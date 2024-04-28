Тюкавин – 3-й игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. Константин лидирует в чемпионате по «гол+пас» – 13+8
Константин Тюкавин трижды в этом сезоне РПЛ забил «Зениту».
В 26-м туре Мир РПЛ «Динамо» одержало победу над «Зенитом» (1:0). Победный гол на счету Константина Тюкавина на 76-й минуте – это третий гол россиянина в ворота сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.
Тюкавин – третий игрок в XXI веке, забивший «Зениту» 3+ гола за сезон в РПЛ. До него это удавалось сделать Ласина Траоре в сезоне-2011/12 (3 гола) и Юре Мовсисяну в сезоне-2013/14 (4 гола).
Нападающий «Динамо» лидирует в чемпионате России по системе «гол+пас» (13+8). В списке бомбардиров Тюкавина опережают Матео Кассьера из «Зенита» (16 голов) и Джон Кордоба из «Краснодара» (14 голов).
Статистику Константина можно увидеть здесь.