминский
пускай обоих вызовет
И Онопко в придачу.
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Ответ JBa
и правда, зачем нам на Головиных с Кузяевыми смотреть, пускай все сбитые лётчики "вспомнят молодость"
К слову о молодости.. Кузяев старше Кутепова, а Головину скоро уже 28 будет. Не самые удачные примеры для сравнения
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