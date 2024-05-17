Лапорт не прочь вернуться в Европу. Агент предложил защитника «Аль-Насра» клубам Примеры и другим лигам

Эмерик Лапорт по окончании сезона может вернуться в Европу.

Агент защитника «Аль-Насра» предложил 29-летнего игрока сборной различным лигам, в том числе клубам Примеры.

« », за который выступает Криштиану Роналду, готов продать Лапорта, если поступит выгодное предложение. Контракт с защитником рассчитан до июня 2026 года.

Лапорт перешел в саудовский клуб прошлым летом из «Манчестер Сити» за 27,5 млн евро.

Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»