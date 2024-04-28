Тюкавин – 3-й игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. Константин лидирует в чемпионате по «гол+пас» – 13+8

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Ласина Траоре Юра Мовсисян Джон Кордоба Матео Кассьерра Кубань Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин трижды в этом сезоне РПЛ забил «Зениту».

В 26-м туре Мир РПЛ «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0). Победный гол на счету Константина Тюкавина на 76-й минуте – это третий гол россиянина в ворота сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

Тюкавин – третий игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. До него это удавалось сделать Ласина Траоре в сезоне-2011/12 (3 гола) и Юре Мовсисяну в сезоне-2013/14 (4 гола).

Нападающий «Динамо» лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» (13+8). В списке бомбардиров Тюкавина опережают Матео Кассьера из «Зенита» (16 голов) и Джон Кордоба из «Краснодара» (14 голов).

Статистику Константина можно увидеть здесь.

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5 комментариев
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А Корчагин и Булыкин в 2003, когда 7:1 было, казве не по хет-трику оформили?
+5
0
+5
А "Мальмё".....
+1
0
+1
Косте можно пробовать съездить в Европу, да вообщем-то и глушенкову
0
0
0
Ответ Абдулов Алексей
А Корчагин и Булыкин в 2003, когда 7:1 было, казве не по хет-трику оформили?
Корчагин хет-трик, и по дублю у Булыкина и серба (не помню фамилию)
0
0
0
Ответ Евгений Вырныгаев
Корчагин хет-трик, и по дублю у Булыкина и серба (не помню фамилию)
Короман
0
0
0
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