8 поражений «Баварии» в Бундеслиге – худший результат с 2007-го. Тогда Магата уволили по ходу сезона, мюнхенцы стали 4-ми в лиге и не попали в ЛЧ

Теги Бавария Оттмар Хитцфельд Феликс Магат бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» впервые с 2007 года потерпела в Бундеслиге 8 поражений.

Команда Томаса Тухеля завершила чемпионат на третьем месте, набрав 72 очка.

В сезоне-2006/07 мюнхенцы проиграли 8 раз и финишировали четвертыми с 60 баллами, не попав в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По ходу того чемпионата главный тренер Феликс Магат был уволен (это произошло 1 февраля), после чего команду возглавил Оттмар Хитцфельд.

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9 комментариев
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А чемпионом стал Штутгарт, легендарный сезон)
+26
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+26
Ответ Алексей Игоревич
А чемпионом стал Штутгарт, легендарный сезон)
Марио Гомез и Какау. Гендальф я был там...это было 3000 лет назад.
+16
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+16
А Тухелю ещё и оффер пытались в конце сделать.
+14
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+14
Тухель вернул мой 2007-й, спасибо)
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Тухель немецкий 7хаг,рекорд за рекордом
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Штутгарт тогда стал чемпионом, а сейчас вторые.
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ну Нейер вообще никакой- так бестолково распоряжаться мячом в своей штрафной....
отлично подходит поговорка-"НИ В КАКИЕ ВОРОТА"-в данном случае в свои....
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