14 голов Тюкавина в сезоне РПЛ – рекорд для форвардов «Динамо» в XXI веке

Константин Тюкавин забил рекордный 14-й гол за «Динамо» в текущем сезоне Мир РПЛ.

21-летний форвард бело-голубых забил гол в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

Таким образом, Тюкавин поставил рекорд результативности XXI века среди нападающих « » в .

«Костя забил 14 голов за чемпионат. Это рекорд для бомбардиров «Динамо» за один чемпионат России в ХХI веке. Ни один нападающий «Динамо» в ХХI веке не забивал больше 13 голов», – сказал руководитель медиа клуба Дмитрий Симонов «Чемпионату».

с 14 голами делит второе место с в списке лучших бомбардиров РПЛ. Первое место занимает , забивший 16 голов в нынешнем сезоне чемпионата России.

Бело‑голубые набрали 50 очков и сравнялись с «Краснодаром» и «Зенитом», у которого есть игра в запасе. В заключительном туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в гостях.