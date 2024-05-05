14 голов Тюкавина в сезоне РПЛ – рекорд для форвардов «Динамо» в XXI веке

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва рекорды Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Чемпионат.com Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин забил рекордный 14-й гол за «Динамо» в текущем сезоне Мир РПЛ.

21-летний форвард бело-голубых забил гол в ворота «Сочи» (3:2) в матче 27-го тура чемпионата России. 

Таким образом, Тюкавин поставил рекорд результативности XXI века среди нападающих «Динамо» в РПЛ

«Костя забил 14 голов за чемпионат. Это рекорд для бомбардиров «Динамо» за один чемпионат России в ХХI веке. Ни один нападающий «Динамо» в ХХI веке не забивал больше 13 голов», – сказал руководитель медиа клуба Дмитрий Симонов «Чемпионату».

Тюкавин с 14 голами делит второе место с Джоном Кордобой в списке лучших бомбардиров РПЛ. Первое место занимает Матео Кассьерра, забивший 16 голов в нынешнем сезоне чемпионата России. 

Бело‑голубые набрали 50 очков и сравнялись с «Краснодаром» и «Зенитом», у которого есть игра в запасе. В заключительном туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром» в гостях.

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10 комментариев
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Вот уже и в историю Динамо, вписал своё имя, Тюкавин!!!
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+8
Гол в ворота Сочи следует считать за десять. Оказывается, так можно было :)
+5
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+5
Дал прикурить Дерлею с Кураньи…
+4
0
+4
Ужас…14 голам радуемся…форварда….
+4
-2
+2
Лучший♥️
+2
-1
+1
Давай, Тюка, веди к мечте!
+2
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А главным талантом и спасителем российского футбола считался динамовец Кокориньо с лучшим показателем 10 голов 😂😂😂
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А кто забивал 13? Кураньи? Коко?
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Ответ zfsvpr5qvj
Ужас…14 голам радуемся…форварда….
Ну, откровенно говоря, 0,5 за матч это уровень гроссмейстера. Есть, конечно, феномены и мировые суперзвезды, типа Роналду, Месси и компании, но ведущие форварды обычно так и играют, с поправкой на чемпионат, конечно. Вон, допустим, Лаутаро в Серии А в прошлом году 57 матчей - 28 голов. На дистанции особенно, если не лучший сезон в жизни, то 0,4-0,6 за рееедкими исключениями.
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