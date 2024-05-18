8 поражений «Баварии» в Бундеслиге – худший результат с 2007-го. Тогда Магата уволили по ходу сезона, мюнхенцы стали 4-ми в лиге и не попали в ЛЧ

«Бавария» впервые с 2007 года потерпела в Бундеслиге 8 поражений.

Команда Томаса Тухеля завершила чемпионат на третьем месте, набрав 72 очка.

В сезоне-2006/07 мюнхенцы проиграли 8 раз и финишировали четвертыми с 60 баллами, не попав в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. По ходу того чемпионата главный тренер был уволен (это произошло 1 февраля), после чего команду возглавил .