Лапорт не прочь вернуться в Европу. Агент предложил защитника «Аль-Насра» клубам Примеры и другим лигам

Теги Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт по окончании сезона может вернуться в Европу.

Агент защитника «Аль-Насра» предложил 29-летнего игрока сборной Испании различным лигам, в том числе клубам Примеры.

«Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, готов продать Лапорта, если поступит выгодное предложение. Контракт с защитником рассчитан до июня 2026 года.

Лапорт перешел в саудовский клуб прошлым летом из «Манчестер Сити» за 27,5 млн евро.

Лапорт о клубах Саудовской Аравии: «Многие игроки недовольны: договоренностей не исполняют, заботятся о нас недостаточно. В Европе делают это лучше»

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2 комментария
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