8 поражений «Баварии» в Бундеслиге – худший результат с 2007-го. Тогда Магата уволили по ходу сезона, мюнхенцы стали 4-ми в лиге и не попали в ЛЧ
«Бавария» впервые с 2007 года потерпела в Бундеслиге 8 поражений.
Команда Томаса Тухеля завершила чемпионат на третьем месте, набрав 72 очка.
В сезоне-2006/07 мюнхенцы проиграли 8 раз и финишировали четвертыми с 60 баллами, не попав в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По ходу того чемпионата главный тренер Феликс Магат был уволен (это произошло 1 февраля), после чего команду возглавил Оттмар Хитцфельд.
отлично подходит поговорка-"НИ В КАКИЕ ВОРОТА"-в данном случае в свои....